Väistyvän pääministerin Shinzo Aben kabinettipäälliköstä tulossa Japanin pääministeri

Harmaana byrokraattina pidetty Yoshihide Suga tuo jatkuvuutta ja vakautta koronakriisin runtelemaan Japaniin.

Japania hallitseva liberaalidemokraattinen LDP-puolue valitsi maanantaina uudeksi johtajakseen maan väistyvän pääministerin Shinzo Aben kabinettipäällikön Yoshihide Sugan, 71. Hänestä tulee keskiviikkona myös Japanin pääministeri.

Abe, 65, jättää pääministerin tehtävät nopeasti huonontuneen terveytensä vuoksi.

Suga valittiin puolueen johtajaksi ylivoimaisella ääntenenemmistöllä. Hän sai 377 tarjolla olleesta 534 äänestä. Sugan katsotaan tarjoavan puolueelle kaivattua jatkuvuutta, sillä hän on luvannut olla Aben linjoilla tärkeissä talous- ja ulkopoliittisissa kysymyksissä.

– Koska meneillään on koronaviruskriisi, meillä ei ole varaa poliittiseen tyhjiöön. Voittaaksemme kriisin ja tarjotaksemme Japanin kansalle helpotusta, meidän on jatkettava sitä, mitä pääministeri Abe on tehnyt. Tämä tulee olemaan tehtäväni, Suga linjasi.

Ennenaikaiset vaalit jo ensi kuussa?

Abe, josta elokuussa tuli pisimpään yhtäjaksoisesti vallassa ollut Japanin pääministeri, vakuutti olevansa täysin Sugan takana.

– Rakentakaamme LDP:n uuden johtajan Sugan johdolla loistava Japani, joka voittaa koronaviruskriisin, Abe evästi.

Koronaviruskriisin lisäksi Sugan tuleviin suuriin haasteisiin kuuluvat talouden elvyttäminen ja ensi kesäksi koronan vuoksi siirretyt Tokion olympialaiset. Ulkopolitiikassa Sugan on niin ikään navigoitava kieli keskellä suuta, jotta liittolaisuussuhde Yhdysvaltoihin säilyisi samalla kun suhteita Kiinaan ei päästettäisi vajoamaan aallonpohjaan.

– Tämä on vaikeaa aikaa Japanille, koska Yhdysvallat painostaa Kiinaa. Japanin etujen mukaista ei ole mennä perässä ja kasvattaa jännitteitä Kiinaan, arvioi Hyogon yliopiston historian ja politiikan professori Makoto Iokibe.

Sugan pääministerikausi loppuu ensi vuoden lokakuussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin. Suga saattaa kuitenkin järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit vankistaakseen asemaansa. Joiden arvioiden mukaan ne voitaisiin pitää jo ensi kuussa.

Vaikka Japanin pirstaleinen oppositio onkin viime aikoina onnistunut yhdistymään, ei siitä vieläkään arvioiden mukaan ole uhkaamaan LDP:n johtoasemaa. Ei siltikään, vaikka tulevaa pääministeriä pidetään yleisesti harmaana byrokraattina, jolta puuttuu Aben karisma.

– Suga pystyy ajamaan poliittisia tavoitteita kontrolloimalla byrokraatteja, mutta hänen heikkoutensa on kansan voittaminen puolelleen, Iokibe arvioi.