Löysivätkö tutkijat viitteitä elämästä Venuksella? Planeetan pilvistä löytyi erikoista kaasua – ”Tämä on hyvin jännittävää”

Tutkijoiden mukaan kyseistä kaasua tuottavat Maassa mikrobit, jotka elävät hapettomassa ympäristössä.

Kansainväliset tutkijat ovat löytäneet fosfiiniä Venuksen pilvistä. Fosfiini on myrkyllinen yhdiste, joka muodostuu fosforista ja vedystä.

Maassa kyseistä kaasua valmistetaan teollisesti tai sitä tuottavat hapettomissa ympäristöissä asuvat mikrobit, tutkijat kertovat Royal Astronomical Society -järjestön sivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Tähtitieteilijät ovat spekuloineet jo vuosien ajan, että Venuksen pilvet voisivat olla koti mikrobeille, jotka olisivat siten kaukana Venuksen polttavasta pinnasta.

– On mahdollista, että olemme löytäneet eläviä organismeja Venuksen pilvissä, professori Jane Greaves sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on hyvin jännittävää ja melko odottamatonta.

Tutkijat eivät väitä, että he olisivat löytäneet elämää Venukselta. Mitkään luonnolliset tapahtumat kuten tulivuoren purkaukset tai meteoriitit eivät kuitenkaan selitä tutkijoiden havaintoa. William Bainsin mukaan esimerkiksi tulivuoret voisivat tuottaa fosfiiniä, mutta eivät sellaisia määriä, joita tutkijat havaitsivat.

– Oli kaksi vaihtoehtoa: käynnissä on täysin tuntematon kemiallinen prosessi Venuksen pilvissä tai, että fosfiiniä tuottaa jokin elämänmuoto, Bains sanoo.

Myös pilvet ovat kuitenkin vaikea ympäristö elämälle. Pilvistä yli 80 prosenttia on rikkidioksidia.

– On vaikea ymmärtää, miten elämä voi selvitä niin kovassa ympäristössä, Bains hämmästeli.

Taiteilijan tulkinta Venuksesta.­

Venus on aurinkokuntamme toinen planeetta Auringosta katsoen. Se on kooltaan samaa luokkaa kuin Maa. Planeettojen välillä on kuitenkin isoja eroavaisuuksia.

Esimerkiksi planeetan pintalämpötila on keskimäärin noin 464 Celsius-astetta, Ilmatieteen laitoksen sivuilla kerrotaan. Vettä esiintyy ainoastaan vesihöyrynä planeetan kaasukehässä.

Venuksen kaasukehästä suurin osa on hiilidioksidia ja molekulaarista typpeä. Kaasukehässä on myös pieniä määriä rikkidioksidia, argonia, vettä, hiilimonoksidia, heliumia ja neonia.

Fosfiinihavainto tehtiin noin 50–60 kilometrin korkeudessa Venuksen maaperästä katsoen.

Tutkijat toivovat, että fosfiinilöydön myötä Venusta tutkittaisiin enemmän.

Jupiterin ja Saturnuksen kaasukehissä on myös havaittu fosfiinia, mutta tämän taustalla ovat planeettojen kemialliset prosessit. Tutkijoilta kysyttiinkin, voiko Venuksen fosfiini olla peräisin jostain samankaltaisesta kemiallisesta prosessista.

– Olemme erittäin luottavaisia sen suhteen, että fosfiinia ei synny Venuksella. Mutta koskaan ei voi sanoa, että ei koskaan, professori Sara Seager sanoi.

Bainsin mukaan tutkijat ovat melko varmoja siitä, ettei Jupiterilla nähtävä prosessi tapahdu Venuksella.

– Sellaisia kemiallisia prosesseja ei tapahdu Venuksella, Bains sanoi.