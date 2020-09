Yhdysvaltain vaalit pyörähtivät käyntiin – seuraa näitä asioita historiallisessa taistelussa

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat jo täydessä käynnissä: postiäänestys on alkanut useissa osavaltioissa ja myös ennakkoäänestys alkoi Minnesotassa perjantaina.

Varsinainen vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta.

Kun vaaleihin on puolitoista kuukautta aikaa, tilanne on se, että istuva presidentti Donald Trump on jäljessä Joe Bidenia mielipidemittauksissa myös keskeisissä vaa’ankieliosavaltioissa. Jotain täytyy tapahtua, jotta tilanne kääntyisi, sillä Bidenin kannatus on ollut erittäin vakaata.

Seuraavassa vaalien tärkeitä päivämääriä ja seurattavia asioita:

Väittelynäytös

Katseet kääntyvät jo ensimmäiseen tv-väittelyyn ehdokkaiden välillä Ohion Clevelandissa tiistaina 29. syyskuuta, eli Suomen aikaa keskiviikkoaamuna 30.9. kello 04–05.30.

Väittelyä pidetään presidenttiehdokkaiden kolmesta kohtaamisesta ennakkoon tärkeimpänä, koska se on Trumpin ensimmäinen tilaisuus yrittää murentaa Bidenin suosiota, ja vaaleihin on tuolloin vielä runsaasti aikaa.

Trump tukijoineen on pyrkinyt luomaan epäilystä, että 77-vuotias ex-varapresidentti ei olisi kykenevä presidentin virkaan. Bidenin esiintymistä analysoidaankin erityisen tarkasti, koska hänet tunnetaan sanallisista kömmähdyksistään.

Tarkkana saa olla myös Trump. Väittelyn juontaa Fox-kanavan Chris Wallace, joka on aiemmin osoittanut kykynsä ja halunsa tarkistaa presidentin vaihtoehtoisia faktoja lennosta. Wallace saattaa tosin jättää faktantarkistuksen väittelytilanteessa Bidenille.

Joe Biden elehti demokraattipuolueen presidenttiehdokkaiksi pyrkineiden ensimmäisessä esivaaliväittelyssä Miamissa kesäkuussa 2019.­

Ehdokkaat ovat sanailleet väittelystä jo kuin nyrkkeilyotteluun valmistautuvat kisaajat. Trump on vaatinut Bidenia menemään etukäteen huumetestiin osoittaakseen ettei ota piristäviä.

– En tiedä mikä Biden väittelyyn ilmestyy, koska katsoin häntä (demokraattien) väittelyiden aikana kun heillä oli 20 ihmistä lavalla … ja hän oli katastrofi. Huonommaksi ei voi tulla. Hän on epäpätevä, Trump sanoi Foxille.

Biden tokaisi varainkeruutilaisuudessaan näin.

– Toivon vain etten tartu syöttiin ja lähde tappeluun hänen kanssaan, koska se on hänen mukavuusaluettaan … Siinä on kaveri joka on täysin tyylitön.

Kenelle uutiset kääntyvät?

Viimeisenä kuukautena ennen vaaleja Yhdysvalloissa ja maailmalla seurataan erityisen tarkasti talousuutisia. Saako Trump janoamiaan voittoja, jotka lieventäisivät hänen presidenttikautensa loppupuolen ongelmia ja osoittaisivat, että hän on kaikesta huolimatta oikea henkilö maansa johdossa?

Työttömyysluvut kääntyivät jo laskuun. Lokakuun lopussa saadaan tietoja bruttokansantuotteen kehityksestä 3. neljänneksellä, mikä on tärkeimpiä mittareita taloudesta. Keskeisiä ovat myös luvut kansalaisten luottamuksesta omaan talouteen. Entä pääseekö kongressi sopuun lisätuesta koronakriisin koettelemille?

New Yorkin taksinkuljettajat osoittivat torstaina mieltään ja vaativat velkojaan anteeksi helpotuksena koronakriisiin.­

– Trump uskoo rahan liikkeeseen ja siten … hän teki taloudesta mahtavan kolmen ja puolen vuoden ajan. Valitettavasti covid oli iso takaisku. Mutta uskon että äänestäjät haluavat antaa hänelle mahdollisuuden tehdä sen uudestaan mieluummin kuin antavat Bidenin verottaa rikkaita ja päättää, mitä rahoilla tehdään, presidentti George W. Bushin neuvonantajana työskennellyt Brad Blakeman sanoi The Hillille.

Korona- ja talouskriisi, rotulevottomuudet ja tuoreimpana kiista ilmastonmuutoksen lietsomista maastopaloista ovat hallinneet uutisia, ja ne ovat Trumpin kannalta pääosin ikäviä. Saako hän kuitenkin lokakuun yllätyksen, eli kannaltaan myönteisen uutisen tai Bidenia järisyttävän skandaalin? Lokakuun yllätys voi toki myös haudata Trumpin haaveet comebackista.

Presidentti Donald Trump osallistui keskustelutilaisuuteen Wisconsinin Kenoshassa, jota koettelivat väkivaltaiset mellakat poliisin ammuttua mustaa miestä selkään elokuussa.­

Kaksi viimeistä presidenttiehdokkaiden väittelyä käydään vain viikon välein 15. ja 22. lokakuuta.

Jos oheinen kuvaaja Bidenin ja Trumpin maanlaajuisesta kannatuksesta näyttää lokakuun lopussa yhä tältä, Trump tarvitsee voittoon ihmeen tai katastrofin.

Vaalipäivän jonot

Vaalihuoneistot avautuvat 3.11. kello 06 itärannikon aikaa ensimmäisissä osavaltioissa ja käynnistävät jännitteisen vaalipäivän. Silloin tarkkaillaan äänestysjonoja ja turvavälejä.

Äänestäminen on perinteinen riidanaihe Yhdysvalloissa. Demokraatit syyttävät republikaaneja sekä äänestäjäksi rekisteröitymisen että varsinaisen äänestämisen vaikeuttamisesta etenkin demokraattienemmistöisillä alueilla. Vaalipäivä ei ole Yhdysvalloissa vapaapäivä, joten paikoin ihmisiltä vaaditaan sitkeyttä ja ansiotulojen menetyksiä äänestysoikeutensa lunastamiseksi.

Trumpin kampanja järjesti kansalaisille tilaisuuden rekisteröityä äänestäjäksi Oregon Cityssa 7. syyskuuta.­

Jonot voivat venyä tuntien mittaisiksi, ja koronavarotoimien takia jopa pitemmiksi. Vaalivirkailijat ovat usein iäkkäämpiä, riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, ja parhaillaan on käynnissä valmistelu sen takaamiseksi että myös virkailijat ilmestyvät paikalle eikä äänestyspaikkaa tarvitse sulkea.

Vaaliyön trilleri venyy

Yleisesti uskotaan, että presidentinvaalien tulos ei ole selvillä vaaliyönä – eli Suomen aikaa seuraavana aamuna – laajan postiäänestyksen takia.

Moni amerikkalainen äänestää koronasta huolimatta henkilökohtaisesti, koska ei luota postiin. Kuvassa äänestysjonoa Massachusettsin esivaaleissa 1. syyskuuta.­

Kyseessä on uusi, arvaamaton tekijä, ja seurauksena voi olla päiviä jatkuva trilleri. Demokratian perusteet natisevat, ja jopa väkivaltaisten protestien mahdollisuus on olemassa.

Ensinnäkin: Bidenin demokraattien mukaan postiäänestys on ainoa turvallinen tapa äänestää koronan keskellä, mutta Trumpin republikaanien mukaan se luo mahdollisuuden vilppiin. Jälkimmäisestä ei ole todisteita, mutta Trumpin pelätään kiistävän tuloksen tällä verukkeella, jos hän häviää.

Yhtä hyvin myös Biden voi kiistää tuloksen, jos hän häviää. Seurauksena voi olla lukuisia oikeuskanteita eri osavaltioissa.

Toiseksi: Maan postilaitos USPS on ollut vaikeuksissa ja postinkanto on takkuillut eri puolilla maata. Joissakin osavaltioissa postiäänten pitää olla perillä viimeistään vaalipäivänä ja uhkakuvana on, että kirjeet seisovat postissa eivätkä äänet tule lasketuksi.

Yhdysvaltain postilaitoksen USPS:n työntekijä osallistui Los Angelesissa mielenosoitukseen jossa vaadittiin viivytysten loppumista, enemmän varoja postille ja laitoksen johtajan Louis DeJoyn erottamista.­

Tutkimusten mukaan postitse aikovat äänestää etenkin Bidenin kannattajat, joten demokraatit pelkäävät jopa vaalivoiton vaarantuvan.

– Puoluepoliittisen sekaantumisen vuoksi riippumattomasta postilaitoksesta on tehty poliittinen jalkapallo, jonka tarkoitus on heikentää liittovaltion vaaleja, kuvataan kolmen osavaltion nostamassa oikeuskanteessa, jossa Trumpin hallinnon syytetään tarkoituksellisesti ajaneen alas postilaitosta hyötyäkseen tästä vaaleissa.

Kolmanneksi: Vaikka oletettaisiin, että äänestys sujuu normaalisti ja kaikki äänet saapuvat perille, ääntenlasku joka tapauksessa myöhästyy postiäänten takia. Esimerkiksi tärkeän Pennsylvanian osavaltion korkein oikeus päätti juuri, että vielä vaaliviikon perjantainakin saapuvat äänet on laskettava mukaan.

Tämä luo uuden uhkakuvan. Varsinaisen vaalipäivän äänet saattavat mennä voittopuolisesti Trumpille, ja ne myös lasketaan ensin. Näin presidentti saattaa vaaliyönä olla johdossa ja julistautua voittajaksi, vaikka läheskään kaikkia ääniä ei ole laskettu.

Oikeudenmukaisuutta vaativat rotumielenosoittajat ottivat sanallisesti yhteen vastamielenosoittajien kanssa Wisconsinin Milwaukeessa elokuun puolivälissä.­

Suuri vastuu lankeaa paitsi ääntenlaskijoille myös amerikkalaismedialle, sillä perinteisesti uutistalot ovat julistaneet voittajan omien ovensuukyselyjensä tulosten ja ääntenlaskun edistymisen summana.

Jos Trump julistautuu voittajaksi ja hänen kannattajansa ehtivät juhlia, miten käy, jos Biden julistetaankin pari päivää myöhemmin voittajaksi? Eri osapuolia kannattavien mielenosoittajien kohtaaminen kadulla voi leimahtaa väkivallaksi, kuten on jo käynyt rotumielenosoituksissa.

Sininen vai punainen?

Lopulta Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos ratkeaa – mahdollisten kiistojen ja oikeustaistelujenkin jälkeen – siihen, kumpi ehdokas haalii enemmän valitsijamiehiä taakseen.

Värjäytyykö vaalikartta lopulta siis enemmän republikaanien punaiseksi vai demokraattien siniseksi?

Oheisessa kuvassa kukin osavaltio on esitetty valitsijamiestensä määrän kokoisena, ja kartan väritys kuvaa vaalitulosta vuodelta 2016, jolloin Trump vei 306 valitsijamiestä ja Hillary Clinton sai 232.

Joe Bidenin pitää siis viedä Trumpin tuolloin voittamia valitsijamiehiä 38 saadakseen voittoon tarvittavan määrän 270. Jos hän voittaa kaikki Clintoninkin voittamat osavaltiot hän tarvitsee enää lisäksi esimerkiksi Arizonan, Pennsylvanian ja Wisconsinin.

Kaikissa niissä Biden johtaa Trumpia tällä hetkellä noin viidellä prosenttiyksiköllä.