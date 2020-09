Kahta poliisia ammuttiin ”väijytyksessä” Los Angelesissa, tilanteesta kuvattiin video – 31-vuotias nainen ja 24-vuotias mies kriittisessä tilassa

Ampujaa ei ole vielä tavoitettu.

Kahta poliisia ammuttiin Los Angelesissa Kaliforniassa tilanteessa, jota poliisi kutsuu väijytykseksi, BBC uutisoi. Tilanteesta kuvatulla videolla näkyy, kuinka henkilö lähestyy poliisien autoa, ampuu ja juoksee pois.

Los Angelesin piirikunnan sheriffin mukaan toinen poliiseista on 31-vuotias nainen ja toinen on 24-vuotias mies. Molemmat saivat useita leikkausta vaativia ampumahaavoja ja ovat kriittisessä tilassa.

Ampujaa ei ole tavoitettu.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Yhdysvalloissa on tänä vuonna kuollut lähes 40 poliisia hoitaessaan virkaansa. Tilastojen mukaan heistä kahdeksan on kuollut väijytyksessä.

– Tämä on synkkä muistutus siitä, että tämä on vaarallinen työ ja teoilla ja sanoilla on seurauksia. Meidän työmme ei ole helpottumassa, koska ihmiset eivät pidä lainvalvojista, sheriffi Alex Villanueva sanoi tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.

– Se suututtaa minua ja samalla kauhistuttaa. Ei ole mitään kaunista tapaa sanoa se.

Ampuja tallentui valvontakameraan.­

Sairaalan, jonne haavoittuneet poliisit vietiin, edustalla oli mielenosoittajia. Sheriffin toimiston Twitter-tilillä kerrotaan, että mielenosoittajat huusivat muun muassa: ”Toivottavasti he kuolevat.” Protestoijat olivat myös tukkineet hätäsisään- ja uloskäynnit.

Poliisi pidätti paikan päällä mielenosoittajan ja toimittajan, joka ei ollut poliisin mukaan sanonut heti olevansa toimittaja.