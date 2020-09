Tshekin koronavirustartunnat räjähdysmäisessä kasvussa

Yhden päivän aikana rekisteröitiin yhtä paljon tartuntoja kuin koko maaliskuussa.

Tshekissä on vuorokauden aikana rekisteröity yli 3 000 koronavirustartuntaa, mikä on jälleen uusi ennätys, kertoivat viranomaiset perjantaina. Kyseessä oli kolmas päivä peräkkäin, kun tartuntojen määrä ylitti edellispäivän ennätyslukeman.

Tartuntoja tuli nyt yhdessä päivässä yhtä paljon mitä maassa rekisteröitiin koko maaliskuun aikana.

Tshekin uutistoimiston CTK:n mukaan maan tartuntatilanne on nyt Euroopan toiseksi pahin heti Espanjan jälkeen.

Vaikka tartuntojen määrät ovat räjähtäneet, on sairaaloissa tällä hetkellä vain hieman runsaat 400 ihmistä. Valtaosan koronaoireet ovat jääneet lieviksi.

Epidemiologi Roman Prymula varoitti kuitenkin, että jos epidemia kasvaa näin räjähdysmäisesti, sairaalapaikatkin tulevat pian loppumaan.

Tartuntojen määrän kasvun vuoksi Tshekissä on otettu käyttöön uusia rajoituksia. Baarit ja yökerhot on suljettava viimeistään keskiyöllä ja kasvomaskin käyttö kouluissa on pakollista kaikille yli 11-vuotiaille.