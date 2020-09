Rokotevalmistaja varoittaa: Koronarokotteita saadaan kaikille aikaisintaan vuonna 2024

Vahvaan immuniteettiin covid-19-tautia vastaan tarvitaan kaksi rokoteannosta, arvioi Intian seerumi-instituutin johtaja.

Maailman suurimman rokotevalmistajan Intian seerumi-instituutin toimitusjohtaja Adar Poonawalla varoittaa, ettei koronavirusrokotteita riitä kaikille vielä ainakaan neljään vuoteen.

– Kestää neljä tai viisi vuotta ennen kuin kaikki tällä planeetalla voivat saada rokotteen, Poonawalla sanoi Financial Times -lehden haastattelussa.

Poonawallan mukaan maapallon väestöä ei pystytä rokottamaan nopeammin, sillä lääkeyhtiöt eivät ole nostamassa rokotteiden tuotantokapasiteettia tarpeeksi nopeasti. Poonawalla arvioi lisäksi, että vahvan immuniteetin saavuttamiseksi koronavirusrokotetta pitää antaa kaksi annosta – tuotantokapasiteettia pitäisi siis olla vähintään 15:ta miljardia rokoteannosta varten, jos koko maapallon väestö halutaan rokottaa.

Lausunto asettaa kyseenalaiseksi poliitikkojen lupaukset kattavien rokotusohjelmien aloittamisesta jo ensi vuonna. Näyttää yhä enemmän siltä, että kansainvälinen kilpailu rokotteista kiihtyy rajallisen tuotantokapasiteetin vuoksi. Intian seerumi-instituutti etsii oman tuotantokapasiteettinsa nostamista varten rahoitusta muun muassa Saudi-Arabiasta ja Arabiemiirikuntien liitosta, Financial Times kertoi.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotetta valmistetaan koekäyttöön Catalent-yhtiössä Italiassa. Laajaa massavalmistusta on kaavailtu Intiaan.­

Ruotsalais-brittiläinen AstraZeneca ja Oxfordin yliopisto ovat jo sopineet Intian seerumi-instituutin kanssa rokotteensa valmistuksesta. AstraZenecan rokotteen tehoa ja turvallisuutta testataan parhaillaan meneillään olevissa viimeisen eli faasi 3:n ihmiskokeissa. Seerumi-instituutin arvioidaan voivan valmistaa noin miljardi AstraZenecan rokoteannosta, joista puolet on menossa Intian omiin tarpeisiin.

AstraZeneca sai viikonvaihteessa luvan jatkaa ihmiskokeita noin viikon kestäneen tauon jälkeen. Keskeytys johtui yhden koehenkilön sairastumisesta Britanniassa.

Myös Novavax-yhtiö ja Venäjän Gamaleja-instituutti ovat neuvotelleet omien rokotteiden valmistuksesta Intian seerumi-instituutin kanssa. Venäjän terveysviranomaiset ovat jo hyväksyneet Sputnik V:ksi nimetyn rokotteen. Terveydenhoitohenkilöstön rokotukset valmisteella alkanevat jo syksyllä.

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ja FinVectorin toimitusjohtaja Giuseppe Carloni esittelivät yhtiön puhdastiloja IS:lle syyskuun alussa.­

Suomi on mukana Euroopan unionin rokotehankintaohjelmassa, joka on tehnyt ennakkoon ostosopimuksen AstraZenecan rokotteesta. Sopimukseen kuuluu 300 miljoonan annoksen osto ja optio 100 miljoonan lisäannoksen hankkimisesta. Näin Suomi on saamassa osansa AstraZenecan rokotteista, mutta annoksia ei todennäköisesti saada heti riittävästi koko väestön rokottamiseksi.

Suomalaiset professorit Kalle Saksela, Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo ovat jo kehittäneet oman rokoteaihionsa, joka on edennyt loppuvuoteen kestäviin eläinkokeisiin. Rokotteen oikeudet ovat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoilla, mutta sen sopimusvalmistajana voisi toimia FinVector Oy Kuopiossa. Ylä-Herttuala kertoi IS:ssa viikko sitten, että yhtiön tuotantokapasiteetti riittäisi Suomen ja myös muiden Pohjoismaiden tarpeisiin. Professorien aihio on samantyyppinen virusvektorirokote kuin AstraZenecan. Ylä-Herttualan mukaan FinVectorin olisi teknisesti mahdollista valmistaa Suomessa myös AstraZenecan rokotetta.

Asiantuntijaryhmä pohtii parhaillaan Suomen kansallista rokotusstrategiaa. Ennakkoarvioiden mukaan rokotukset aloitetaan sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstöstä ja riskiryhmistä. Muu kansa joutuu rokotusjonoon.

Intian seerumi-instituutti on perheyritys, jonka johtajan Adar Poonawallan isä Cyrus on Financial Timesin mukaan Intian seitsemänneksi rikkain miljardööri.

Intia on kehittänyt myös omia rokoteaihioita koronavirusta vastaan. Useimmat niistä ovat perinteisiä rokotteita, joissa käytetään kokonaisia mutta toimintakyvyttömiksi tehtyjä koronaviruksia.