Tasavallan presidentin entinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan neuvonantaja Hiski Haukkala painottaa tuoreessa kirjassaan Venäjä-suhteiden vaalimisen tärkeyttä. Hän pitää Nato-optiota turvallisuuspoliittisena instrumenttina, joka voi olla Suomelle arvokkaampi jäädessään käyttämättä.

Ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna, ja se on pitkälti meidän omaa syytämme. Kiihtyvä ilmastonmuutos, paheneva resurssipula sekä eliölajien monimuotoisuuden katastrofaalinen katoaminen ovat haasteita, joiden vaikutuksia kukaan ei maapallolla pääse pakoon.

Samaan aikaan maailmanpolitiikka on ajautunut murrokseen, jossa entiset valtarakenteet horjuvat, suurvallat kilpailevat vaikutusvallasta, ajautuvat keskinäisiin konflikteihin sekä varautuvat niihin kasvattamalla asevarastojaan. Murros tuottaa uusia vaaroja, mutta vaikeuttaa myös ihmiskunnan olemassaolon perustavanlaatuisiin uhkiin pureutumista.

Edessä on vaaralliset ja ankarat ajat, joiden keskellä erityisesti Suomen kaltaisella, pienellä valtiolla on riskinä jäädä isompien pelurien jalkoihin. Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tapahtua.

Ihmiskuntaan ja Suomeen kohdistuvia uhkia sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia luotaa uudessa kirjassaan Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Hän päätti hiljattain pestinsä presidentti Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittisena neuvonantajana.

Perjantaina ilmestyvä Suuren pelin paluu: Suomen tulevaisuus kriisien maailmassa (Otava 2020) pyrkii myös etsimään keinoja myrskyissä luovimiseen, tarjoamalla muun muassa uusia uusia aineksia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Haukkalan mukaan kirjassa tiivistyy ”tutkimusta, ajattelua ja toimintaa yli 20 vuoden ajalta”.

– Olen pitkään ollut huolissani maailman kehityksestä, Suomen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ripeästi muuttuvassa maailmassa. Kirjani on yritys hahmottaa näitä muutostekijöitä ja pohtia ratkaisuja Suomelle ja jopa koko ihmiskunnalle, Haukkala kuvailee kustantajan esittelytekstissä.

Maailman muuttuminen ei sinänsä ole uutta, sillä se on aina ollut enemmän tai vähemmän muutoksen kourissa. Suomessa on päästy viime vuosikymmeninä nauttimaan poikkeuksellisen hyvistä ja ennustettavista ajoista, ja maailma on monin tavoin avautunut myös tavallisille kansalaisille.

Suureksi peliksi on kutsuttu Venäjän ja Britannian 1900-luvun alkupuolelle kestänyttä strategista kamppailua Keski-Aasian hallinnasta. Nyt Suuri peli on tehnyt Haukkalan mukaan paluun, ja taustalla piilee Yhdysvaltojen ylivertaisen valta-aseman herpaantuminen, josta erityisesti Venäjä ja Kiina pyrkivät hyötymään.

Professori Hiski Haukkala saapui presidentti Niinistön isännöimiin Kultaranta-keskusteluihin Yleisradiolle Helsingissä viime toukokuussa.­

Peliä pelataan paitsi globalisaation ja vapaan kaupan tulevaisuudesta poliittisten ja taloudellisten hallintajärjestelmien välillä, myös perinteisen suurvaltakilpailun muodossa. Jälkimmäistä Haukkala kuvailee sekä nykyisen maailmanjärjestyksen kriisiytymisen oireeksi että sen syyksi.

Suomella on Suuressa pelissä paljon hävittävää. Pelilaudalla voivat tulevaisuudessa olla Suomen menestyksen mahdollistaneen avoimen kansainvälisen järjestelmän ohella myös turvallisuutemme ja kansainvälinen asemamme.

”Uuden kylmän sodan” mahdollisuus näyttää jatkuvasti yhä todennäköisemmältä. Suursota lienee ainakin toistaiseksi epätodennäköinen tuhoisuutensa vuoksi, mutta kauppa-, kyber- ja informaatiosodista on tullut jo arkea muiden konfliktien ohella.

Kirjan keskeiseksi teemaksi nousee Suomen ja suomalaisten oma toimijuus, jonka ohella asemamme riippuu lukuisista muista toimijoista sekä heidän kyvyistään kansainväliseen toimintaan. Tässä yhteydessä Suomen toimijuudella tarkoitetaan kykyä tekoihin, joilla on vaikutusta valtion ja kansalaisten turvallisuuteen tai kansainväliseen asemaan.

Keskeistä Suomen kansainvälisen toimijuuden kannalta on ymmärtää se, milloin laajempia rakenteellisia tekijöitä ja suurempien poliittisia intressejä kannattaa vastustaa ja milloin niihin kannattaa alistua.

Maailman muuttuminen ja suurvaltakilpailun paluu ovat kiistattomia tosiasioita, jotka vaikuttavat monin tavoin myös Suomeen. Jos tätä perustilannetta ei ymmärretä, maailmanpolitiikan myllerryksessä joutuu helposti hukkaan.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat kärsineet monenlaisista jännitteistä. Presidentit Trump ja Xi tapasivat G20-kokouksessa Osakassa kesäkuussa 2019.­

Riskien hallitseminen vaatii Suomelta oman toimijuuden lisäksi tilannetajua, ennakointikykyä, uuden ajattelun ja vastausten löytämistä sekä ennen kaikkea tosiasioiden tunnistamista. Samalla on muistettava, että omin avuin ei Suuressa pelissä menestytä.

Haukkalan mukaan EU tarjoaa Suomelle tueksi ”uskottavan yhteisen eurooppalaisen selkänojan”. Hän muistuttaa, että EU:n ja koko Euroopan tulevaisuus on keskeinen kysymys myös Suomen tulevaisuuden kannalta.

Suomen osalta Suuren pelin keskiössä on tietenkin suhde Venäjään, vaikkakaan sillä ei ole enää vähään aikaan ollut aiemman kaltaista vaikutusvaltaa määrittää Suomen kansainvälistä asemaa. Suomen asemaan vaikuttavat nyt huomattavasti monimutkaisemmat tekijät, kuten vaikea Kiina-suhde, johon siihenkin liittyy sekä etuja että uhkia.

Venäjällä on kuitenkin edelleen keinonsa vaikuttaa Suomeen, ja se on jo valtapyrkimyksillään onnistunut heikentämään turvallisuuttamme osana koko Eurooppaa. Haukkala vertaa Venäjää geopoliittiseen ukkosenjohdattimeen, jonka kautta käynnissä olevan Suuren pelin myrskyt heijastuvat myös tänne.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi työvierailulla Suomessa elokuussa 2019.­

Hän varoittaa kuitenkin Venäjän demonisoimisesta, sillä myös siinä piilee uhkia. Venäjä on Suomelle samaan aikaan sekä elintärkeä kumppani että vaarallinen ja vaikea naapuri.

”Venäjän toiminta ei kumpua pahuudesta tai mielenvikaisuudesta vaan juontuu syvistä maailmankuvallisista eroista ja Venäjän johdon omista lyhyen tähtäimen poliittisista tarpeista. Ennen kaikkea se on ankkuroitu venäläisen yhteiskunnan syviin instituutioihin, joiden muuttaminen ei tapahdu käden käänteessä eikä voi olla ensisijaisesti Venäjän ulkopuolisten toimijoiden tehtävänä tai tavoitteena”, Haukkala kirjoittaa.

Suhde Venäjään ei kuitenkaan ole staattinen, vaan jatkuvasti muuttuva. Suomi voi vaikuttaa vain osittain naapurisuhteen dynamiikkaan, mutta se, mikä on omissa käsissä, voi olla myös vahvuus, jos sitä osataan käyttää oikein.

Presidentti Sauli Niinistö sai runsaasti kansainvälistä huomiota tavattuaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa viime vuoden lokakuussa.­

Erityinen Venäjä-suhde voi tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa sen toimintaan. Kyse ei ole pelkästään valtiotasosta, vaan myös yksilöistä. Haukkalan mukaan meidän tulisikin olla huolissaan oman Venäjä-suhteemme ja -osaamisemme heikkenemisestä.

Tällä hetkellä maailmanpolitiikan mannerlaatat kuitenkin liikkuvat, ja Venäjä on pyrkinyt yhä rohkeammin hyödyntämään tilannetta omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Haukkalan mukaan ”tilaisuus on tehnyt varkaan” Yhdysvaltojen ja EU:n suhteiden kärsiessä, ja Venäjän kenties puolustusmielessä käynnistämät toimet ovat levinneet hiljalleen laajemmaksi hyökkäykseksi liberaalia länttä sen keskeisiä instituutioita vastaan.

”Olemme itse kaivaneet kuopan, jonka reunalla Venäjä meitä nyt sysii”, Haukkala toteaa.

Mahdollinen Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvatakuita, mutta Haukkalan mukaan kyseessä olisi Pyrrhoksen voitto, jossa voittaja kärsisi. Toisinaan pilkattua Nato-optiota hän sen sijaan pitää turvallisuuspoliittisena instrumenttina, joka voi olla Suomelle arvokkaampi jäädessään käyttämättä.

Huhtikuussa 2017 presidentti Niinistö isännöi Kiinan presidentin Xi Jinpingin Suomen-vierailua.­

Kyse on Suomen toimijuudesta, kyvystä pelata omaehtoista peliä, joka puolestaan saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että presidentti Niinistöstä on tullut maailmalla viime vuosina varsin suosittu keskustelukumppani.

”Oman käsitykseni mukaan tämä johtuu pitkälti siitä, että Niinistö on kyennyt luomaan toimivan puheyhteyden presidentti Putiniin. Tämä yhteys puolestaan riippuu siitä, onko Putin ylipäätään halukas käymään dialogia ja näkeekö hän sen omalta kannaltaan mielekkäänä. Itse uskon, että Suomen pysyttäminen Naton ulkopuolella on eräs merkittävä, vaikkakaan ei toki ainoa venäläinen motiivi näille keskusteluille”, Haukkala pohtii.

Hänen arvionsa mukaan Natoon liittyminen poistaisi tämän oletetun motiivin sekä heikentäisi sitä kautta mahdollisesti Suomen kansainvälistä kiinnostavuutta ja sitä kautta myös toimintamahdollisuuksia.

Suuren pelin ajoitus ei voisi olla huonompi. Kiihtyvä kansainvälinen kilpailu imee huomiota pois ihmiskunnan selviämisen kannalta ensisijaisilta ongelmilta, vaikka meillä olisi paremmat mahdollisuudet ongelmien ratkaisuun kuin koskaan aiemmin.

Moderni elämäntapa on kestämätön ympäristön ja luonnonvarojen kannalta, ja tämä näkyy jo nyt ihmisten arjessa monin tavoin. Tilanne vaikuttaa synkältä, sillä maailmasta ei tällä hetkellä juuri löydy kykyä yhteiseen päätöksentekoon tai johtajuuteen edes yhteisen kohtalomme suhteen.

Ilmastonmuutos näkyy monin tavoin ihmisten arjessa ympäri maailmaa. Yhdysvaltain Kaliforniassa se on pahentanut vuotuista maastopalo-ongelmaa.­

”Kansallisvaltioilla toimijuutta toki on, mutta sen mittakaava on väärä, sillä kansallinen etu on liian ahdas prisma keskinäisriippuvan maailman ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä on aito paradoksi, sillä mikäli yhteisiä uhkia ja haasteita ei ratkaista, ei mitään kansallisvaltioitakaan ainakaan totutulla hyvinvoinnin tasolla ole pian enää olemassa”, Haukkala ennustaa.

Koronavirusta ja ilmastonmuutosta hän kutsuu ”mustiksi elefanteiksi”, eli niin hankalasti ratkaistaviksi ja hahmotettaviksi ongelmiksi, ettei kukaan halua niitä ryhtyä ratkomaan. Kummastakin tiedemaailma oli varoittanut jo pitkään, mutta etenkin koronapandemia pääsi silti yllättämään lähes koko maailman alkuvuodesta 2020.

Näytteenottajia Vantaan kaupungin koronatestauspisteellä kuvattuna viime toukokuussa.­

”Housut kintuissa” on viime vuosina yllätytty myös Ukrainan konfliktin, globaalin finanssikriisin sekä turvapaikanhakijakriisin yhteydessä, vaikka nämäkin tilanteet olisivat voineet olla ennakoitavissa.

Haukkala ihmettelee Suomen ja muun maailman jälkijättöistä reaktiivisuutta suurten riskien suhteen, sillä samaa ei hyväksyttäisi pienempien riskien kuten vaikka tulipalojen kohdalla. Suomen valtionhallinnossa panostusta ennakointiin on viime vuosina nähty, mutta samalla tulisi löytyä kykyä ja halua myös politiikan nykyisten tavoitteiden ja toimintatapojen kyseenalaistamiseen.

Vaikka Suomi on moneen muuhun maahan verrattuna hyvässä asemassa kriisiytyvässä maailmassa, meidän on turha kuvitella, että mullistusten tuomat vaarat ja vaikeudet eivät koskisi meitä.

”Suomi, kuten koko ihmiskunta, tulee ajamaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä hurjan putouksen lävitse. Kukaan ei tule selviämään siitä kuivin jaloin. Tavoitteena tulee olla, että selviäisimme edes ehjin jaloin, jotta voisimme jatkaa vaellustamme eteenpäin niin ihmislajina kuin kansakuntanakin”, Haukkala kirjoittaa.

”Ettekö kestä totuutta?” kysyi Lontoossa pidätetty ilmastomielenosoittaja kämmeneensä kirjoitetulla viestillä torstaina.­

Kukaan ei pysty pelastamaan maailmaa yksin, mutta kuten Haukkala korostaa, sitä ei myöskään tee kukaan muu meidän puolestamme. Siksi kaikkien maiden ja niiden kaikkien kansalaisten panoksella on merkitystä.

Olennaista Suomelle on kuitenkin oman toimintakyvyn ja toimijuuden säilyttäminen, joka paitsi suojelee, myös antaa eväitä ihmiskunnan yhteisten ongelmien ratkaisuun. Myllerryksistä huolimatta tässäkin tilanteessa pätee edelleen J.K. Paasikiven käyttämä vanha viisaus: Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.