Arja Paanasen kolumni: Kukkapuskamies piikitti – ja tämäkin isku jäi arvoitukseksi Venäjällä

Aleksei Navalnyin mykytys ei ole ainoa opposition edustajaan kohdistunut outo isku, jota Venäjän poliisi ei ole katsonut tarpeelliseksi tutkia, kirjoittaa Arja Paananen.

Ei ole juridista perustetta käynnistää rikosjuttua.

Näillä sanoilla presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov perusteli viimeksi torstaina sitä, miksi Venäjä ei ole aloittanut virallista rikostutkintaa Aleksei Navalnyin myrkytyksestä.

Ei siis sittenkään, vaikka berliiniläinen Charité-sairaala kertoo löytäneensä vahvat todisteet hermomyrkyn käytöstä.

Peskovin selitystä on vaikea ymmärtää suomalaisella maalaisjärjellä. Mutta Venäjällä tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun opposition edustajaan kohdistuva hyökkäys jätetään tutkimatta.

Ljubov Sobol (vas) on Aleksei Navalnyin juristi ja oikea käsi Korruptionvastaisessa säätiössä, joka on tutkinut muun muassa Jevgeni Prigozhinin eli ”Putinin kokin” hämäräbisneksiä.­

Yksi erikoisimmista tapauksista on marraskuulta 2016, kun Navalnyin Korruptionvastaisen säätiön juristin Ljubov Sobolin aviomies Sergei Mohov joutui yllätetyksi Moskovassa.

Mohov näki talonsa ulko-oven edustalla kukkapuskan kanssa seisoskelevan nuoren miehen palatessaan illalla kotiinsa. Samassa Mohov tunsi, kuinka hänen reiteensä iskettiin jollain ja kukkapuskamies pakeni.

Kaikki tämä tallentui talon valvontakameralle, ja video on yhä edelleen katsottavissa internetissä. (Alla olevalla videolla on Mohovin haastattelu tapahtuneesta, ja mukana on myös valvontakameran kuvaa.)

Venäjän riippumattomat tiedotusvälineet onnistuivat selvittämään sittemmin jopa kukkamiehen henkilöllisyyden. Hän paljastui pietarilaisen apteekin farmaseutiksi Oleg Simonoviksi.

Mohov ehti hälyttää puhelimella apua ennen kuin menetti tajuntansa. Kävi ilmi, että häneen oli pistetty ruiskulla ilmeisesti jotain keskushermostoon vaikuttavaa ainetta. Sairaala ei kuitenkaan tunnistanut ainetta, sillä sitä oli päätynyt Mohovin elimistöön ilmeisen vähän ja se hajosi nopeasti.

Toivuttuaan Mohov arveli, että häntä vastaan iski hautamafia, sillä hän oli juuri tutkinut hautausbisnekseen liittyvää rikollisuutta. Myöhemmin pariskunta tuli tulokseen, että iskun tarkoitus olikin pelotella Mohovin vaimoa.

Ljubov Sobol oli julkaissut hieman aiemmin tutkimuksia, joissa Navalnyin säätiö paljasti Putinin kokkina tunnetun Jevgeni Prigozhinin hämäräbisneksiä. Sobol epäilee yhä edelleen, että kukkamiehen iskun tilaaja oli Prigozhin, joka tunnetaan myös trollitehtailijana ja pahamaineisen Wagner-armeijan rahoittajana.

Piikityksestä ei käynnistetty rikostutkintaa, ja nyt se on jo myöhäistä. Toukokuussa 2017 tuli nimittäin tieto Simonovin kuolemasta.

Simonov löydettiin ammeesta konjakkipullo vierellään. Kuolinsyy ei selvinnyt. Kroonista sydänvikaa tai myrkytystä tuntemattomalla aineella arveltiin.

Leski tunnisti miehensä videolla näkyväksi kukkapuskamieheksi ja kertoi tällä olleen jokin salaperäinen ”lisätyö”. Konjakkia Simonov ei juonut eikä tällä ollut sydänvaivojakaan.

Jevgeni Prigozhinia kutsutaan myös ”Putinin kokiksi”, sillä hän on Kremliä lähellä oleva liikemies. Prigozhinin bisneksiin kuuluu catering-palvelun ohella mm. ravintoloita, yksityisarmeija sekä netin trolli- ja propagandasivustoja.­

Prigozhinin trollitehtaan pyörittämillä propagandauutissivuilla on vallalla kuitenkin aivan omanlainen teoriansa Mohovin piikityksestä. Hyökkäyksen väitetään olleen pelkkä Navalnyin tiimin ideoima lavastus, jonka tarkoituksena oli tehdä Ljubov Sobolista kuuluisa ”uhrin vaimo”.

Parhaillaan Prigozhin kertoo odottavansa kovasti Navalnyin toipumista, jotta tämä joutuisi vastuuseen Prigozhinin liiketoimien vaikeuttamisesta Venäjän ankarimpien lakien mukaan.

Navalnyistä Prigozhin aikoo siivuttaa pieniä paloja, Korruptionvastaisen säätiön Prigozhin aikoo tuhota lopullisesti ja Sobolin suhteen hän kertoo miettivänsä vielä toimia.

– Jotkut ovat kehottaneet minua ottamaan hänet seksiorjakseni, Prigozhin tiedotti.

Kovat ovat Putinin kokilla ainakin puheet.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.