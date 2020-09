Kirjeenvaihtajan kommentti: Donald Trump sai heikoimmalla hetkellään tilaisuuden, josta hän ottaa takuulla kaiken irti

Korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolemalla voi olla järisyttävät vaikutukset, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Ruth Bader Ginsburg eli RBG oli liberaaleille amerikkalaisille ikoninen hahmo. Yli 80-vuotiaan korkeimman oikeuden tuomarin korkokengät olivat lähes yhtä legendaarisia kuin hänen taistelunsa naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Ginsburgin terveydentilan muutokset ovat olleet Yhdysvalloissa suurennuslasin alla koko Donald Trumpin presidenttikauden ajan. Korkeimman oikeuden tuomarit nimittää presidentti, ja nimityksen vahvistaa senaatti. Pesti on elinaikainen.

Koska sekä Valkoinen talo että senaatti ovat republikaanisen puolueen hallussa, toivoivat demokraatit Ginsburgin terveyden kestävän vähintään marraskuun vaalien ylitse.

Ginsburgin odotettiin jäävän eläkkeelle, mikäli demokraattien Joe Biden voittaisi presidentinvaalit. Silloin Bidenilla olisi ollut mahdollisuus nimittää tilalle toinen liberaali tuomari. Koska demokraatit ovat ottamassa ennusteiden mukaan vallan myös senaatissa, Bidenilla olisi ollut helppo työ saada paikalle suosikkinsa.

Näin ei käynyt. Perjantaina Ginsburg menehtyi haimasyövän aiheuttamiin komplikaatioihin.

Aborttioikeus vaarassa

Kannatusmittauksissa kaukana Bidenin takana olevalle Trumpille Ginsburgin kuolema oli lahja, niin raadolliselta kuin se kuulostaakin. Yksi Trumpin suurista tavoitteista on ollut korkeimman oikeuden miehittäminen konservatiivisilla tuomareilla.

Trump on presidenttikaudellaan saanut tehdä jo kaksi nimitystä, ja korkeimman oikeuden voimasuhteet olivat kääntyneet konservatiiveille 5–4 jo ennen Ginsburgin kuolemaa. Nyt tilanteeksi tulee 6–3. Korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Edwards on toisinaan äänestänyt liberaalien mukana, mutta enää hän ei olisi vaa’ankieliasemassa.

Asiantuntijoiden mukaan uuden tuomarin nimitysprosessi kestää noin kuukauden, joten Trumpille jää hyvin aikaa ajaa suosikkinsa sisään.

Nimityksellä on valtava painoarvo, sillä Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä korkein oikeus linjaa suuria periaatteellisia kysymyksiä, jotka jakavat kansan. Trump on jo aikaisemmin luvannut nimittää tuomareita, jotka vastustavat oikeutta aborttiin. On hyvin mahdollista, että aborttioikeus kumotaan tai sitä ainakin rajataan voimakkaasti.

Iso rooli jo vaaleissa?

Korkein oikeus saattaa nousta suureen rooliin jo marraskuussa. Yhdysvaltain vaaleista voi tulla kiistanalaiset, sillä postiäänestys nousee koronaviruspandemian takia ennennäkemättömän suosituksi. Jo nyt oikeudessa käydään erilaisia kiistoja siitä, miten vaalit järjestetään.

Vuonna 2000 republikaani George W. Bushin valinta presidentiksi ratkesi, kun korkeimman oikeuden konservatiivit määräsivät enemmistönsä turvin Floridan äänten uudelleenlaskennan keskeytettäväksi.

On helppo nähdä, että marraskuussa kiistellään esimerkiksi siitä, mitkä kirjeäänten allekirjoitukset ovat aitoja ja hyväksyttäviä. Jos kiista etenee korkeimpaan oikeuteen asti, Trump on erittäin vahvoilla.