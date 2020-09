Tutkijat esittävät nyt todella vankan perusteen kasvomaskin käytölle – näin se voi vaikuttaa koronavirukseen

Kasvomaskit saattavat tuoda jopa luultua enemmän suojaa koronavirustaistelua vastaan.

Arvostetussa New England Journal of Medicine -tiedelehdessä on julkaistu rohkaiseva arvio kasvomaskin käytöstä koronavirusta vastaan.

Tutkijat toteavat kirjoituksessaan, että kasvomaskien ansiosta koronavirusta voi saada vain vähäisen määrän. Tällöin tutkijoiden arvion mukaan koronan oireet voivat olla tavanomaista lievempiä. Tutkijoiden kommentteja siteeraa muun muassa The Telegraph -lehti.

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti pitää tutkijoiden ajatuksia loogisina.

– Yleisesti ottaen, mitä isompi annos virusta, niin sitä vakavimpiin oireisiin se johtaa. Viruksen annoksella on siis merkitystä. Tämä on tuttu ilmiö monista muista infektioista, ja on joitakin havaintoja, että se pätee covid-19-taudissakin, Vapalahti kertoo Ilta-Sanomille.

– Meillä on luontaista immuniteettia, joka pystyy torjumaan alkavia infektioita. Ja mitä isompi viruksen annos on, sitä huonommin luontainen immuunijärjestelmä pystyy virusta hoitamaan.

– Tämä on mahdollinen yksi lisäsyy käyttää maskeja, Vapalahti lisää.

Tutkijoiden kirjoituksessa pohdiskellaan jopa sitä mahdollisuutta, että kasvomaskin käytöllä voisi saavuttaa jopa immuniteetin koronavirusta vastaan, jos virusta saa elimistöönsä vain vähäisen määrän.

Tutkijat toteavat Vapalahden tavoin, että tältä osin asiaa on kuitenkin syytä tutkia entistä tarkemmin, eikä siitä ole vielä pitävää näyttöä.

– Jos saa vain lievän infektion, niin siitä seuraa myös immuniteettia, mutta että konsepti toimisi ikään kuin rokotteena, niin se on vasta hypoteesi, jota pitää tutkia lisää, Vapalahti kertoo.