Indonesiassa uusien tartuntojen määrä on kasvanut maaliskuusta lähtien. Elo-syyskuun vaihteessa epidemia on kiihtynyt.

Indonesian hallitus määräsi heinäkuussa, että ihmisten on käytettävä kasvomaskia julkisilla paikoilla koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yleisin rangaistus maskipakon rikkomisesta on sakko.

Cermessä Itä-Jaavalla on turvauduttu kuitenkin myös vaihtoehtoisiin rangaistuksiin. Maskipakkoa rikkoneet voivat maksaa noin 8,5 euron summaa vastaavan sakon tai he voivat kärsiä ”sosiaalisen rangaistuksen,” CNN kertoo.

Pikkupojalle laitetaan maskia Jakartassa Jatinegaran torilla.­

Alueen johtajan Suyonon mukaan useimmat ihmiset ovat suostuneet tekemään ”sosiaalisen rangaistuksen,” joka pitää sisällään esimerkiksi punnerruksia tai siivoamista. Nyt rangaistusmuodoksi on lisätty myös hautojen kaivaminen uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin uhreille.

Kyseisen rangaistuksen sai viime viikolla kolme keski-ikäistä miestä ja viisi alaikäistä. He eivät olleet läsnä, kun kuolleet haudattiin.

Myös Indonesian pääkaupungissa Jakartassa viranomaiset saivat hieman samankaltaisen idean rangaistukseksi. Jakartassa miestä vaadittiin olemaan hauta-arkussa sen jälkeen, kun hän oli jäänyt kiinni ilman maskia julkisella paikalla.

Mies joutui makaamaan arkussa kaikkien nähtävillä rikottuaan maskipakkoa.­

Epäselvää on, mikä vaikutus tämän tyylisillä rangaistuksilla on ollut maskien käyttöön.

Indonesiassa on todettu yli 232 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 9 222 Worldometerin mukaan. Tartuntojen määrä on kasvanut melko tasaisesti maaliskuusta lähtien, kiihtyen elo-syyskuun vaihteesta alkaen.