Kiina uskoo pystyvänsä pitämään viruksen kurissa – ei näe tarvetta rokottaa koko väestöä

Kiinan tartuntatautiviraston johtajan mukaan koko väestön rokottaminen on riskien ja hyötyjen punnitsemista.

Kiina ei aio näillä näkymin rokottaa koko väestöään koronaviruksen varalta. Asiasta uutisoi CNN.

Kiinan tartuntatautiviraston johtaja Gao Fu totesi lauantaina, että rokotteet suunnataan ensisijaisesti korkean tartuntariskin ryhmille: esimerkiksi hoitohenkilöstölle, koulu- ja ravintolatyöntekijöille sekä ulkomailla koronapesäkkeissä työskenteleville viranomaisille.

Gaon mukaan koko väestön rokottaminen on riskien ja hyötyjen punnitsemista. Hän viittasi riskeillä korkeisiin kuluihin ja rokotteiden mahdollisiin sivuvaikutuksiin.

– Tällä hetkellä ei ole tarvetta massarokottamiseen – asia voi toki muuttua, jos uusi tartunta-aalto alkaa levitä, hän totesi kiinalaismedialle CNN:n mukaan.

Koronarokotukset aloitetaan ennakkoarvioiden mukaan myös Suomessa sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöistä ja riskiryhmistä. Muu kansa joutuu näillä näkymin rokotusjonoon.

Kiina on operoinut koko koronapandemian ajan rokotekehityksen eturintamassa.

Ihmiskoevaiheeseen on edennyt maailmanlaajuisesti 30 rokotetta, joista yhdeksän on peräisin juuri Kiinasta. Maan on arvioitu kykenevän tuottamaan vuositasolla yli miljardi rokoteannosta globaaliin levitykseen.

Kiina on myös ottanut jo käyttöön joitain kokeellisia koronavirusrokotteita, jotka eivät ole ehtineet läpäistä rokotteille tarkoitettua, viisiportaista testausjärjestelmää. Se on rokottanut muun muassa armeijaansa ja maassa toimivan televisioyhtiön työntekijöitä.

Gao kuitenkin muistutti, että laajoille massoille suunnatut koronarokotteet ovat vielä pahasti kehitysvaiheessa, eikä niitä ole tulossa markkinoille vielä hetkeen.

Kehitystyö on hidasta, sillä vastaavankaltaisista rokotteista ei ole juuri ennakkotapauksia.

– Tieteellinen tutkimus on todella täsmällinen ja tiukka prosessi. Meidän täytyy antaa tutkijoille hieman lisää aikaa.

Myös maailman suurimman rokotevalmistajan, Intian seerumi-instituutin toimitusjohtaja Adar Poonwalla peräänkuulutti malttia koronarokotteiden odottamiseen.

Hän totesi Financial Times -lehden haastattelussa, että koko maailman väestö saadaan rokotettua vasta neljän tai viiden vuoden kuluttua.

Kiinan tartuntaluvut ovat pysyneet alhaisina viime kuukausina, vaikka virus lähtikin leviämään kesällä esimerkiksi Pekingissä ja Xinjiangissa. Tartuntapiikit saatiin kuitenkin taltutettua tiukoilla liikkumismääräyksillä ja massatestauksilla.

Gao korostikin koronan hillitsemisessä juurikin yllä mainittuja ja toimiviksi todettuja, ”taianomaisia aseita” rokotteen sijaan.

Kiinassa on todettu yhteensä noin 85 000 koronatapausta, ja virukseen on kuollut tähän mennessä maassa reilu 4 500 ihmistä.