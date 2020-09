Sairaala: Aleksei Navalnyin tila on kohentunut – pystyy jo nousemaan sängystä

Berliiniläissairaalan mukaan Navalnyi on pystynyt nousemaan sängystä.

Myrkytetyn venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tila on kohentunut. Berliiniläissairaalan mukaan Navalnyi on siirretty pois hengityskoneesta. Sairaalan mukaan Navalnyi on pystynyt nousemaan sängystä.

– Aleksei Navalnyin, joka on saanut hoitoa Chariten yliopistosairaalassa Berliinissä 22. elokuuta 2020 alkaen, tila parantuu edelleen.

– Potilas on onnistuneesti siirretty mekaanisesta ventilaatiosta. Häntä kuntoutetaan parhaillaan ja hän kykenee nousemaan sängystään lyhyeksi aikaa kerrallaan.

Aiemmin maanantaina ranskalainen ja ruotsalainen laboratorio vahvistivat, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä, kertoi Saksan hallituksen edustaja Steffen Seibert.

Seibertin mukaan Ranskan ja Ruotsin laboratorioihin on lähetetty Navalnyin uusia näytteitä riippumattomaan tarkastukseen. Tarkastuksen tulokset vahvistavat saksalaislääkärien aikaisemmat tulokset.

Seibertin mukaan Saksan viranomaiset odottavat edelleen tietoja kemiallisten aseiden kieltojärjestölle OPCW:lle lähetetyistä näytteistä.

– Kolmen laboratorion näytteiden perusteella Saksa kuitenkin uudistaa vaatimuksensa Venäjälle tapahtumien selvittämisestä. Tulemme olemaan läheisessä yhteydessä eurooppalaisiin liittolaisiimme tulevista toimista, Seibert sanoi.