Ruotsin koronaluvut nousivat jo nyt yli Suomen hallituksen raja-arvon 25/100 000

Suomen hallituksen mukaan turvallisen maan raja-arvo on 25 uutta tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Ruotsissa on tänään todettu viimeisen kahden viikon aikana uusia koronavirustartuntoja 25,7 kappaletta 100 000:ta asukasta kohden. Luku ylittää niukasti Suomen hallituksen määrittelemän raja-arvon turvallisesta maasta, josta matkustavien ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin Suomeen tultaessa. Raja-arvo otetaan käyttöön ensi viikon lauantaina.

Euroopan tartuntatautiviraston mukaan Ruotsissa on todettu yhteensä 86 505 koronatartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 5 846.

Päivittäin uusia tartuntoja on paria poikkeusta lukuun ottamatta tilastoitu reilu 100–200. Esimerkiksi torstaina Ruotsin kansanterveysviranomaiset kirjasivat 201 uutta tartuntaa.

Suomessa tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana 8,4 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Kaiken kaikkiaan tartuntoja on tilastoitu 8 557 ja koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 337.

Hallitus päätti höllentää matkustusrajoituksia perjantaina. Aiemmin turvallisen maan raja-arvona on ollut 8–10 tapaus 100 000:ta asukasta kohti.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli vastustanut rajoitusten höllentämistä.

– STM:n lähtökohta ilmaantuvuuden nostoon on ollut kriittinen, mutta tässä on tehty hybridistrategian mukainen kokonaisuuden harkinta ja päädytty tähän ratkaisuun. Ja sen mukaan mennään, ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.