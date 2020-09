Presidentin muut sukulaiset eivät ole kiistäneet, etteikö lapsenlapsi olisi presidentin jälkeläinen.

Yhdysvaltain entisen presidentin Warren G. Hardingin (1865–1923) lapsenlapsi haluaa nostaa republikaanipresidentin haudastaan vahvistaakseen sukulaissuhteen, BBC uutisoi.

James Blaesing kertoi oikeudelle, että haluaa vahvistaa sukulaissuhteen ”tieteellisellä varmuudella”. Toiset Hardingin sukulaisista ovat vastustaneet Blaesingin pyyntöä. He sanovat hyväksyneensä jo vuonna 2015, että Blaesing on presidentin jälkeläinen.

Warren Harding oli Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1921–1923. Hän oli kuudes virassa kuollut presidentti.­

Harding oli Yhdysvaltojen 29. presidentti. Hänellä oli vuosien 1921–1923 välillä avioliiton ulkopuolinen suhde Nan Britton -nimisen naisen kanssa. Britton sai tyttölapsen, joka sai nimen Elizabeth Ann Blaesing.

Presidentin ja Brittonin suhde tuli julkisuuteen vasta sen jälkeen, kun Harding oli kuollut sydänkohtaukseen kesken virkakautensa vuonna 1923. Britton kertoi suhteesta vuonna 1927 julkaistussa kirjassa Presidentin tytär.

Britton ei kuitenkaan pyrkinyt dna-testillä vahvistamaan Hardingin isyyttä.

Vuonna 2015 Blaesingin poika, Hardingin tytönpoika teki dna-testin, joka todisti yhteyden Hardingin kahteen jälkeläiseen. Dna-testin tuloksen vahvisti AncestryDNA, joka on keskittynyt dna-testiin pohjautuvaan sukututkimukseen.

Nan Britton (vas.) ja tytär Elizabeth Ann, joka paljastui presidentti Warren Hardingin tyttäreksi.­

Blaesing toivoo, että dna-näytteen ottaminen Hardingin ruumiista vahvistaisi, että hän on presidentin pojanpoika, The Guardian kertoo. Blaesingin mukaan hän ansaitsee ”saada tarinansa, äitinsä tarinan ja isoäitinsä tarinan esille hänen kaupunkinsa juhlasaleissa ja museoissa”. Blaesingin mukaan hänen äitinsä on vain alaviite uudessa museossa, joka kertoo Hardingin elämästä.

– En ole osa mitään. En yhtään mitään. Eivät veljeni, tai minä, tai kukaan. Me olemme näkymättömiä. He kohtelevat meitä aivan kuten he kohtelivat isoäitiäni.

Hardingin muut sukulaiset ovat vastustaneet presidentin ruumiin nostamista haudastaan, koska he eivät ole kiistäneet sitä, etteikö Blaesing olisi presidentin lapsenlapsi.

Hardingin kotitaloa ja muistomerkkiä hallinnoivan Ohio History Connectionn edustajan Emmy Beachin mukaan voittoa tavoittelematon järjestö hyväksyy vuoden 2015 dna-testin tuloksen ”faktana”. Uuteen museoon on suunnitteilla osio, joka käsittelee Hardingin suhdetta Nan Brittoniin ja parin tytärtä.