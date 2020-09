Metsäpalot tuhonneet viisi kylää Oregonissa – ”Kuin ajaisi helvetin läpi”

Yhdysvaltojen länsirannikko kärsii pahoista metsäpaloista.

Yhdysvaltojen länsirannikon metsäpalot ovat nielleet viisi kylää Oregonista, kertoo uutistoimisto Reuters. Oregonin kuvernööri Kate Brownin mukaan metsäpalot ovat saattaneet vaatia paljon kuolonuhreja kylissä.

Ainakin Santiam Valleyn Detroitin, Lane Countryn Blue Riverin ja Vidan sekä Etelä-Oregonin Phoenixin ja Talentin on kerrottu tuhoutuneen merkittävissä määrin.

– Tämä saattaa olla suurin menetys ihmishengissä ja omaisuudessa mitattuna metsäpalojen vuoksi osavaltiomme historiassa, hän sanoi.

Palossa tuhoutunut talo McKenzie Bridgella Oregonissa keskiviikkona. Sadat elleivät tuhannet ovat menettäneet kotinsa metsäpaloissa.­

Pelastusjoukot ovat vetäneet ihmisiä turvaan joista, joihin ihmiset ovat hypänneet liekkejä pakoon.

– Se oli kuin ajaisi helvetin läpi, Detroitista evakuoitu Jody Evans kertoi paikallisella uutiskanavalla palavaa metsää kuvaillen.

Oregonissa metsäpaloissa surmansa tiedetään saaneen ainakin 12-vuotiaan pojan ja hänen isoäitinsä Santiam Valleyssa, yhden ihmisen Ashlandin lähistöllä ja 1-vuotiaan taaperon Okanogan Countyssa.

Metsäpalot ovat värjänneet taivaan punaoranssiksi ja täyttäneet ilman savulla Oregonin Salemissa.­

Kaliforniassa tilanne paha

Palot ovat levinneet Oregoniin sen etelänaapurista Kaliforniasta, missä ainakin 64 000 ihmistä on evakuoitu palojen alta. Keskiviikkona Pohjois-Kaliforniassa kerrottiin kolmen ihmisen kuolleen palojen vuoksi. Yhteensä 11 ihmistä on kuollut Kaliforniassa tänä vuonna metsäpalojen vuoksi.

Elokuun puolivälin jälkeen Pohjois-Kaliforniassa on palanut yli 200 000 aaria metsää. Viime päivinä tuhovauhti on ollut nopeaa. Kova tuuli on osaltaan levittänyt tuhoja.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on lisännyt äärimmäisiä oloja länsirannikolla sekä kuivina että kosteina vuodenaikoina. Kasvillisuus on entistä runsaampaa, joten luonnossa on enemmän materiaalia metsäpaloihin.

– Tämä metsäpalo palaa räjähtävää tahtia. Kun siihen lisää tuulet, kuivat olosuhteet ja kuumat lämpötilat, resepti on täydellinen, Kalifornian osavaltion pelastuslaitoksen edustaja Daniel Berlant totesi.

Nasan satellittikuva Oregonin paloista.­

Korona on muuttanut myös evakuointia. Leanna Mikesler kertoi Reutersille joutuneensa aiemminkin evakuoiduksi kodistaan Kalifornian vuorilta Clovisista, mutta että epidemia teki kaikesta ”10 kertaa vaikeampaa”.

Aiemmin evakuoidut on majoitettu koulun tiloihin, mutta tällä kertaa he majoittuvat tuetuissa hotellihuoneissa. Punaisen ristin vapaaehtoiset tuovat hotelleihin ruokaa, ja järjestön vapaaehtoisilla on suuri työ kiertää hotelleja läpi entiseen verrattuna.