WHO: Euroopan korona­tilanne ”erittäin vakava” – uudet tartuntamäärät ohittavat jo nyt kevään huipun

WHO on huolissaan koronaviruksen leviämisestä ja karanteenien lyhenemisestä Euroopassa.

WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge on huolissaan koronatartuntojen lisääntymisestä.­

Maailman terveysjärjestö WHO pitää hälyttävänä koronavirustartuntojen lisääntymistahtia Euroopassa. WHO:n Euroopan-johtajan Hans Klugen mukaan syyskuun tartuntalukujen pitäisi herättää kaikki, vaikka luvut osaltaan heijastelevat testauksen tehostumista.

Kluge varoittaa, että Euroopan tilanne on kehittymässä ”erittäin vakavaksi”.

– Viikoittaiset tartuntamäärät ohittavat nyt jo lukemat, joita raportoitiin pandemian ensimmäisen huipun aikana Euroopassa maaliskuussa, sanoi Kluge torstaina.

– Keväällä ja alkukesästä näimme tiukkojen karanteenitoimien vaikutukset. Kaikki työmme ja uhrauksemme tuottivat tulosta. Syyskuun tartuntalukujen pitäisi herätellä kaikkia. Vaikka osin lukemat ovat seurausta lisääntyneestä testaamisesta niin ne osoittavat myös kuinka hälyttävää vauhtia tartunnat leviävät.

Klugen mukaan WHO on hyvin huolissaan maista, joissa on päätetty lyhentää koronakaranteenien kestoa.

– Karanteenisuositus perustuu käsitykseemme viruksen itämis- ja tartunta-ajasta. Muuttaisimme sitä vain, jos virusta koskeva tietämyksemme muuttuisi, perusteli WHO:n edustaja Catherine Smallwood.

Esimerkiksi Ranskassa suositeltavaa karanteeniaikaa virusepäilyn jälkeen on lyhennetty viikkoon. Useissa muissa Euroopan maissa, kuten Portugalissa ja Kroatiassa, karanteenin kesto on kymmenen päivää.

WHO:lla on 53 eurooppalaista jäsenmaata. Niissä on järjestön tilastojen mukaan rekisteröity yhteensä liki viisi miljoonaa koronavirustartuntaa ja vajaat 230 000 viruksesta johtuvaa kuolemaa.