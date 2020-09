Valko-Venäjän opposition johdossa on vahvoja naisia – ja siinä on tutkijan mielestä erityinen ongelma Lukashenkalle

Valko-Venäjällä on kesän ja alkusyksyn aikana osoitettu mieltä presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallintoa vastaan. Protestien johtohahmoina on useita naisia.

Valko-Venäjän näkyvimpiin oppositiohahmoihin noussut Svetlana Tihanovskaja juhli 38-vuotissyntymäpäiviään eilen maanpaossa Liettuassa. Tihanovskaja on yksi kolmesta merkittävästä oppositiota johtavasta naisesta, joka on kadonnut julkisuudesta tai paennut ulkomaille 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien takia.

Valko-Venäjää vuodesta 1994 hallinnut presidentti Aljaksandr Lukashenka voitti lähes 81 prosentin äänienemmistöllä vaalit. Muun muassa Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tunnustanut vaalien tulosta, sillä unionin mukaan vaalit eivät olleet rehelliset. Jo ennen vaaleja viranomaiset pidättivät Lukashenkan hallintoa vastustaneita mielenosoittajia ja oppositiopoliitikkoja, ja iskut oppositiota vastaan ovat jatkuneet vaalien jälkeen.

Atlantic Council -ajatushautomon tutkija ja Valko-Venäjällä asuva toimittaja Franak Viacorka uskoo CNN:n haastattelussa, että osasyynä hallinnon kovalle reaktiolle on ollut se, että opposition johdossa on vahvoja naishahmoja.

– (Lukashenka) ei ole koskaan toiminut yhdessä naisten kanssa tai ottanut heitä vakavasti. Hän on aina uskonut, että naiset ovat hyödyttömiä. Nyt yhtäkkiä nämä vahvat, älykkäät naiset haastavat hänet, mikä tuo uudella tasolla paineita.

Veronika Tsepkalo, Svetlana Tihanovskaja ja Maria Kalesnikava tiedotustilaisuudessa Minskissä heinäkuussa. Tämän jälkeen Tsepkalo ja Tihanovskaja ovat lähteneet Valko-Venäjältä ja Kalesnikava on otettu kiinni.­

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon tutkija Katia Gold pitää naisten roolia mielenosoituksissa merkittävänä.

– Naiset olivat ainoat ihmiset, jotka saattoivat mennä kaduille ilman pelkoa siitä, että heidät hakattaisiin, koska yhteiskunta on patriarkaalinen, Gold toteaa NPR:n haastattelussa.

Kotiäidistä presidenttiehdokkaaksi

Tihanovskaja oli elokuisissa presidentinvaaleissa opposition ehdokkaana. Tihanovskaja ei ole kuitenkaan taustaltaan poliitikko: ennen kuin hän asettui ehdolle presidentinvaaleissa, hän oli ollut pitkään kotiäitinä.

Kaikki kuitenkin muuttui, kun naisen aktivistipuoliso, joka oli halunnut asettua ehdolle vaaleissa, otettiin kiinni ja passitettiin vankilaan.

– En lähtenyt mukaan vaaliin koska tarvitsen valtaa tai koska olen poliitikko ja haluan presidentiksi. Lähdin tukeakseni miestäni. Sitä ei ollut suunniteltu, vaan seurasin sydäntäni, Tihanovskaja sanoi Reutersin haastattelussa elokuussa.

Svetlana Tihanovskaja elää maanpaossa Liettuassa.­

Hieman yllättäen Tihanovskaja sai asettautua ehdolle. Tihanovskajan mukaan taustalla vaikutti seksismi.

– He olivat varmoja siitä, että kukaan ei voisi tukea minua, koska mieheni oli kuuluissa, mutta en minä. Minä olin vain kotiäiti, Tihanovskaja kuvaili NPR:n haastattelussa vikko sitten.

Tihanovskajasta tuli nopeasti oppositiojohtaja – vaikka nainen itse vierastaa termiä, sillä kokee edustavansa enemmistöä.

Hän joutui kuitenkin lähtemään vaaliviikonloppuna Valko-Venäjältä Liettuaan turvallisuussyistä. Oppositiojohtaja oli aiemmin jo lähettänyt kaksi lastaan Liettuaan.

Tihanovskaja on jatkanut Lukashenkan vastustamista ulkomailta käsin.

– Lukashenkan täytyy ymmärtää, ettei nyt ole enää paluuta eikä mikään tule olemaan kuten ennen.

Huilisti päätyi vankilaan

Maria Kalesnikava, 38, pidätettiin alkuviikolla sen jälkeen kun hän repi Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla passinsa. Kalesnikavaa oltiin viemässä yhdessä kahden muun opposition johtohahmon kanssa Ukrainaan.

– Omasta puolestani lisään, että se ei ollut vapaaehtoinen poistuminen. Se oli väkivaltainen karkottaminen pois omasta synnyinmaasta, Ukrainan varasisäministeri Anton Gerashtshenko kirjoitti tapahtumista Facebookissa.

– Maria Kalesnikavaa ei onnistuttu poistamaan Valko-Venäjältä, koska tämä rohkea nainen teki toimia, joilla hän esti siirtämästä häntä rajan yli. Hän jäi Valko-Venäjän puolelle.

Maria Kalesnikava on nyt tutkintavankeudessa.­

Kalesnikavan tutkintavankeudesta käsin juristilleen antaman lausunnon mukaan maan turvallisuuspalvelu KGB ja poliisi kaappasivat hänet ja yrittivät tappouhkauksilla painostaa häntä lähtemään maasta.

Kalesnikava toimi ensin ystävänsä Viktor Babrikon, joka oli ennen johtotehtävissä venäläisen Gazpromin tytäryhtiössä Belgazprombank vaalikampanjan koordinaattorina. Kun Babariko pidätettiin, Kalesnikava siirtyi tukemaan Tihanovskajaa.

Kalesnikava on ammatiltaan huilisti ja kulttuuripäällikkö, joka asui ja opiskeli vuosien ajan Saksassa, Deutsche Welle kertoo. Hän oli käynnistänyt useita kansainvälisiä hankkeita, joiden tarkoituksena oli kulttuurivaihto Valko-Venäjän, Venäjän, Ukrainan ja Saksan välillä.

Diplomaatin vaimosta oppositiojohtajaksi

Tihanovskajan vaalikampanjassa mukana ollut Veronika Tsepkalo lähti Valko-Venäjältä vaalien aikaan saatuaan viranomaisilta uhkauksia pidätyksestä, Reuters uutisoi. CNN:n mukaan Tsepkalo lähti jo ennen varsinaista vaalipäivää.

Veronika Tsepkalo joutui perheensä kanssa lähtemään Valko-Venäjältä.­

Tsepkalon miestä, ex-diplomaatti Valeri Tsepkaloa oli ennen vaaleja estetty asettumasta ehdolle, minkä jälkeen mies oli paennut Venäjälle avioparin kahden lapsen kanssa.

Tsepkalojen kerrottiin elokuussa olevan Puolassa. France24:n mukaan he ovat nyt Ukrainassa.

Veronika Tsepkalon mukaan hän tuskin palaa Valko-Venäjälle lähiaikoina.

– Toivoisin voivani palata Valko-Venäjälle mahdollisimman pian, mutta ymmärrän, että riski vangitsemiselleni on todella, todella suuri.

Valeri Tsepkalo on Valko-Venäjän entinen Yhdysvaltain-suurlähettiläs.­

Tsepkalo on opiskellut yliopistossa kansainvälisiä suhteita ja taloutta. Hän on aiemmin työskennellyt Microsoftilla ja toiminut miehensä kampanjapäällikkönä, The Guardian kertoo.

Nobel-kirjailija ja hallinnon kriitikko

Svetlana Aleksijevitsh on ainoa opposition seitsenhenkisen koordinaationeuvoston johtohahmoista, joka on vielä vapaana. Häntä on jo kuulusteltu ja keskiviikkona uutisoitiin, kuinka hän oli saanut uhkaavia puheluita ja naamiomiehet olivat lähestyneet hänen asuntoaan ja soittaneet ovikelloa.

Svetlana Alekijevitsh puhui toimittajille asunnossaan Minskissä 9. elokuuta sen jälkeen, kun oli saanut uhkaavia puheluja.­

Kirjailija pyysi paikalle toimittajia ja diplomaatteja ja myöhemmin hänen kerrottiin olevan turvassa.

Aleksijevitsh on Nobel-palkinnon saanut kirjailija. Hän voitti palkinnon vuonna 2015.

Svetlana Aleksijevitsh sai Nobelin vuonna 2015.­

Hän ei ole ollut yhtä näkyvä oppositiohahmo kuin kolme edellä esiteltyä naista. Aleksijevitsh tunnetaan kuitenkin Lukashenkan hallinnon arvostelijana. Hän on kehottanut Lukashenkaa väistymään ennen kuin Valko-Venäjä ajautuu sisällissotaan.

Elokuussa Aleksijevitsh syytti viranomaisia sodan julistamisesta valkovenäläisiä vastaan. Hän toivoi, että Lukashenka jättäisi tehtävänsä rauhanomaisesti.