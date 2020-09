Florida rajoittaa jälleen entisten vankien äänioikeutta – jos sakkoja ei ole maksettu, presidentinvaaleissa äänestäminen jää väliin

”Keneltäkään ei koskaan tulisi riistää perustuslaillisia oikeuksia.”

Yhdysvaltojen Floridassa oikeus on päättänyt, että entiset rikolliset eivät voi äänestää marraskuun presidentinvaaleissa, jos he eivät ole maksaneet muun muassa sakkojaan ja korvauksiaan osavaltiolle. Uutiskanava CNN:n mukaan kyse on maksuista, jotka liittyvät tuomioihin.

Tuore päätös voi vaikuttaa satoihin tuhansiin mahdollisiin äänestäjiin osavaltiossa, jossa republikaanien ehdokas, presidentti Donald Trump ja demokraattien Joe Biden ovat kannatusmittauksissa rinta rinnan. Florida on perinteisesti ollut vaaleissa yksi vaa'ankieliasemassa olevista osavaltioista.

Vuonna 2018 Floridassa hyväksyttiin lakimuutos, jolla palautettiin vankeustuomionsa suorittaneiden äänioikeus.

Republikaanien hallussa oleva osavaltion lainsäädäntöelin hyväksyi uuden esityksen. Aiemmin alempi lainsäädäntöelin näki, että esitys oli osavaltion perustuslain vastainen ja että se riisti äänioikeuden niiltä, jotka eivät maksuihin kykene.

– Keneltäkään ei koskaan tulisi riistää perustuslaillisia oikeuksia siksi, että he eivät kykene maksamaan sakkoja ja korvauksia, sanoi tiedotteessaan Campaign Legal Center, joka muun muassa puolustaa oikeutta äänestää.