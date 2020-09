Miekkavalaat törmäilevät purjeveneisiin Atlantilla – tutkijat ihmeissään: ”Nämä ovat outoja tapahtumia”

Tutkijat epäilevät, että miekkavalaat ovat stressaantuneita ja käyttäytyvät siksi poikkeuksellisella tavalla.

Tutkijat ovat ihmeissään miekkavalaista, jotka törmäilevät purjeveneisiin Espanjan ja Portugalin rannikoiden edustalla, The Guardian uutisoi.

Törmäykset ovat vahingoittaneet useita veneitä ja esimerkiksi kaksi venettä menetti osat peräsimistään. Lisäksi yksi purjehtija sai mustelmia, kun hän loukkaantui törmäyksen seurauksena.

Tuorein tapaus sattui viime perjantaina A Coruñan edustalla, Espanjan luoteisrannikolla. Halcyon Yachtsin 11-metristä alusta oltiin tuolloin kuljettamassa Britanniaan, kun miekkavalas iski veneen perään ainakin noin 15 kertaa, yhtiön toimitusjohtaja Pete Green kertoi. Vene menetti ohjattavuutensa ja se piti hinata satamaan.

Törmäyksiä tapahtui kuitenkin myös kesällä. Victoria Morris oli osana 14-metrisen purjeveneen miehistöä heinäkuun lopussa, kun alus kohtasi miekkavalaita. Morrisin mukaan valaat alkoivat pian törmäillä aluksen perään, kääntäen venettä 180 astetta ja vaurioittaen moottoria.

Törmäilyä jatkui noin tunnin ajan. Pelottavin hetki oli, kun Morris meni kannen alle valmistamaan kassia siltä varalta, että alus oli hylättävä.

– Se ääni oli todella pelottava. Ne törmäsivät köliin ja se aiheutti tämän karmivan kaiun, luulin, että ne kaataisivat veneen. Ja tämä korviahuumaava melu, kun he kommunikoivat viheltämällä toisilleen. Se oli niin kovaa, että meidän piti huutaa, Morris kuvaili kauhun hetkiään, The Guardianin sunnuntaisin ilmestyvälle sisarlehdelle The Observerille.

Valastutkijoiden mukaan miekkavalaiden käytös on ”erittäin epätavallista” ja eläimet vaikuttavat selkeästi stressaantuneilta.

Valastutkija Ezequiel Andréu Cazalla ei kuitenkaan usko, että törmäyksissä on kyse varsinaisesti hyökkäyksistä.

– Nämä ovat outoja tapahtumia.

Gibraltarin miekkavalaat ovat uhanalaisia, sillä niitä on alle 50 yksilöä jäljellä ja niiden määrän ennustetaan vähenevän entisestään. Niiden poikaset harvoin selviävät ja eläimet kärsivät nälästä ja saasteista.