Presidentinvaaleihin on aikaa alle 50 päivää ja kisa republikaanien Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin kesken kiihtyy.

Biden on mielipidemittauksissa johtanut selkeästi kuukausien ajan Trumpia, joka tavoittelee toista kauttaan Valkoisessa talossa. Real Clear Politics laskee viikoittain kymmenien ennusteiden keskiarvon. Viime viikolla Bidenilla oli 7,4 prosenttiyksikön kaula Trumpiin nähden. Bidenin kannatus on 50,5 ja Trumpin 43,1 prosenttia.

Toisen maailmansodan jälkeen vain kaksi istuvaa presidenttiä (Jimmy Carter ja George H.W. Bush) on jäänyt valitsematta toiselle kaudelle. Trump suuntaa kannatusmittausten perusteella marraskuun vaaleihin altavastaajana.

IS kysyi kolmelta suomalaiselta asiantuntijalta heidän veikkauksensa siitä, kuka istuu Valkoisessa talossa ensi vuoden alussa.

Trump

Donald Trump kampanjoi ahkerasti kuroakseen kilpakumppaninsa etumatkan gallupeissa kiinni.­

– Täytyy olla aika masokisti, jos Trumpin voittoa veikkaa näillä kannatusluvuilla. On paljon todennäköisempää, että Biden voittaa, mutta se menee tiukaksi. Joten pidän Trumpin lukittuna, toteaa yhteiskuntatieteiden tohtori ja Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Rahkonen vastasi samaa HS:lle heinäkuun lopulla. Sen jälkeen Trumpin kannatus ei ole ihmeemmin kasvanut.

– Tilanne ei ole tasoittunut niin paljon kuin olisin arvioinut. Neljä vuotta sitten syksyllä Hillary Clintonin ja Trumpin ero oli pienempi. Trump on selvästi enemmän alakynnessä kuin silloin.

– Trumpilta vaaditaan nyt uusi yllätys, toinen ihme voittaakseen. Toisaalta senhän Trump osaa. Altavastaajan asema ehkä sopii hänelle paremmin.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen näkee tv-väittelyt Donald Trumpin mahdollisuutena kääntää kisa edukseen.­

Trumpin täytyy Rahkosen mukaan vakuuttaa työpaikoistaan huolissaan olevat keskilännen osavaltioiden äänestäjät uskomaan, että pystyy nostamaan maan työttömyyskurimuksesta.

Trumpin etuna Rahkonen pitää kolmea seikkaa: istuvana presidenttinä hän saa enemmän julkisuutta, huomio vaaleissa on ulkomaiden sijaan kohdistunut sisäisiin ongelmiin ja kolmantena tulee vaaliväittely.

– Trumpin pitää löylyttää Biden suorassa tv-väittelyssä. Se voi vielä kääntää suunnan.

Rahkonen löi työkaverinsa kanssa vedon konjakkipullosta neljä vuotta sitten sekä esivaaleissa Bidenin puolesta ja kuittasi molemmista voittopullot. Nyt veto on taas vetämässä.

– Pelaan riskillä. Saa nähdä, joudunko tällä kertaa itse menemään pitkäripaiseen.

50-50

– Jos vaalit pidettäisiin tänään, niin Biden voittaisi. Mutta ne ovat vasta 50 päivän kuluttua ja matkalla on monta mutkaa. Ero tulee kaventumaan jonkin verran. Kysymys on kuinka paljon. Voittaakseen pitäisi Bidenin kannatuskaulan olla kolmen prosentin luokkaa ja se tulee olemaan siinä ja siinä. Tilanne on aika fifty-fifty, summaa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Aaltola huomauttaa, että Trumpin kannattajat ovat hieman innokkaampia äänestämään kuin demokraattien, mikä tulee näkymään vaalipäivänä. Lisäksi Trumpin kannattajat ovat varsin uskollisia teki presidentti mitä tahansa.

Vuoden 2016 vaaleissa Clinton sai peräti 2,87 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta vaalit ratkaisi valitsijamiespaikkojen jakautuminen. Trump vei niukan voiton kolmessa vaa’ankieliosavaltiossa yhteensä vain 77 000 äänen erolla. Nyt yllätyksiä voi tapahtua muuallakin.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola näkee, että vaalit ratkotaan erityisesti vaa’ankieliosavaltio Floridassa­

– Joka voittaa Floridan todennäköisesti voittaa koko kisan. Floridan voittajan taas määrittelee aika paljon Miamin seutu. Eli voisi sanoa, että Yhdysvaltojen vaalit ratkaistaan Miamin esikaupungeissa.

Vaaliväittelyille Aaltola ei anna ratkaisevaa merkitystä.

– Tilanne, jossa kaksi henkilöä laitetaan areenalle ja kansa katsoo sitä tv:n välityksellä on mennyttä aikaa. Nyt vaaliväittelyn voittaja ratkaistaan sosiaalisen median areenalla.

Aaltola vetää esille jo traditioksi muodostuneen ”lokakuun yllätyksen”, eli juuri vaalien alla paljastettavan suuren skandaalin, joka voi keikauttaa asetelmia. Neljä vuotta sitten se oli Clintonin sähköposteista syntynyt jupakka.

– Se on vähän kuin syntymäpäiväyllätys. Tiedät milloin se tulee, mutta et mikä se on. Se voi olla esimerkiksi Bidenin pojan sekoiluja tai Trumpiin liittyvä nauhoitus, jota ei ole vielä paljastettu. Tuollaiset asiat saattavat viime metreillä muuttaa marginaaleja ja vaikuttaa lopputulokseen.

– Luulen, että gallupit osoittavat tällä kertaa aika lailla oikeaan suuntaan. Bidenin etumatka antaa hänelle pienen ennakkosuosikin aseman. Kun talous syöksyy ja pandemia sekä hallinto ovat huonosti hoidettuja, niin jos demokraatit eivät näissä oloissa voita presidentinvaaleja, ei sitten milloinkaan.

Biden

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Jani Kokon mukaan valitsijamiesmatematiikka pelaa tällä kertaa Joe Bidenin pussiin.­

– Näyttää todennäköisimmältä, että Biden voittaa. Jos asiaa olisi kysytty alkuvuodesta olisi vielä ollut toinen ääni kellossa, toteaa Yhdysvaltain presidentti-instituutioon keskittynyt tohtorikoulutettava Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Myös Kokon mielestä Bidenin valtteja ovat talouden ja koronakriisin huono hoito.

– Ne ovat Trumpin suurimpia kompastuskiviä.

Kokko huomauttaa, että Bidenin tarvitsee voittaa seitsemästä vaa’ankieliosavaltiosta vain kolme.

– Jos hän saa Pennsylvanian, Winconsinin ja Michiganin, niin se on siinä. Trumpilla ei ole varaa menettää niistä yhtäkään. Valitsijamiesmatematiikka pelaa tällä kertaa Bidenin pussiin.

Bidenin valintaa uhkaa äänestysinto. Pelkäävätkö amerikkalaiset lähteä vaaliuurnille ja miten käy postiäänestykselle?

– En usko, että Biden saa silti mitään maanvyörymävoittoa. On epätodennäköistä, että hän ylittäisi 300 valitsijamiehen rajan. Tiukka taistelu siitä tulee.