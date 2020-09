Mediat: Kaksi kuollut ja 14 haavoittunut joukkoampumisessa New Yorkin osavaltiossa

Surmansa saivat nuori nainen ja nuori mies.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on tapahtunut joukkoampuminen, jossa on poliisin mukaan kuollut kaksi ihmistä, kertoo Sky News ja paikallinen Whec-tv.

Lisäksi 14 ihmistä on loukkaantunut, poliisi kertoo Sky Newsille. Heistä kukaan ei ole hengenvaarassa.

Ampuminen tapahtui Rochesterin kaupungissa ilmeisesti pihajuhlissa.

Surmansa saivat nuori nainen ja nuori mies. Poliisi ilmoittaa heidän olevan 18–22-vuotiaita.

Poliisin saapuessa paikalle takapihalta juoksi pois noin 100 ihmistä, Sky News kertoo. Kyseessä olivat laittomat juhlat, sillä alueella on voimassa tiukat koronarajoitukset.

Asiasta kertoo muun muassa BNO News:

Tapauksesta on muutoin vielä vähän tietoa. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja tekijästä.