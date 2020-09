Kommentti: Putin saattaa ratkaista Valko-Venäjän kohtalon jo ensi viikolla – Lukashenka voi joutua myymään maansa Moskovassa

Valko-Venäjän vapautta tahtova kansa uhkaa ajautua yhden diktaattorin kainalosta suoraan toisen syliin, ja se saatetaan sinetöidä jo ensi viikolla Moskovassa, Arja Paananen kirjoittaa.

Mitä kiivaammin Kreml jonkin asian kiistää, sitä todennäköisemmin juuri siinä piilee totuus.

Eilen Kremlistä kuultiin jälleen uusi totaalikiistäminen.

Tällä kertaa kieltäminen koskee Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan tulevan Moskovan-vierailun huhuttuja seurauksia.

Pahimpien pelkojen mukaan Venäjä voisi nimittäin käyttää Lukashenkan nykyistä umpikujaa hyväkseen ja imaista Valko-Venäjän kokonaan itselleen.

Presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin mukaan kaikki tällaiset puheet ovat tuulesta temmattuja.

– Tietenkään minkäänlaista sulauttamista tai liittämistä tai mitään sellaista ei voi olla vierailun tuloksena. Se on absoluuttista hölynpölyä, Peskov ilmoitti venäläistoimittajille.

Eli toisin sanoen: jotain juuri tällaista Kreml yrittää Lukashenkalta tiristää.

Eri asia sitten on, mitä julkisuuteen kerrotaan tulevan vierailun yhteydessä – vai tehdäänkö maiden välille kenties joitakin ”salaisia lisäpöytäkirjoja” Kremlin tapojen mukaisesti.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Lukashenka saapuisi presidentti Putinin luo vierailulle jo maanantaina 14. syyskuuta.

Kreml on tiedottanut tavoistaan poiketen vierailusta jo hyvissä ajoin, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole suostuttu silti vieläkään varmistamaan. Kaikki tämä viittaa siihen, että tapaamisen yhteyteen valmistellaan jotain isompaa uutista.

Mikään laimea rivitapaaminen se ei yksinkertaisesti voi olla, sillä se tulee olemaan Lukashenkan ensimmäinen ulkomaanvierailu sitten mahtivoitollisiksi julistettujen elokuun alun presidentinvaalien.

Kaiken lisäksi Lukashenka on nyt elämänsä pahimmassa pulassa.

Valko-Venäjän kansa on osoittanut satatuhatpäisesti mieltään Lukashenkan räikeää vaalivilppiään vastaan jo kuukauden verran. Ja kun Eurooppa on kääntänyt Lukashenkalle selkänsä, hänen tulevaisuutensa riippuu nyt yksinomaan Putinin hyvästä tai pahasta tahdosta.

Minskin ja Moskovan välillä on ollut viime viikot tiivistä ministeriliikennettä, kun presidenttien tapaamista on valmisteltu. Kun Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kävi vastikään Minskissä, julkisuuteen tiedotettiin jo, että maat olivat edistyneet huimasti valtioliittosuunnitelmissaan.

– Laitamme (Moskovassa) lopullisesti pisteet i:n päälle kaikissa kysymyksissä, jotka ovat maidemme välillä herkkiä ja vaikeita, Lukashenka itse hehkutti tulevaa vierailuaan.

Vielä keväällä Lukashenka onnistui tyrmäämään kaikki Kremlin yritykset syventää maiden valtioliittoa. Nyt hän on kuitenkin ryhtynyt puhumaan aivan uudella lämmöllä Venäjästä valtioliittomaana. Hänen mukaansa kyseessä on veljeskansojen yhteinen Isänmaa.

– Meillä on yhteinen Isänmaa, jossa asuu kaksi kansaa yksillä juurilla. Se on Isänmaa, joka jatkuu Brestistä Vladivostokiin asti, Lukashenka julisti vain reilu viikko sitten.

Brest on Valko-Venäjän läntisintä laitaa ja Vladivostok puolestaan Venäjän itäisin suurkaupunki.

Valko-Venäjän opposition Maria Kalesnikava on tunnettu sydänmerkistään. Nyt hän on vangittuna ja häntä aiotaan syyttää vallankaappauksen valmistelusta.­

Entä mitä muita enteitä on ilmassa?

Viime päivien tapahtumat viittaavat siihen, että Lukashenkan hallinto yrittää nitistää opposition vastarinnan ottamalla kiinni kaikki heidän mahdolliset johtohenkilönsä. Väkipakolla suoritetuissa muilutuksissa maasta on karkotettu ulkomaille useita opposition johtohahmoja ja loppuja kohtaan on valmisteltu raskaat syytteet.

Eilen kävi esimerkiksi ilmi, että Minskin keskustasta siepattua Maria Kalesnikavaa aiotaan syyttää vallankaappauksen valmistelusta ja kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Näin siis siitä huolimatta, että Kalesnikavan ainoa voimateko liittyy hänen oman passinsa repimiseen Ukrainan rajalla, kun hänet yritettiin pakottaa maanpakoon.

Muuten Kalesnikava on vain marssinut kadulla, vaatinut rehellisiä vaaleja ja tehnyt sormillaan sydänkuvioita väkivallattoman protestin tunnusmerkiksi.

Tänään torstaina Valko-Venäjällä alkaa puolestaan ”terrorismin vastainen sotaharjoitus” nimeltä Slaavilainen veljeys.

Veljeyden vaikeudesta kertoo se, että harjoituksiin tulossa ollut Serbia kieltäytyi viime hetkellä osallistumisesta. Nyt Valko-Venäjälle saapuu siis vain Venäjä, joka pystyy harjoituksen varjolla tuomaan maahan mahdollisesti myös sellaisia joukkoja ja kalustoa, joiden ei ole tarkoituskaan poistua.

Valko-Venäjän keskeisiin valtiomedioihin on puolestaan jo ujutettu omat ”pienet vihreät toimittajat” eli Venäjältä lähetetyt propagandistit. Ulkomaalaisia toimittajia maassa on jäljellä enää vähän, sillä heille ei ole myönnetty työlupia ja luvatta pyrkineet on käännytetty pois rajalta.

Valko-Venäjällä pidätyksiä tekevät viranomaisten lisäksi miehet, joiden henkilöllisyys, kansallisuus tai työnantaja eivät käy ilmi heidän asuistaan.­

On myös merkkejä siitä, että Valko-Venäjällä toimii Venäjältä lähetettyjä ammattimaisia provokaattoreita tai naamioituneita ”titushkoja”, jotka tulivat tunnetuiksi jo Ukrainan Maidan-vallankumouksen aikana.

Valko-Venäjällä näitä siviiliasuisia ja kasvonsa naamioineita voimakoneiston palkkatyöläisiä kutsutaan myös nimellä ”tihar”.

Pari viikkoa sitten Putin lupasi, että hän ei lähetä Venäjän turvallisuusviranomaisista keräämäänsä ”reservijoukkoa” Minskiin, ellei siellä aleta ryöstellä kauppoja tai polttaa autoja, taloja ja pankkeja.

Mutta entä jos Lukashenka tai Putin tarvitsisivat itselleen tekosyyn käyttää oppositiota kohtaan vieläkin kovempia voimatoimia? Tiharit vain asialle, niin johan alkaisi näyteikkunoita mennä rikki ja autoja palaa.

Aikamoisessa jamassa on myös Putin itse.

Euroopan unioni miettii parhaillaan uusia pakotteita Venäjää vastaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen vuoksi, Kremlin vastaiset mielenosoitukset jatkuvat Habarovskissa ja koronavirus koettelee venäläisten taloutta sekä uskoa tulevaisuuteen.

Tulevana sunnuntaina Venäjällä käydään kaiken lisäksi paikallisvaalit, joissa Kremlin valtapuolue Yhtenäinen Venäjä saattaa menettää jälleen paikkojaan.

Navalnyin ideoima ”älykäs äänestäminen” saattaa saada kaiken lisäksi vain lisää vauhtia oppositiojohtajan myrkytyksen vuoksi. Ideana on, että ääniä keskitetään yhteistuumin joillekin henkilöille, jotka ovat mahdollisimman kaukana Yhtenäisestä Venäjästä, vaikka eivät varsinaisia opposition edustajia olisikaan.

Kun Putin ja Lukashenka tapaavat, Kreml tietää siis jo paikallisvaalien todellisen tuloksen. Putinille se antaa vihjeen siitä, onko Valko-Venäjän ja Habarovskin protestimieliala leviämässä laajemmin myös Venäjän sisälle.

Olipa miten oli, Putin tarvitsee juuri nyt kipeästi itselleen uutta voimannäyttöä. Jotain, joka yllättäisi taas kaikki ja saisi hänet näyttämään Kaikkein Suurimmalta Johtajalta.

Mitä tahansa Moskovassa sitten sovitaankin, Lukashenkalla on Putinin edessä heikot kortit.

Suuri vaara on, että oman valtansa ja nahkansa säilyttämiseksi Lukashenka on valmis vaikka mihin diileihin.

Etukäteen on huhuttu, että Venäjä ja Valko-Venäjä saattaisivat sopia Moskovassa jopa yhteisen valuutan käyttöönotosta. Puhetta on ollut myös Minskin velkojen uudelleenjärjestelystä, uusista energiasopimuksista ja maiden turvallisuuskoneistojen nivomisesta yhteen.

Raadollisinta on, että Valko-Venäjän kansannousun lopputulos saattaa siten olla lopulta aivan päinvastainen kuin mihin oppositio tähtää.

Pahimmillaan Lukashenka myy maansa Putinille, jonka jälkeen Valko-Venäjän kansa pääsee kyllä irti Lukashenkan kainalosta mutta päätyy suoraan Putinin syliin. Tilalle ei tule suinkaan opposition toivomaa vapautta ja rehellisyyttä, vaan Kremlin sanelema nukkehallitsija ja entistä suurempi riippuvuus Venäjästä.

Syksyn iltojen pimetessä mieleen muistuu uppoavalta Estonia-laivalta lähetetty viimeinen hätäviesti: ”Todella pahalta, todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä.”

Samat sanat sopivat nyt kuvaamaan Valko-Venäjän ja Venäjän tulevaa syksyä.