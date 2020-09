Intia ylitti viiden miljoonan virallisen koronatartunnan rajan – todellinen luku voi olla paljon suurempi

Intiassa tehdään päivittäin noin miljoona testiä. Tästä huolimatta useiden tartuntojen pelätään jäävän huomaamatta 1,3 miljardin ihmisen maassa.

Intiassa koronavirustapaukset ovat ylittäneet viiden miljoonan tartunnan rajapyykin, maan terveysministeriön tilastoista ilmenee.

Viimeisimmät miljoona tartuntaa todettiin vain 11 päivän aikana. Se on toistaiseksi nopein tahti, jolla koronavirustartunnat ovat maailmassa kasvaneet.

Ensimmäisestä Intiassa havaitusta tartunnasta kesti 167 päivää, ennen kuin maa ylitti miljoonan tartunnan rajan. Tämän jälkeen tartuntojen määrä kaksinkertaistui 21 päivässä. Kaksi miljoonaa tartuntaa muuttuivat neljäksi miljoonaksi alle kuukaudessa.

Times of India -lehden mukaan eniten tartuntoja on todettu Maharashtran osavaltiossa, johon kuuluu esimerkiksi jättimäinen Mumbain kaupunki. Osavaltiossa on lähes kolme miljoonaa koronatartuntaa.

Sairaalahenkilökunta tarjoilee ruokaa koronaviruspotilaille New Delhin lähistöllä sijaitsevassa sairaalassa.­

Tartuntojen todellinen määrä piilossa

Intiaa enemmän tartuntoja on ainoastaan Yhdysvalloissa, jossa niitä on noin 6,6 miljoonaa. Intiassa tehdään päivittäin noin miljoona testiä, mutta tästä huolimatta useiden tartuntojen pelätään jäävän huomaamatta 1,3 miljardin ihmisen maassa.

Esimerkiksi heinäkuussa julkistettu tutkimus osoitti, että Mumbain slummeissa asuvista ihmisistä peräti 57 prosentilla löydettiin koronaviruksen vasta-aineita. Noin 20 miljoonan asukkaan Mumbain väestöstä noin 40 prosenttia asuu slummeissa.

Viime viikolla pandemian hoidosta Intiassa vastaava lääketieteen instituutti arvioi, että maassa saattoi olla 6,5 miljoonaa tartuntaa jo toukokuussa.

Samanlaisia epäselvyyksiä uskotaan olevan Intian tilastoimissa koronavirukseen liittyvissä kuolemissa. Maassa on todettu noin 82 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä on alle puolet Yhdysvaltain vajaasta 200 000 kuolemasta.

Miljoonaa ihmistä kohti Intiassa on 59 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 61.