Vaaleihin on tasan 50 päivää, ja presidentin mahdollisuudet ovat ohuet, mutta olemassa.

Jos Yhdysvaltain presidentinvaalit pidettäisiin nyt, Donald Trump mitä todennäköisimmin häviäisi.

Kun vaaleihin on aikaa 50 päivää, Trumpin pitää keksiä jotain kääntääkseen heikot mielipidemittausluvut edukseen.

Yhdysvaltain vaalitilannetta vuonna 2020 verrataan usein ennakoivasti tilanteeseen neljä vuotta sitten, jolloin Trump toteutti viime hetken nousun ja voitti Hillary Clintonin sensaatiomaisesti. Pystyykö hän uudistamaan tempun Joe Bidenia vastaan?

Tällä hetkellä näyttää, että siihen tarvittaisiin jotain poikkeuksellista.

Eroja vuoteen 2016 on useita: Trump ei ole enää uusi ehdokas, vaan hänellä on näyttöjä viranhoidosta, ja ne ovat kyseenalaiset. Epävarmat äänestäjät ovat mittausten mukaan kallellaan Bideniin, kun neljä vuotta sitten he olivat valmiit antamaan mahdollisuuden poliittisesti kokemattomalle Trumpille. Bidenin kannatus on ollut erittäin vakaata, toisin kuin Clintonin neljä vuotta sitten.

Presidentti Donald Trump heilutti lentokoneensa ovella viime viikolla ennen lähtöä Floridaan, joka on yksi tärkeimmistä vaa’ankieliosavaltioista.­

Vaalitilannetta havainnollistaa oheinen graafinen kuvaaja, joka kertoo Trumpin ja Bidenin kannatuserosta. Bidenin käyrä tasapainoilee sitkeästi 50 prosentin tuntumassa, ja Donald Trumpin noin 6–8 prosenttiyksikköä alempana. Käyriin on jo ehditty saada mukaan puoluekokousten vaikutus, jota ei käytännössä ollut.

Yhdysvaltain vaaleja ei ratkaista maanlaajuisella kannatuksella vaan osavaltioiden valitsijamiesvaalilla, mutta asiantuntijoiden liki yksimielinen käsitys on, että jos kannatusero pysyy Bidenin hyväksi yli 5 prosenttiyksikössä, Trumpilla ei ole juuri mahdollisuuksia. Siksi maanlaajuinen kannatus on tärkeä mittari.

Tässä vaiheessa esitetään yleensä vastaväite, että mittaukset olivat väärässä neljä vuotta sitten, joten ne voivat olla väärässä nytkin.

Tämä ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Mittaukset eivät olleet väärässä vuonna 2016, vaan ne rekisteröivät tilanteen hyvin. Väärässä olivat kuitenkin monien asiantuntijoiden ja amerikkalaismedioiden tekemät johtopäätökset mittauksista.

Mittausten tarkkuus käy ilmi seuraavasta kuvaajasta, joka kertoo Hillary Clintonin ja Donald Trumpin kannatuserosta vaaleja edeltäneiden 30 päivän aikana. Trump kiihdytti lopussa riittävän lähelle, ja varsinainen ero vaalipäivänä oli vain kaksi prosenttiyksikköä Clintonin hyväksi. Trump meni kuitenkin ohi valitsijamieskisassa, koska oli vahvempi tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa.

Voiko sama tapahtua nyt?

Kyllä.

Hyvä uutinen Trumpin kannalta on esimerkiksi se, että vuoden 2020 vaaleihin liittyy useita tekijöitä, jotka voivat vielä muuttaa tilannetta.

Hiljainen, ujo enemmistö?

Trumpin ja hänen kannattajiensa sitkeä näkemys on, että mielipidemittaukset eivät kerro koko totuutta. Trumpilaisten mukaan etenkin vaalien kannalta tärkeissä osavaltioissa on kansan syvien rivien hiljainen enemmistö, joka ei gallupeihin vastaile, mutta joka saapuu vaaliuurnille Trumpin puolesta. He ovat myös ”ujoja” kantaa kysyttäessä.

– On merkittävä määrä ihmisiä, jotka … eivät paljasta, että he äänestävät Trumpia, koska pelkäävät, mitä muut ajattelevat heistä, uskoi republikaanistrategi George Seay texasilaisen Spectrum Newsin haastattelussa.

Useimpien vaalianalyytikoiden mukaan tämä on harhaa. Suurta, hiljaista enemmistöä ei ollut vuonna 2016 eikä sitä ole nytkään.

– Ei ole todisteita, että tutkimuksiin vastaavat valehtelisivat, kommentoi Texasin Tech-yliopiston valtiotieteen apulaisprofessori Kevin Banda.

Myös vaaliennustajien guruna pidetty Nate Silver on pitänyt ”hiljaisen enemmistön” olemassaoloa epätodennäköisenä.

Samaan aikaan hän toisaalta korostaa, että yllättäviä äänestysilmiöitä ei täysin kyetä sulkemaan pois. Silveri mukaan Trumpin toivo lepää siinä, että hän voi voittaa oikeissa osavaltioissa riittävästi valitsijamiehiä.

Lähiöt ratkaisevat

Trumpin voitolle vuonna 2016 löydettiin useita syitä. Yksi merkittävimmistä oli vaa’ankieliosavaltioiden kuten Pennsylvanian ja Ohion suurkaupunkien lähiöiden tuki. Trump vei lähiöäänestäjät Clintonia vastaan neljällä prosenttiyksiköllä.

Matkan varrella hän on menettänyt kannatusta, kun etenkin korkeasti koulutetut naiset ovat hylänneet hänet.

Lähiöäidit rakastavat Joea, luki mielenosoittajan kyltissä lähellä Trumpin golfklubia Virginiassa elokuun lopussa.­

Aivan viime päivinä on analysoitu, että Trump saattaa olla pääsemässä taas mukaan tähän kisaan. Rotulevottomuudet ovat herättäneet huolen lähiöiden äänestäjien keskuudessa, ja Trumpin lakia ja järjestystä korostavat kannanotot ovat mahdollisesti uponneet otolliseen maaperään.

– Tunnelma on rauhaton, koska voimme sanoa, että (Trumpin viesti) … toimii, kommentoi Politicon haastattelema demokraattijohtaja Holly Lion Arizonasta, joka on yksi vaa’ankieliosavaltioista.

Pennsylvaniassa Trumpin ja Bidenin kannatusero on jo supistunut hieman, ja nyt analyytikot ja vaalikampanjat tarkkailevat tilannetta suurennuslasilla.

Viran suoma etu

Trumpin ja Bidenin kannatuseron odotetaan automaattisesti supistuvan hieman mitä lähemmäs vaalit tulevat.

Puhutaan istuvan viranhaltijan edusta. Presidentit tuppaavat Yhdysvalloissa olemaan kahden kauden presidenttejä, ja vain kolme kertaa sadan vuoden aikana istuva presidentti on äänestetty virasta.

Monet vaaliennustajat, kuten esimerkiksi Nate Silverin maineikas FiveThirtyEight-sivusto, tankkaavat tämän edun automaattisesti malleihinsa, ja osaksi sen takia sivusto laskeekin Trumpille tällä hetkellä 24 prosentin voitonmahdollisuudet, hieman enemmän kuin pelkät mittaukset antaisivat odottaa.

Trump on antanut presidentin asetuksia, käyttänyt armahdusoikeuttaan, osallistunut maahanmuuttajien kansalaisuuden vahvistamiseen ja paistatellut vapautettujen pankkivankien ylistettävänä. Hänen hallintonsa on junaillut rauhansopimuksia Lähi-idässä aivan viime päivinä. Bidenilla ei ole mahdollisuuksia samanlaiseen.

Presidentti Trump osallistui republikaanien puoluekokouksen aikaan seremoniaan, jossa myönnettiin kansalaisuuksia maahanmuuttajille.­

Republikaanien miljardeilla paisutettu kampanjakoneisto on myös tehokkaasti vyöryttänyt nämä Trumpin showtemput kansalaisten eteen, ja saman odotetaan jatkuvan, jos vaalikassa vain riittää.

Marraskuun yllätys

Donald Trump voi vielä voittaa, jos hän onnistuu ennen vaaleja saamaan aikaan vyöryn positiivisia uutisia, jotka kumoavat hänen virkakautensa negatiivisuuden. Hänen on uskoteltava riittävän monelle, että korona- ja talouskriisi eivät ole hänen syynsä ja hän työskentelee niiden voittamaiseksi.

Koronaepidemian riivaama talous ei ehdi nousta merkittävästi, mutta tärkein etu on, että maan työllisyysluvut ovat taas kasvussa.

– Ennusteemme odottaa kisan tiukkenevan noin prosenttiyksiköllä, koska talous kohentuu, vaaliennustaja Nate Silver twiittasi vastikään.

Trump voi myös itse järjestää hyviä uutisia. Erityisen paljon spekuloidaan koronarokotteen kiirehtimisellä. Sen myötä puhutaan jopa marraskuun yllätyksestä, koska hallinnosta on vihjailtu, että rokotteen jakelu voitaisiin aloittaa marraskuun alussa eli juuri vaalien alla. Asiantuntijat ovat tosin varoitelleet kiirehtimisen aiheuttamista riskeistä.

MarketWatchin haastattelema analyytikko Ben Koltun luetteli tällaisen polun Trumpin voittoon:

– Talous jatkaa kohentumistaan ja äänestäjät odottavat parempaa omasta taloudestaan. Trump saa hyvät kolmannen kvartaalin bkt-luvut ja työttömyysaste jatkaa laskuaan. Samaan aikaan covid-19 on paremmin kontrollissa ja syksyn toinen aalto odotettua heikompi. Lokakuun yllätys on Trumpin ilmoitus toimivasta rokotteesta ... jota asiantuntijat tukevat.

Yleisemmin Yhdysvalloissa puhutaan siis käsitteestä lokakuun yllätys. Joe Bidenia saattaa kohdata skandaali, jota Trump pääsee käyttämään hyväkseen, kuten tapahtui vuonna 2016, kun Hillary Clintonin ulkoministeriajan sähköposteista syntyi jupakka. Trump ja Biden käyvät vielä kolme tv-väittelyä, jotka voivat tuoda yllätyksiä.

Poissuljettua ei ole ulkopuolinenkaan apu Trumpille. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Venäjä käy jälleen vaikutuskampanjaa.

Postiäänestyksen karikot

Kaikkien merkittävimmäksi tekijäksi vaaleissa voi muodostua poikkeuksellinen epävarmuus äänestyksen läpiviennistä keskellä koronaepidemiaa.

Korona-Amerikka äänestää turvallisuussyistä osin postitse, ja tutkimusten mukaan varsinkin Bidenin kannattajat aikovat tehdä niin. Mikäli posti ei kulje perille tai tulee myöhässä, jopa tuhansia voittopuolisesti Bidenille annettuja ääniä voi jäädä laskematta. Vaa’ankieliosavaltioissa se voisi ratkaista kisan.

Yhdysvaltain postilaitos USPS on ollut vaikeuksissa ja tämän pelätään hidastavan myös postiäänten kulkua.­

Trump ja republikaanit ovat vastustaneet uudistuksia äänestyksen turvaamiseksi, koska yleinen uskomus on, että mitä vaikeampi äänestää, sitä parempi republikaaneille.

Postiäänestyksen epäluotettavuudesta ei ole todisteita, toisin kuin Trump ja hänen liittolaisensa väittävät. Se on kuitenkin otollinen kohde salaliittoteorioiden ja syytösten lietsomiselle. On jopa todennäköistä, että vaalitulos ratkeaa lopulta oikeusistuimissa.

Valitusten jälkeen suuntana olisi korkein oikeus, jonka Trump on kaudellaan onnistunut kääntämään republikaanien näkemyksille myönteisemmäksi.