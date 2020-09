Tämä on korona­tilanne maissa, joista pääsee pian Suomeen: Norjassa painettiin hälytys­nappulaa, Ruotsin tilanne ihmetyttää

Suomi pidentää vihreää listaa maista, joista saa jälleen matkustaa Suomeen. Monissa niistä koronatilanne kuitenkin pahenee.

Norja

Suomen päätös höllentää matkustusrajoituksia muiden muassa Norjasta sattuu samaan aikaan, kun koronavirustartunnat ovat olleet maassa merkittävässä nousussa.

Norjan hallitus ilmoitti torstaina, että maa voi joutua palauttamaan koronarajoituksia uusien tautitapausten takia. Vielä mitään toimenpiteitä ei tehty, mutta Norja saattaa pian suosittaa pysymään etätöissä ja välttämään joukkoliikennettä sekä siirtymään yliopistoissa etäopetukseen. Myös kokoontumisrajoituksia saatetaan joutua tiukentamaan kieltämällä jälleen yli 50 hengen tilaisuudet.

– Emme voi avautua enempää tässä tilanteessa … Jos tartunnat ilman tunnettua lähdettä lisääntyvät tai paikallisia tartuntaryppäitä ei saada tukahdutettua, harkitsemme tiukempia rajoituksia paikallisesti, alueellisesti tai maanlaajuisesti, pääministeri Erna Solberg ilmoitti tiedotustilaisuudessa torstaina.

Torstaina Suomen hallitus pääsi sopuun matkustusrajoitusten höllentämisestä maista, joissa uusia tartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana ollut alle 25 tapausta 100 000 asukasta kohden. Suomen noudattama aiempi raja-arvo turvallisille maille oli 8 tapausta/100 000 asukasta.

Norjan hallitus ilmoitti torstaina, että maa voi joutua palauttamaan koronarajoituksia uusien tautitapausten takia.­

Norjan luku on Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan tällä hetkellä 22. Norja on myös ECDC:n listalla maista, joissa koronatapaukset ovat nousussa.

Suomen hallituksen mukaan kokonaistilannetta seurataan koko ajan. Jos tartuntatilanne tietyssä maassa muuttuu, ne saattavat jälleen palata punaiselle listalle, jolloin kyseisistä maista Suomeen tulevilta vaadittaisiin koronatesti.

Ruotsi

Naapurimaan pääsy rajoituksettomalle vihreälle listalle johtuu suotuisasta kehityksestä, joka on painanut uudet tartunnat 24:een 100 000 asukasta kohden.

Ruotsin kiistelty koronastrategia on viime viikot saanut jälleen huomiota maailmalla, mutta toisin kuin aiemmin: nyt ihmetellään Ruotsin alhaisia tartuntalukuja samaan aikaan, kun muualla Euroopassa ne ovat nousussa.

Ruotsissa tehtiin viime viikolla eniten testejä (yli 120 000) sitten epidemian alkamisen ja positiivisuusaste oli 1,2, mikä taas oli pienin luku sitten epidemian alkamisen.

Ruotsissa ja maailmalla on tehty jopa tulkintoja, että maan terveysviranomaisten strategia on alkanut purra toivotulla tavalla ja tauti hiipuu ilman mittavia rajoituksia ja suosituksiin perustuen.

– Strategiamme on ollut yhdenmukainen ja kestävä. Meillä on todennäköisesti pienempi leviämisriski verrattuna muihin maihin, kommentoi Reutersin haastattelema Karoliinisen instituutin epidemiologian professori Jonas Ludwigsson.

Hän myös lisäsi, että ruotsalaisilla on todennäköisesti parempi väestön immuniteetti kuin useimmissa muissa maissa.

– Meille on siitä suurta etua nyt.

Myös kritiikkiä strategialle esitetään edelleen. Dagens Nyheter -lehden pääkirjoituksessa muistutettiin, että Ruotsissa tautiin on kuollut yhteensä yli 5 800 ihmistä, suhteellisesti moninkertainen määrä naapurimaihin verrattuna.

Saksan liittokansleri Angela Merkel.­

Saksa

Saksassa uusia tautitapauksia on kahden viikon keskiarvolla 21/100 000 asukasta. Saksa on jo viikkoja tasapainoillut nousussa olevien tautitapausten kanssa, ja liittokansleri Angela Merkel on varoittanut ”edessä olevista vaikeista ajoista”.

Viro

Naapurimaista myös Virossa tautitapaukset ovat olleet nousussa viime viikkoina. Päivittäiset uudet koronatapaukset ovat kuitenkin määrällisesti pieniä, suurin yksittäinen luku oli Worldometerin mukaan viime lauantaina ilmoitetut 35 uutta tapausta.

Slovakia

Suomen vihreiden maiden listalle niukasti pääsevistä maista myös Slovakiassa on raportoitu huolestuttavia koronauutisia viime aikoina. Slovakiassa uusia tapauksia on tällä hetkellä 24,8 per 100 000 asukasta.

Viime lauantaina maassa raportoitiin 226 uutta tautitapausta, mikä oli selvästi korkein luku koko epidemian aikana kevät mukaan lukien. Esimerkiksi Norja ohjeistaa kansalaisiaan olemaan matkustamatta Slovakiaan tällä hetkellä.