Koronan tautitilanne elää Euroopassa nyt nopeasti. Erityisesti Espanja on viime viikkoina muuttunut yhä punaisemmaksi.

Matkustusrajoitukset ovat höllenemässä, ja moni matkaaja käyttää oman matkustamisensa arvioinnissa tautitapauslukua, eli niin sanottua ilmaantuvuutta.

Euroopan osalta tautitilanne on lukujen perusteella heikkenemässä. Erityisesti Espanjan ja Ranskan luku on suurempi kuin kertaakaan pandemian aikana. Täytyy kuitenkin muistaa, että mahdollisesti lisääntynyt testaus kasvattaa yleensä ilmaantuvuuslukua.

Alla olevasta kartasta näet, kuinka reilussa kuukaudessa ilmaantuvuusluku on noussut monin paikoin.

Toistaiseksi sääntö on ollut, että jos tulet maasta, jossa koronatapausten ilmaantuvuus on alle 10, sinun ei tarvitse jäädä karanteeniin. Mutta jos olet tullut maasta, jossa ilmaantuvuus on yli 10, Suomen viranomaiset ovat suositelleet omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia. Lauantaista alkaen uusi raja-arvo on 25 kahdessa viikossa.

Raja-arvolle on myös poikkeuksia, muun muassa Viron ja Ruotsin lauttaliikenteessä ja lentoliikenteessä sallitaan työmatkaliikenne raja-arvoista riippumatta ja ilman vaatimusta testaustodistuksista tai omaehtoisesta karanteenista. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole jotenkin muuten lailla rajoitettu.

Ilmaantuvuusluvut ovat aikaan ja asukaslukuun sidotut, joten ne saattavat alueittain muuttua nopeastikin. IS listasi nyt suosittuja matkailumaita tuoreiden, viime yön lukujen mukaan.

Euroopassa uuden raja-arvon alittavia maita on vähän, eikä Suomikaan enää ole alle 10:n maa. Suomen luku viime yönä laskettujen tietojen mukaan on 10,8. Virossa luku on noussut viime viikkoina myös, ja tällä viikolla maan luku ylitti 25:n eli ”turvallisen maan rajan”. Torstain luku oli 25,4 ja tänään perjantaina Viron terveysministeriö ilmoitti tuoreeksi luvuksi jo 27,0.