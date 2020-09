Lukashenka tapaa Putinin Moskovassa maanantaina

Suurlähettiläs antoi Lukashenkalle karttakirjan, jossa Valko-Venäjä kuuluu Venäjän imperiumiin.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa maanantaina. Asian vahvisti Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan ”työvierailun” pitopaikkaa ei ole vielä päätetty. Presidentit eivät myöskään aio pitää tiedotustilaisuutta vierailun tiimoilta.

Vierailu on Lukashenkan ensimmäinen sen jälkeen kun Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset runsas kuukausi sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Lukashenka väitti voittaneensa vaalit ylivoimaisesti. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Venäjä on tukenut Lukashenkaa kuohunnan aikana ja luvannut antaa maan hallinnolle tarvittaessa apua. Tuen hintana Venäjän on epäilty kiristävän Lukashenkalta merkittäviä myönnytyksiä. Mailla on jo laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja puolustusvoimia. Putin on halunnut vieläkin tiukempaa yhteyttä, mutta Lukashenka on vastustanut sitä.

Venäjän Valko-Venäjän suurlähettiläs Dmitri Mezentsev antoi torstaina Lukashenkalle myöhästyneenä syntymäpäivälahjana historiallisista kartoista koostuvan kirjan. Kirjan kartoissa Valko-Venäjä kuuluu osana Venäjän imperiumiin.

Kalesnikava vaati tutkintaa

Merkittäviin valkovenäläinen oppositiojohtajiin kuuluva Maryja Kalesnikava vaati torstaina tutkintaa hänet Ukrainan rajalle muiluttaneista turvallisuusviranomaisista. Kalesnikavan tutkintavankeudesta käsin juristilleen antaman lausunnon mukaan maan turvallisuuspalvelu KGB ja poliisi kaappasivat hänet ja yrittivät tappouhkauksilla painostaa häntä lähtemään maasta.

Kalasnikavan mukaan uhkaukset olivat vakavasti otettavia ja hän koki henkensä olevan vaarassa. Kalesnikava esti häädön Ukrainaan repimällä passinsa, minkä jälkeen hänet pidätettiin ja passitettiin minskiläiseen vankilaan.