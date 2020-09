Arvostettu yhdysvaltalaislehti julkaisi Sauli Niinistöä hehkuttavan artikkelin – presidentti jättää vastaamatta yhteen kysymykseen

Foreign Policy pitää Niinistöä ainoa läntisenä johtajana, jolla on hyvät välit sekä Donald Trumpiin että Vladimir Putiniin.

Toista kauttaan tasavallan presidenttinä istuva Sauli Niinistö on kotimaassa harvinaisen suosittu.­

Arvostettu yhdysvaltalainen ulkopolitiikkaa puiva Foreign Policy -lehti on laatinut pitkän Sauli Niinistöä hehkuttavan artikkelin, jossa kehutaan, miten presidentti on kerännyt arvostusta niin Washington DC:ssä kuin Moskovassa.

Foreign Policyn mukaan Niinistö on todellinen länsimaisen demokratian edustaja ja ainut länsimainen johtaja, jolla on hyvät välit sekä Yhdysvaltojen Donald Trumpiin että Venäjän Vladimir Putiniin.

– Hän tietää, mitkä taistelut kannattaa valita ja mitkä välttää, Brookings Institutionin Michael O’Hanlon kuvailee.

Foreign Policyn Pohjoismaiden ja Baltian kirjeenvaihtaja Gordon F. Sander on haastatellut artikkelia varten Sauli Niinistöä, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolaa ja elokuvaohjaaja Michael Franckia. Syksyllä julkaistaan Sanderin kirja Urho Kekkosen ensimmäisestä kaudesta presidenttinä.

Donald Trump ja Vladimir Putin tapaamispaikaksi valikoitui Helsinki kesällä 2018. Kaupunki on isännöinyt monia diplomaattisia tapaamisia ja kokouksia sitten kuulun ETYK-kokouksen 1975.­

Paasikiven-Kekkosen linjalta kohti länttä ja Brysseliä

Artikkelissa käsitellään laajalti Suomen asemaa ja historiaa idän ja lännen välissä Venäjän ja Neuvostoliiton rajalla. Kekkosen ja yya-sopimuksen aikaan Suomi asemoi itsensä aktiivisella politiikalla neutraaliksi ja liittoutumattomaksi blokkien ulkopuoliseksi maaksi, mutta Neuvostoliiton romahdettua Suomi on asemoitunut osaksi läntistä Eurooppaa ja EU:ta.

– Kuulumme länteen. -- Mutta olemme myös idän naapureita, Niinistö sanoo lehden haastattelussa.

Artikkelissa käsitellään Suomen puolustuspolitiikkaa, Natoa, EU:n turvallisuuspolitiikkaa ja toisaalta Yhdysvaltojen ja Trumpin linjaa vähentää Naton resursseja Euroopasta. Niinistö kertoo artikkelissa toivovansa EU:sta voimakkaampaa turvallisuuspoliittista tekijää.

Suomen ja Neuvostoliiton ulkoministerit Väinö Leskinen (vas.) ja Andrei Gromyko allekirjoittivat yya-sopimukselle jatkoa 1970 Kremlissä. Takarivissä muun muassa Leonid Brezhnev ja Urho Kekkonen.­

Niinistö kertoi lehdelle hyvistä väleistään Vladimir Putiniin ja siitä, miten tärkeät välit Kremliin ovat Suomelle geopoliittisista ja historiallisista syistä.

– Tulen hänen kanssaan toimeen erittäin hyvin. Me voimme keskustella asioista erittäin avoimesti, myös herkistä aiheista, Niinistö sanoo Putinista.

Artikkelissa otetaan myös esille Trumpin entisen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin kirjassaan The Room Where It Happened kertoma paljastus, että Niinistö neuvoi Donald Trumpia ennen tämän ensimmäistä tapaamista Putinin kanssa.

Suurten persoonien seurassa

Sanderin laatimassa tekstissä kuvaillaan, miten Niinistö ei kritisoi Donald Trumpia eikä Vladimir Putinia suoraan, mutta voi ottaa voimakkaasti kantaa heidän ajamaansa politiikkaan tai antaa hienovaraisia kommentteja.

Alkuanekdoottina kerrotaan, miten Niinistö puhui vuosi sitten lokakuisessa tiedotustilaisuudella Trumpin rinnalla juuri ennen Trumpin virkasyyteoikeudenkäyntiä:

– Teillä on mahtava demokratia, Niinistö sanoi ja katsoi Trumpia.

– Pitäkää se pystyssä.

Sauli Niinistö vieraili lokakuussa Valkoisessa talossa.­

Kun Sanders haastattelussa kysyi, onko Yhdysvalloissa yhä ”mahtava demokratia”, kun liittovaltion joukot on otettu käyttöön Black Lives Matters -liikkeen mielenosoituksia hallitsemaan, Niinistö kieltäytyi artikkelin mukaan vastaamasta.

Venäjän-suhteista otetaan esimerkiksi Niinistön toiminta oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin ilmeisessä myrkytystapauksessa. Niinistö soitti pian Navalnyin jouduttua sairaalaan Putinille ja keskusteli hänen kanssaan Navalnyin tilasta. Navalnyin avustajat ovat kiittäneet Niinistöä hänen osallisuudestaan siihen, että lupa Navalnyin siirtämiseen berliiniläiseen sairaalaan saatiin.

Maailman suosituin johto?

Lehden mukaan Suomella voi sanoa olevan maailman suosituin demokraattisesti valittu hallinto, kun otetaan huomioon Niinistön harvinaislaatuinen kansansuosio ja pääministeri Sanna Marinin keräämä laaja kannatus.

Tasavallan presidentti nimitti Sanna Marinin hallituksen joulukuussa.­

– Me olemme melkein vapaita korruptiosta. Luotto viranomaisiin on korkealla. Demokratiamme kunto on hyvä, Niinistö sanoi haastattelussa.

Ja toisaalta:

– Olemme oppineet, että demokratiaa ei voi ottaa annettuna. Meidän täytyy huolehtia siitä, ehkäpä enemmän kuin meidän on pitkään aikaan täytynyt.

Haastattelussa Niinistö kertoo pitävänsä sosiaalista mediaa siltä osin vaikeana, että se antaa uuden alustan aggressiiviselle käyttäytymiselle ja manipulaatiolle.

Artikkelissa ei puututa esimerkiksi kesällä Suomessa nousseeseen keskusteluun presidentin valtaoikeuksista, jossa pohdittiin, onko presidentti puuttunut liiaksi hallituksen koronatoimiin. Nimensä mukaisesti julkaisu keskittyy Niinistön ulkopoliittisten suhteiden hoitoon liittyviin puoliin.

Sekä Sauli Niinistö että hänen puolisonsa Jenni Haukio ovat jakaneet Twitterissä Foreign Policyn artikkelin.