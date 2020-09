Järjestö: Rikkaat maat varanneet itselleen yli puolet lupaavista koronarokotteista

Esiostosopimuksia ja ennakkovarauksia on tehty jo noin 5,3 miljardista rokoteannoksesta, kertoo Oxfam.

Kansainvälisesti toimiva brittiläinen avustusjärjestö Oxfam on tehnyt selvityksen, jonka mukaan joukko maailman vauraimpia maita on varannut itselleen jo yli puolet viiden lupaavan koronavirusrokotteen tuotannosta. Nämä maat edustavat vain 13:a prosenttia maailman väestöstä, Oxfam laskee analyysissaan.

Oxfam tutki rokotekehittäjien, lääkeyhtiöiden ja hallitusten julkisuuteen antamia tietoja rokotteiden valmistuksesta ja annosten ennakko-ostosopimuksista. Rokoteaihioita on jo maailmalla jo satoja, mutta vain yhdeksän niistä on edennyt viimeisiin laajoihin faasi 3:n ihmiskokeisiin. Oxfamin käytössä oli tiedot viidestä näistä yhdeksästä aihiosta.

”Ihmiselämän pelastavan rokotuksen saamisen ei pitäisi riippua siitä, kuinka paljon kullakin on rahaa käytettävissä. Turvallisten ja tehokkaiden rokotteiden kehittäminen ja hyväksyminen markkinoille on elintärkeää, mutta yhtä tärkeää on varmistaa, että hinnaltaan edullisia rokotteita on mahdollista hankkia kaikille. Covid-19:ää on kaikkialla, sanoo Oxfam American edustaja Robert Silverman järjestön tiedotteessa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti rokotenationalismista kesällä. Tedrosin mukaan olisi rikkaampien maiden etu varmistaa, että koronavirusrokotteet jaetaan maailmanlaajuisesti.

– Jotta maailma toipuisi nopeammin, sen täytyy toipua yhdessä, sanoi Tedros elokuussa.

Kiinalainen Sinovac kehittää perinteistä rokotetta, jossa immuunivasteen nostavat toimintakyvyttömiksi tehdyt koronavirukset.­

Oxfam selvitti yhdysvaltalaisen Modernan, ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan, venäläisen Gamaleja-instituutin, yhdysvaltalaisen Pfizerin ja kiinalaisen Sinovacin kehittämien rokoteaihioiden valmistusta ja jakelusuunnitelmia. Analyysin mukaan näiden viiden aihion valmistus kattaisi 5,94 miljardia rokoteannosta. Se riittäisi 2,97 miljardille ihmiselle, jos pistoksia joudutaan antamaan kaksi.

Ennakko-ostosopimuksia ja varauksia on Oxfamin mukaan jo tehty kaikkiaan 5,303 miljardista annoksesta, joista 2,728 miljardia (51 prosenttia) on varattu kehittyneisiin teollisuusmaihin. Varauksia ja ostosopimuksia ovat tehneet Euroopan unioni, Yhdysvallat, Britannia, Australia, Hongkong ja Makao, Japani, Sveitsi sekä Israel.

Loput 2,575 miljardia annosta on varattu tai luvattu toimittaa kehittyville maille kuten Intiaan, Bangladeshiin, Kiinaan, Brasiliaan, Indonesiaan ja Meksikoon. Kehittyvien maiden rokotehankintoja tukee kansainvälinen rokoteyhteistyömekanismi Covax, joka pyrkii takaamaan niiden yhdenvertaisen saatavuuden kaikissa maissa. Jotta tämä toteutuisi, pitäisi rokotteiden valmistuskapasiteettia vielä nostaa huomattavasti.

Maailman suurimman rokotevalmistajan Intian seerumi-instituutin toimitusjohtaja Adar Poonawalla ehti jo varoittaa, ettei koronavirusrokotteita riitä kaikille vielä vuosiin

– Kestää neljä tai viisi vuotta ennen kuin kaikki tällä planeetalla voivat saada rokotteen, Poonawalla sanoi maanantaina julkaistussa Financial Times -lehden haastattelussa.

Suomi on mukana EU-komission rokotehankinnassa ja saamassa näin osansa EU:n yhteisostoista. Komissio on solminut 300 miljoonan annoksen ennakko-ostosopimuksen Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan adenovirusvektorirokotteesta. Sopimukseen sisältyy optio 100 miljoonan annoksen lisähankinnasta.

Suomi pyrkii hankkimaan maahan muitakin rokotevalmisteita, joissa on eri vaikutusmekanismi. Kansallinen rokoteasiantuntijoiden työryhmä suositteli elokuussa, että Suomi varaisi väestölleen adenovirusvektorirokotetta, niin sanottua lähetti-rna-rokotetta sekä ikäihmisiä varten valmistetta, joka sisältää immuunivastetta tehostavaa apuainetta.

Suomi on mukana myös Covax-mekanismissa siten, että Suomi voi myöhemmin päättää mahdollisista rokotevaihtoehdoista, ottaako se niitä vai ei. Covax-mekanismin kautta ei hankita sellaisia rokotteita, joista neuvotellaan EU:n yhteishankinnassa.