Donald Trumpin ex-vaimo latasi kovia sanoja maahanmuuttajista.

Donald Trumpin ex-vaimo Ivana Trump tyrmistytti mielipiteillään annettuaan harvinaisen haastattelun brittikeskusteluohjelma Loose Womenille maanantaina.

Liikenainen, entinen malli Ivana Trump, 71, puhui perheestään, presidentti Trumpin hallinnosta ja muista aiheista.

Kulmakarvoja nostattivat ainakin rouva Trumpin kommentit maahanmuuttajista. Hän itse muutti aikoinaan Pohjois-Amerikkaan Tsekkoslovakiasta.

– Monet heistä eivät edes pukeudu kuin amerikkalaiset, käyttävät mitä asua tahansa, eivät tee töitä, varastelevat ja raiskaavat naisia.

– Ei minulla mitään ongelmia maahanmuuttajien suhteen, mutta heidän täytyy saapua maahan laillisesti. Heidän täytyy hankkia töitä, maksaa veronsa kuten muiden amerikkalaisten sekä elää rauhassa ja sopeutua yhteiskuntaan.

Ivana Trump ylisti ex-miestään, joka presidenttinä ”edustaa kaikkea, mihin itsekin uskon”.

– Hän on republikaani kuten minä. Hän on saavuttanut paljon, etenkin maahanmuuton suhteen.

Ohjelman juontaja Jane Moore totesi Trumpille, että tämän luonnehdinnat maahanmuuttajista kuulostavat aika julmilta.

– No jos se on julmaa niin sitten on.

Ivana Trump sanoi ohjelmassa, että hänen tyttärestään, presidentin neuvonantajana toimivasta Ivanka Trumpista, 38, voisi aikanaan tulla Yhdysvaltain ensimmäinen naispresidentti, kertoo People-lehti.

– Hän on jo nyt joka päivä Valkoisessa talossa ja tietää kaiken mitä on tekeillä. Hän voisi ehdottomasti olla joku päivä ensimmäinen naispresidentti. Hän on hemmetin älykäs, kaunis, tietää asioista. Mitä enempää tarvitaan?

Ivana ja Donald Trump olivat naimisissa 1977–92 ja heillä on kolme lasta: Eric, Ivanka ja Donald Jr.

Ivana Trump vihjaili, että jos asiat olisivat elämässä menneet toisin, voisi hän olla parempi ensimmäinen nainen Valkoisessa talossa kuin Trumpin nykyinen vaimo Melania, 50. Ivana Trump sanoi, ettei ole oikein varma, tekeekö Melania hyvää työtä ensimmäisenä naisena.

– Hän on aika hiljainen eikä oikeastaan käy juuri missään. Hän tekee asioita vain kuin on pakko.

Ivana Trump sanoo olevansa exänsä kanssa ”hyviä ystäviä” ja voivan soitella suoraan presidentille.

– En sekaannu hänen ex-vaimoihinsa tai henkilökohtaiseen elämään. Juttelemme lapsistamme, joskus taloudesta ... mutta emme puhu ex-vaimoista.