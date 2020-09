Navalnyi ja Valko-Venäjä kiristävät jälleen Venäjän ja lännen välejä – Niinistön ex-neuvonantaja: ”Uudet asiat pahentavat aina tilannetta”

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkalan mukaan Valko-Venäjän tilanteen ja Aleksei Navalnyin myrkytyksen herättämät reaktiot ovat selkeä osa aiempaa jatkumoa.

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkytys sekä Valko-Venäjällä presidentinvaalien jälkeen käynnistyneet tapahtumat ovat jälleen kiristäneet äänenpainoja Venäjän ja lännen välisessä dialogissa.

Perjantaina julkaistiin Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Hiski Haukkalan kirja Suuren pelin paluu: Suomen tulevaisuus kriisien maailmassa (Otava), jossa hän käsittelee Venäjän suhdetta Suomeen sekä muuhun läntiseen maailmaan osana laajempaa maailmanpoliittista murrosta.

Elokuussa tapahtuneet Navalnyin myrkytys ja Valko-Venäjän tilanteen kriisiytyminen eivät kirjaan mukaan ehtineet, mutta kytkeytyvät sen aihepiiriin tiiviisti. Myös presidentti Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittisena neuvonantajana aiemmin toimineen Haukkalan mukaan elokuun tapahtumat näyttävät asettuvan selkeäksi jatkumoksi lännen ja Venäjän ”aika kyräilevään” suhteeseen.

Valko-Venäjällä tilanne on edennyt siihen, että lähes kaikki näkyvimmät oppositiohahmot on joko ajettu maasta tai vangittu. Presidentti Aljaksandr Lukashenka puolestaan valmistautuu matkustamaan lähipäivinä Venäjän presidentin Vladimir Putinin luokse Moskovaan tapaamiseen, jonka lopputulemaa voidaan toistaiseksi vain spekuloida.

Putin ja Lukashenka kesäkuussa 2019 Minskissä otetussa arkistokuvassa.­

Putin taas teki jo elokuussa selväksi Saksan liittokanslerille Angela Merkelille, että Venäjä ei voi hyväksyä minkäänlaisia yrityksiä puuttua Valko-Venäjän sisäisiin asioihin. Putinin mukaan kaikki tällaiset yritykset johtaisivat Valko-Venäjän poliittisen tilanteen kärjistymiseen.

Haukkala ei tällä hetkellä näe Valko-Venäjän tilanteen synnyttämissä reaktioissa merkkejä, jotka kielisivät Venäjän ja lännen suhteiden laadullisesta muutoksesta.

– Onnetonta on tietysti, jos tilanne kriisiytyy ajan mittaan niin pahasti, että siitä tulee uusi, mahdollisesti hankala konflikti. Kun on jo muutenkin aika paljon murheita. Mistään laadullisesta muutoksesta ei sinänsä ole kyse, mutta konflikti voi kiihdyttää laadullista muutosta, jos se äityy oikein pahaksi, Haukkala kertoi IS:lle kirjansa julkaisutilaisuudessa Ulkopoliittisessa instituutissa perjantaina.

Valko-Venäjällä ovat jatkuneet jo yli kuukauden mielenosoitukset, jotka käynnistyivät väärennettynä pidetyn vaalituloksen ilmoittamisesta.­

Haukkalan mukaan hänen olisi vaikea kuvitella Venäjän katsovan sivusta, jos Valko-Venäjä ajautuisi niin voimakkaaseen käymistilaan, että esimerkiksi Lukashenka kaatuisi.

– Todennäköisesti he pyrkisivät toimimaan jollakin tavalla, niin kuin aiemminkin vastaavassa tilanteessa.

Siperian Omskista Saksaan ambulanssilennolla kiidätetyn Navalnyin tapaus tuomittiin Euroopassa odotetusti laajalti. Saksan johto ilmoitti viime viikolla tutkijoiden löytäneen Navalnyin kehosta todisteita Novitshok-ryhmän hermomyrkystä, mutta Venäjä on kiistänyt tiukasti osallisuutensa asiaan sekä kyseenalaistanut koko myrkytyksen Navalnyin vakavan sairastumisen syynä.

Euroopassa puhe Venäjälle määrättävistä uusista pakotteista on jälleen käynnistynyt. Nyt on puhuttu jo Venäjältä Saksaan johtavan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen olevan mahdollisesti vaakalaudalla.

Haukkalan mukaan myös Navalnyin myrkytyksen herättämät reaktiot noudattavat aiempaa kaavaa.

– Asiat tietysti kasautuvat. Venäjän, lännen ja EU:n välillä on ollut aiemminkin merkittäviä ongelmia ja tietynlainen konflikti, ja uudet asiat aina pahentavat tilannetta.

Pariskunta katseli viime viikolla Saksassa Ruegenin saarella venäläisalusta, joka osallistuu Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustöihin.­

Haukkalan mukaan Saksassa nyt käytävä keskustelu vaikuttaa siltä, että saksalaisilla alkaa olla kärsivällisyys ja usko lopussa.

– Mutta samaan aikaan on vaikea nähdä, että yhteyksiä katkomalla saisi välttämättä sen parempaa lopputulosta aikaiseksi.

Spekulaatiot Navalnyin myrkytyksen tilaajasta ovat vaihdelleet aina Venäjän ylimmästä johdosta itsenäisesti toimiviin rikollisryhmiin asti. Haukkalan mukaan käytettävissä olevilla tiedoilla on vaikea arvioida sitä, ryhtyisikö Venäjän johto tällaiseen tekoon, vaikka sen voitaisiin odottaa jälleen kiristävän välejä länteen.

– On se mahdollista tietysti. Navalnyi tiedetään kuitenkin erittäin kykeneväksi poliittiseksi operaattoriksi, jonka nimenomainen tarkoitus on kriisiyttää Venäjän nykyistä valtajärjestelmää ja Putinin luomaa struktuuria.

Venäläistä oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyia hoidetaan tällä hetkellä berliiniläisessä sairaalassa.­

Haukkalan mukaan joku on hyvinkin saattanut tulla jossakin siihen johtopäätökseen, että Navalnyista olisi pakko niin sanotusti ”hankkiutua eroon” tulevien kunnallisvaalien alla.

– Tämä on tietysti kylmäävää logiikkaa, joka kertoo siitä, kuinka solmussa Venäjänkin sisäpoliittinen tilanne on. Ja siitä, kuinka vaarallinen se on niille ihmisille, jotka edustavat toista näkökantaa.

Navalnyin on sanottu tarttuneen myös Valko-Venäjän tilanteeseen ja halunneen esittää sen rohkaisevana esimerkkinä venäläisille. Haukkala pitää täysin selvänä, että tällaiset äänenpainot herättävät huolta Venäjän valtaeliitissä.

Sekä Valko-Venäjän että Navalnyin tapaukset ovat asioita, joista presidentti Niinistö on kertonut keskustelleensa Putinin kanssa puhelimessa. Navalnyi päästettiin Venäjältä Saksaan hoitoon pian puhelinkeskustelun jälkeen, mutta Niinistö itse on kieltäytynyt ottamasta asiasta kunniaa itselleen.

Kirjassaan Haukkala kuvailee Suomen ja Venäjän suhdetta sekä Niinistön ja Putinin suoraa puheyhteyttä eduksi, joka on tehnyt Niinistöstä viime vuosina suositun keskustelukumppanin maailmalla.

Haukkalan mukaan tässä tilanteessa on arvokasta, että Suomella on linjat avoinna moneen suuntaan. Se kun mahdollistaa keskustelun ja näkemysten vaihdon.

– Ainakin mediassa olleiden tietojen perusteella tämä Niinistön puhelinaktiivisuus näytti osuvan aika lailla keskeiseen saranaan, kun sitä Navalnyin kohtaloa pohdittiin. Vaikka hän taisikin itse Ykkösaamussa sanoa, ettei voi ottaa kunniaa tästä päätöksestä, hän on kuitenkin ollut osallisena niissä keskusteluissa. Minun mielestäni on Suomen vastuu tässä tilanteessa, että meillä on ne vahvuudet ja että me uskallamme niitä myös käyttää. Se on minun mielestäni hyvää johtajuutta, Haukkala sanoo.