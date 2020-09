Pihakylteistä tuli vapaata riistaa kuumassa vaalikamppailussa. IS vieraili Bucksin piirikunnassa, Pennsylvaniassa.

Peltojen välissä kiemurtelevien teiden varrella on paljon kylämäistä asutusta. Ollaan Bucksin piirikunnassa Kaakkois-Pennsylvaniassa, ja täällä voi ratketa Yhdysvaltojen seuraava presidentti.

Jos näköhavaintoihin on luottamista, hän on Joe Biden.

Neljä vuotta sitten Hillary Clinton ja Donald Trump jakoivat Bucksin piirikunnan 330 000 ääntä lähes tasan, mutta nyt teiden varrella näkyy siellä täällä sinisiä kylttejä, joissa ilmoitetaan tuki Bidenille ja hänen varapresidenttiehdokkaalleen Kamala Harrisille.

Yhdysvalloissa poliittista kantaa ei piilotella. Nurmikkokyltit ovat monille tärkeä osa vaaliperinnettä, ja tähän aikaan vaalivuodesta niitä alkaa kohota pihoille kilpaa sienien kanssa.

Yhtä nopeasti niitä myös katoaa.

Buckinghamin kunnassa asuva Maria Lewis on aina äänestänyt demokraatteja. Hän tilasi Biden-kylttinsä verkosta koska ei malttanut odottaa kunnes niitä voi noutaa puolueen paikallistoimistosta.

Tusina kylttejä maksoi sata dollaria. Kyltit saapuivat viime viikolla, ja haastatteluhetkellä niistä on jäljellä kahdeksan. Lewis kertoo, että viiden päivän aikana kylteistä varastettiin neljä.

– Vuonna 2016 oli mahdotonta pitää Hillary-kylttiä, sillä niitä vandalisoitiin ja varastettiin. Olen huomannut, että sama toistuu jälleen, mutta ihmiset ovat nyt kylttiensä suhteen todella päättäväisiä, Lewis sanoo.

– He haluavat näyttää muille, että meillä on toivoa Trumpin lyömisestä.

Mikäli Biden haluaa todella Trumpin lyödä, olisi hänen mielellään voitettava synnyinosavaltionsa Pennsylvania. Siellä on jaossa peräti 20 valitsijamiestä. Tällä hetkellä gallupit näyttävät Bidenille osavaltiossa noin viiden prosenttiyksikön johtoa.

Lewis on vaalien lopputuloksesta huolissaan. Yksi hänen kylteistään on kylän läpi kulkevan päätien varressa.

– Kun pystytin sitä, joku ohi ajava autoilija avasi ikkunansa, näytti minulle keskisormea ja heilutti nyrkkiään. Täällä on todella aktiivinen trumpilaisten keskittymä, ja he ovat täynnä vihaa.

Washington Post uutisoi hiljattain, että erityisesti demokraattisen puolueen kannattajat Pennsylvaniassa ovat huolissaan Biden-kylttiensä laajamittaisesta varastamisesta.

Neljä vuotta sitten Trumpin kampanja jakoi Pennsylvaniaan valtavan määrän pihakylttejä. Näkyvät julkiset tuenosoitukset saattoivat rohkaista kannastaan epävarmoja äänestäjiä asettumaan kiistanalaisen ehdokkaan taakse.

Trump voitti Pennsylvanian niukasti, vaikka osavaltio oli äänestänyt demokraattiehdokasta seitsemät edelliset vaalit.

Nyt Bidenin kannattajat ovat olleet aikaisin liikkeellä kylttiensä kanssa, mutta monet heistä ovat raportoineet varkauksista. Bidenia tukevissa Facebook-ryhmissä jaetaan vinkkejä varkaiden varalle.

Erityisesti niksit kylttien käsittelystä erilaisilla aineilla ovat mielikuvituksellisia: ketun, peuran tai kojootin virtsaa metsästysliikkeestä. Rasvaa tai oliiviöljyä. Vaseliinia ja caeynne-pippuria.

Monen suosikki on glitter eli askartelussa käytettävä kimalle. Siitä on lähes mahdoton päästä eroon, jos sitä päätyy iholle tai autoon.

Päätien varressa, muutaman sadan metrin päässä Lewisin kodista, asuu yksi trumpilaisista. Neljä vuotta sitten he olivat tällä paikkakunnalla niukasti niskan päällä äänin 6 328–5 968.

Terry Maloneyn, 67, lipputangossa on sekä Yhdysvaltain tähtilippu että Trumpin kannatuslippu. Hänen pihallaan on yksi nurmikkokyltti tien varressa, ja taloaan ympäröivään aitaan mies on ripustanut Trumpia kannattavan lakanan.

Nurmikkokyltin Maloney haki kampanjatoimistolta, lakanasta hän maksoi 55 dollaria.

Vaikka Maloney on tiukka trumpilainen, ei hän vaikuta lainkaan vihaiselta. Hänkin kertoo joutuneensa vandalismin uhriksi.

– Aidastani varastettiin yksi lakana. Tuo on itse asiassa uusi, Maloney sanoo.

Maloneyn isä oli paikallispoliitikko, ja hän on äänestänyt republikaaneja koko ikänsä.

– Trump kannattaa perustuslakia, ja minä kannatan perustuslakia. Minusta hän on tehnyt hyvää työtä talouden ja asevoimien suhteen sekä ylipäätänsä, Maloney arvioi mutta lisää:

– Hänen twiiteistään en erityisesti pidä. Toivoisin, että hän ei twiittailisi.

Naapurikunnassa Wrightstownissa Trump voitti neljä vuotta sitten äänin 1 037–845. Muusikko John Danaher, 67, käyttää 1700-luvulla rakennettua kivilatoa studionaan. Hän on pannut sen pihalle kaksi Biden-kylttiä.

– Olen kiertänyt paljon Suomessa. Vaasassa, Rovaniemellä… Minun piti mennä Suomeen tänäkin kesänä, mutta koronavirus esti sen, Danaher kertoo.

Danaher työskenteli nuoruudessaan useiden kuuluisien progressiivista rockia soittavien yhtyeiden kanssa, ja legendaarinen vasemmistoradikaali Abbie Hoffman oli hänen ystävänsä.

– En ole koskaan nähnyt republikaanien ehdottavan mitään rakentavaa, Danaher sanoo.

– Rikkaat ovat heidän silmissään mahtavia, ja köyhissä on jotain vikaa. Se on heidän filosofiansa. En jaa sitä. Minusta ihmisistä täytyy pitää huolta. Se on yksi syy, miksi rakastan Suomea.

Danaherin naisystävä on työskennellyt Bidenin perustamassa syöpätutkimusjärjestössä.

– Hän on vanha mies, hän ei puhu kovin nopeasti, mutta mitä sitten? Hän on täydellinen. Vaikka miten asiaa katsoisi, Trumpista ei löydä mitään hyvää, koska hän ei ole hyvä, hän on paha.

Danaher kertoo katkaisseensa välit Trumpia kannattaviin ystäviinsä ja jopa perheenjäseniinsä. Inho presidenttiä kohtaan näkyy myös hänen suhtautumisessaan Trumpin kannattajien kyltteihin.

– Vaikka en pitänyt Bushin politiikasta, en halunnut repiä hänen kylttejään alas. Nyt tekisi mieli kaataa kaikki Trump-kyltit. Mutta ei se ole oikein.

Trump todella jakaa Amerikan kansan kahtia – joillain paikkakunnilla melkein kirjaimellisesti. Vajaan kymmenen kilometrin päässä Wrightstownista on Upper Makefield, jonka neljännellä vaalialueella Trump sai neljä vuotta sitten 801 ääntä ja Clinton 799.

Vaalialueen äänestäjistä valtaosa on eläkeläisiä, sillä siellä sijaitsee yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuinalueita. Eläkkeellä oleva insinööri Joe Przybylowski, 78, kastelee pihanurmeaan. Hänen valintansa on Trump.

Puolalaisessa työläisperheessä Philadelphiassa kasvanut Przybylowski on äänestänyt Ronald Reaganin ajoista lähtien pelkästään republikaaneja. Hänen mielestään amerikkalaisen yhteiskunnan moraalinen perusta on rapistumassa, ja vain republikaanit voivat jarruttaa kehitystä.

– Minun moraalinen koodistoni juontuu 50-luvulle. Silloin ei televisiossa ja elokuvissa saanut kiroilla. Nyt se on arkea. Jos elokuvassa ei kiroile, se ei menesty, Przybylowski valittaa.

Mutta eikö presidentti Trump ole juuri kuuluisa alatyylisestä kielenkäytöstään?

Przybylowskin pihalla ei kuitenkaan ole Trump-kylttiä, eivätkä alueen muutkaan asukkaat julista kantaansa nurmikollaan. Se vaikuttaa erikoiselta. Floridan suurissa eläkeläisyhteisöissä politiikka herättää niin suuria tunteita, että Trumpin ja Bidenin kannattajat ovat ottaneet tulisesti yhteen.

Przybylowski kertoo syyn kylttien puutteelle: tämän asuinalueen säännöt sallivat poliittisten kylttien pystytyksen vasta 30 päivää ennen vaaleja, ja silloinkin niitä saa olla vain yksi pihaa kohti.

Ehkä parasta niin.