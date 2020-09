Atlantilla on muodostunut niin paljon hirmumyrskyjä, että aakkoset pääsivät loppumaan kesken

Tämän vuoden hurrikaanikausi on ollut erittäin vilkas.

Meteorologit ovat joutuneet ottamaan poikkeuksellisesti käyttöönsä kreikkalaiset aakkoset Atlantin valtamerellä riehuvia hirmumyrskyjä nimetessään.

Tämän vuoden hurrikaanikausi on ollut niin vilkas, että tavallisesti käytössä olevien nimien kirjo ehtyi perjantaina muodostuneen Wilfrediksi nimetyn trooppisen myrskyn myötä. Nimilistan on määritellyt ennalta YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Wilfredin jälkeen Atlantilla ovat muodostuneet nyt myös Alfa- ja Beta-myrskyt, joista jälkimmäisen uskotaan yltyvän hurrikaaniksi viikonlopun aikana, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC.

Yhdysvaltalaisen The Weather Companyn meteorologi MJ Ventrice kertoi perjantaina Twitterissä, että tämä on vasta toinen kerta historiassa, kun kreikkalaiset aakkoset on jouduttu ottamaan käyttöön. Ensimmäistä kertaa Alfa-myrsky nähtiin vuonna 2005, jolloin Yhdysvaltain etelärannikkoa moukaroivat hurrikaanit Katrina ja Wilma.