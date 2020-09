Donald Trump veti Suomen kansallismuseon historiallisen eleen osaksi vaalikampanjaansa

Trump kehui osuuttaan pueblo-intiaanien jäänteiden palautuksessa. Hänen oma hallintonsa on räjäyttänyt alkuperäisten amerikkalaisten hautoja.

Suomen kansallismuseo on luovuttanut kokoelmiinsa kuuluneet pueblo-intiaanien esivanhempien jäänteet Yhdysvaltain alkuperäiskansoille. Jäänteet haudattiin uudelleen lauantaina Mesa Verden kansallispuistossa Coloradossa.

Tämä päätti neljä vuotta kestäneen prosessin, joka nousi esiin myös Sauli Niinistön ja Donald Trumpin tapaamisessa Washingtonissa vuosi sitten.

Ruotsalainen geologi Gustaf Nordenskjöld keräsi Mesa Verde -kokoelman keväällä 1891 Coloradossa­

Trump juhlisti jäänteiden palautusta torstaina Valkoisessa talossa tilaisuudessa, jossa olivat läsnä myös Suomen uusi Washingtonin-suurlähetiläs Mikko Hautala ja Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

– Yli 130 vuotta sitten eurooppalaiset arkeologit kaivoivat esiin arvokkaita alkuperäisamerikkalaisten artifakteja mahtavassa Coloradon osavaltiossa. Viimeisten seitsemän vuosikymmenen ajan useat hallitukset ovat yrittäneet – ja ne ovat yrittäneet todella kovaa, mutta eivät onnistuneet – neuvotella näiden kallisarvoisten artifaktien palauttamisesta, Trump sanoi.

– Viime lokakuussa työskentelin Suomen presidentin kanssa, ja hän suostui palauttamaan nämä mittaamattoman arvokkaat esineet takaisin Mesa Verden alueen 26 intiaaniheimolle Amerikan lounaisosissa. He olivat yrittäneet sitä pitkään, ja me saimme homman hoidettua. Se on iso juttu.

Trump jatkoi puhettaan kertomalla teoistaan Yhdysvaltain alkuperäiskansojen hyväksi. Lopuksi hän palasi pueblo-intiaanien jäänteiden repatriaatioon.

– Se kesti 70 vuotta, mutta me hoidimme homman. Me saamme asioita aikaan. Se on yksi asia, mitä teemme, saamme asioita aikaan. Meillä on pitkä lista saavutuksia, mutta tämä on erittäin tärkeä.

Viime helmikuussa rakennustyöläiset räjäyttivät alkuperäisten amerikkalaisten hautausmaita raivatessaan tietä Trumpin ajamalle muurille Meksikon rajalla Arizonan osavaltiossa. Alueella oli tuhansia vuosia vanhoja muinaisjäänteitä.

Suomalaisilla ei tietoa

Anttila kertoi Ilta-Sanomille, että kyseessä oli erittäin tärkeä prosessi Kansallismuseon ja alkuperäiskansojen edustajien välillä.

– Se ei olisi onnistunut ilman Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten tukea, Anttila sanoi.

– Tämä oli ensimmäinen kansainvälinen luovutus Mesa Verden kansoille.

Anttilan mukaan kyselyitä esineistöstä on tullut aikaisempina vuosikymmeninä Yhdysvalloista, mutta jäänteiden luovutukseen johtanut prosessi alkoi yhteydenotosta neljä vuotta sitten. Anttila ei osannut sanoa, mihin Trump viittasi 70 vuotta kestäneillä hallitustason ponnisteluilla.

– En tiedä. En muista, millaisia ovat aikaisemmat yhteydenotot olleet.

Ei näytteillä

Suomen Yhdysvaltoihin luovuttamat ihmisperäiset aineistot – luurangot, muumiot, pääkallot ja hampaat – ovat olleet varastoituna Suomessa runsaat sata vuotta.

Eettisistä syistä arviolta 1200-luvulla eläneiden vainajien jäänteitä ei ole esitelty näyttelyissä, vaan ne on pidetty tallessa Museoviraston keskusvarastossa.

Ruotsalainen geologi Gustaf Nordenskjöld keräsi Mesa Verde -kokoelman keväällä 1891 Coloradossa. Suomalainen lääkäri ja keräilijä Herman Frithiof Antell osti kokoelman Nordenskjöldiltä ja testamenttasi sen Suomen valtiolle.

Tänä päivänä kulttuuriperintöaineistojen vientiä pois alkuperämaasta säätelevät kansainväliset sopimukset. 1890-luvulla sopimuksia ei ollut laadittu ja aineistoja kuljetettiin maista toisiin.­

USA:n suurlähetystö esitti virallisen pyynnön jäänteiden luovuttamisesta ulkoministeriölle syyskuussa 2019, Niinistön ja Trumpin tapaamista edeltävällä viikolla.

Koska Suomen kansalliset kokoelmat ovat valtion omaisuutta, luovuttaminen edellytti valtioneuvoston lupaa. Päätös tehtiin valtioneuvoston yleisistunnossa elokuussa.