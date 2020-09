Miljardööri Mike Bloomberg tukee Joe Bidenia 100 miljoonalla dollarilla Floridassa

Ex-pormestarin rahat käytetään pääosin televisio- ja digimainontaan Floridan osavaltiossa.

New Yorkin entinen pormestari ja miljardööri Mike Bloomberg aikoo käyttää ainakin 100 miljoonaa dollaria (reilu 84 miljoonaa euroa) auttaakseen demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin voittamaan äänet Floridassa, The Washington Post uutisoi.

Bloombergin päätökseen vaikutti se, että Trumpin kerrottiin harkitsevan samankokoisen summan käyttämistä kampanjaansa, Bloombergin avustajat sanovat. Trump sanoi viime tiistaina olevansa valmis käyttämään omia rahojaan vaalikampanjaansa, jos tarve vaatii.

– Äänestys alkaa 24. syyskuuta Floridassa, joten tarve pumpata todellista pääomaa siinä osavaltiossa on kiireinen, Bloombergin avustaja Kevin Sheekey sanoo.

– Mike uskoo, että sijoittamalla Floridaan, kampanjan resurssit ja demokraattien resurssit voidaan käyttää muissa osavaltioissa, erityisesti Pennsylvaniassa.

Mike Bloomberg käytti omaan vaalikampanjaansa yli miljardi dollaria.­

Florida on toista kautta tavoittelevalle presidentti Donald Trumpille tärkeä osavaltio. Edellisen kerran republikaanipresidentti on tullut valituksi ilman voittoa Floridassa vuonna 1924. Jos Trump häviää valitsijamiesten äänissä Floridassa, hänen mahdollisuudet tulla uudelleen valituksi kutistuvat selkeästi.

Neljä vuotta sitten New Yorkissa kirjoilla ollut Trump on nyt myös Floridan asukas ja omistaa useita kiinteistöjä osavaltiossa.

Jos Biden voittaa Floridassa, hänelle riittäisi voittoon vuoden 2016 vaaleissa demokraatteja äänestäneiden osavaltioiden lisäksi voitto Arizonassa, Wisconsinissa, Michiganissa, Pennsylvaniassa tai Pohjois-Carolinassa. Biden johtaa kannatuskyselyitä kaikissa näissä osavaltioissa.

Bidenin voitto Floridassa ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä tuoreissa mielipidekyselyissä tilanne on tasainen. Esimerkiksi Cook Political Report muutti osavaltion tilan ”demokraatteihin kallistuvasta” ”arvanheitoksi” eli, että sekä Bidenin että Trumpin voitto on mahdollinen, The New York Times kertoo.

Florida on Trumpille tärkeä osavaltio.­

Lisäksi esimerkiksi tuore NBC Newsin ja Marist Collegen mittaus arvioi, että Trumpia kannattaa 50 prosenttia latinoäänestäjistä maanlaajuisesti.

Bidenin heikkoutena on pidetty sitä, ettei hän ole saanut taaksensa Floridan latinoväestöä.

– Meidän mielestä Floridassa tilanne on äärimmäisen tiukka, mutta se on voitettavissa, arvioi Bloombergin avustaja Howard Wolfson.

Bloombergin kampanja uskoo, että Biden voisi voittaa Floridassa.­

Bloombergin rahat käytetään pitkälti televisio- ja digimainontaan englanniksi ja espanjaksi.

Bloomberg pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta hänen kampanjansa ei saanut nostetta. Hän käytti omaan vaalikampanjaansa marras-maaliskuusa yli miljardi dollaria.