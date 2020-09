Maailmalla on varmistettu jo yli 30 miljoonaa koronatartuntaa

Maailmanlaajuisesti koronavirus on aiheuttanus yli 940 000 kuolemantapausta.

Koronavirustartuntoja on varmistettu ympäri maailman jo yli 30 miljoonaa. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa perjantaina alkuyöstä.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli 940 000.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, Intiassa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu yli 6,6 miljoonaa tartuntaa. Intiassa tartuntoja on yli 5,1 miljoonaa ja Brasiliassa yli 4,4 miljoonaa.

Miljoonan tartunnan raja on mennyt Johns Hopkinsin mukaan rikki myös Venäjällä.