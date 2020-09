Mies istui 37 vuotta vankilassa murhasta, jota ei tehnyt – tuomari pyyhki vihdoin väärän tuomion

Mies pääsi vapaaksi 37 vuoden vankeuden jälkeen.

Robert DuBoisen väärä tuomio kumottiin ja hän on vapaa mies.­

19-vuotiaan tytön murhasta virheellisesti tuomittu mies on päässyt vapaaksi 37 vuoden vankeuden jälkeen, The Guardian uutisoi.

Robert DuBoise, 55, tuomittiin vuonna 1983 Barbara Gramsin, 19, murhasta ensin kuolemaan, mutta rangaistus vaihtui myöhemmin elinkautiseksi. Grams oli raiskattu ja pahoinpidelty kuoliaaksi, kun hän oli kävelemässä kotiin työpaikaltaan Tampan kauppakeskukselta.

Todisteina tuolloin 18-vuotiasta DuBoisea vastaan käytettiin poliisin mehiläisvahalla tekemää mallia DuBoisen purennasta ja vankilassa olleen tiedonantajan kertomusta. DuBoise piti kiinni syyttömyydestään.

Vääriin tuomioihin keskittyneen Innocence Projectin asianajaja Susan Friedman sai kuulla DuBoisen tapauksesta vuonna 2018 ja tarjoutui edustamaan miestä, Tampa Bay Times kertoo.

Friedman muun muassa konsultoi oikeushammaslääketieteen asiantuntijaa, jonka mukaan uhrista löytynyt ”purentajälki,” jonka perusteella DuBoise oli tuomittu, ei ollut purentajälki laisinkaan. Sitä paitsi mehiläisvahalla tehty mallinnus DuBoisen hampaista ei muutenkaan täyttäisi nykypäivän standardeja.

Friedman sai myös selville, että Gramsista saatu tekijän dna-näyte oli yhä tallessa. Se lähetettiin tutkittavaksi yksityiseen laboratorioon. Muutamia päiviä myöhemmin tulos oli selvillä: tekijöitä ei ollut yksi vaan kaksi eikä kumpikaan heistä ollut DuBoise.

DuBoise vapautettiin vankilasta jo viime kuussa ja hän pääsi viettämään aikaa äitinsä ja siskonsa kanssa. Hän on asunut Tampassa keskuksessa, joka on tarkoitettu virheellisesti tuomituille. Nyt Hillsborough’n piirikunnan tuomari Christopher Nash on pyyhkinyt pois DuBoisen tuomion.

– Tämä tuomioistuin epäonnistui tapauksessasi 37 vuoden ajan, Nash sanoi.

– Nyt se on vihdoin onnistunut.

DuBoise joutuu totuttelemaan uudenlaiseen elämään. Hän joutuu opettelemaan kaupassa asioinnin ja esimerkiksi älypuhelin käytön.

– Kaikki on minulle uutta, DuBoise kuvaili Tampa Bay Timesille.

– Voisi aivan hyvin sanoa, että olen tullut toiselta planeetalta.