Brittiparlamentissa käsitelty sisämarkkinalakiluonnos rikkoo EU:n kanssa solmittua erosopimusta.

Euroopan unioni on järjestänyt hätäkokouksen Britannian kanssa kuultuaan maan suunnitelmista olla noudattamatta unionin kanssa neuvoteltua erosopimusta. Unionin johtajat ovat tiukasti ilmaisseet, että sopimus on tehty noudatettavaksi.

Brittihallitusta edustava ministeri Michael Gove tapaa torstaina Lontoossa EU-komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovicin, sillä Sefcovic on halunnut henkilökohtaisesti kuulla hallituksen aikeista ja keskustella lakiehdotuksen mahdollisista vaikutuksista Irlannin saareen.

Komissaari Sefcovic kertoi medialle, että EU aikoo olla tiukkana sen suhteen, että sopimusta noudatetaan.

– Erosopimus ei ole avoinna uudelleenneuvottelulle, ja me odotamme, että erosopimuksen kirjainta ja henkeä kunnioitetaan täysin. Uskon, että meidän täytyy olla sen suhteen erittäin, erittäin selviä, hän sanoi Telegraphin mukaan.

Pohjois-Irlanti taas pöydällä

Britannian parlamentille esiteltiin keskiviikkona lakiluonnoksia, jotka ovat ristiriidassa EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen kanssa. Pitkään neuvotellussa erosopimuksessa pidettiin tärkeänä varmistaa, että raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä pysyy avoimena vaikean ja väkivaltaisen historian vuoksi. Erosopimuksen mukaan tulliraja kulkisikin Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välissä.

Keskiviikkona esitellyssä Britannian sisämarkkinoita koskevassa lakiluonnoksessa tulliraja taas asettuisi Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan väliin.

Pohjois-Irlantia maan hallituksessa edustava Brandon Lewis on myöntänyt, että laki rikkoisi kansainvälistä oikeutta. Hallitusta neuvova ylin lakimies Jonathan Jones on irtisanoutunut, koska hallitus suunnittelee jättävänsä osia erosuunnitelmasta noudattamatta kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Britit äänestivät EU-eron puolesta kesäkuussa 2016, minkä jälkeen valtavan erosopimuksen neuvottelu käynnistyi. Eron siirtymäkausi päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Seuraava tärkeä askel on unionin ja Britannian välinen kauppasopimus, joka on vielä neuvottelupöydillä. Pääministeri Boris Johnson on asettanut brexitin jälkeiselle kauppasopimukselle takarajaksi 15. lokakuuta, ja EU on jo aiemmin kertonut, että käytännön vuoksi neuvottelujen tulee olla valmiita lokakuun puoliväliin mennessä.

Vaikka EU on ilmaissut huolensa erosopimuksen noudattamisesta, jatkuvat neuvottelut kauppasopimuksesta tavanomaisesti.

Tiukkoja kannanottoja EU:sta

Bloombergin mukaan Brysselissä valmisteltu työpaperi varoittaa, että esitelty laki sisältää ”selkeän rikkomuksen” neuvoteltuun sopimukseen, mikä ”avaisi tien juridisiin toimenpiteisiin”.

Diplomaattilähde EU:sta kommentoi Telegraphille, että on kuin Britannia ryhtyisi rintamahyökkäykseen unionia vastaan.

– Ottamatta huomioon seurauksia (kauppasopimus)neuvotteluille, tämän täytyy olla täydellinen aallonpohja neljän vuoden (erosopimus)neuvottelujen jälkeen maassa, joka tunnetaan demokratian kehtona.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tuomitsee aikeet selväsanaisesti.

– Erosopimus on molempien puolien loppuun viemä ja ratifioima, sitä pitää soveltaa kokonaisuudessaan. Kansainvälisen lain rikkominen ei ole hyväksyttävää, ja se ei luo luottamusta, jota tarvitsemme rakentaaksemme tulevaa suhdettamme.

Britannian pääministerin kanslia tiedotti keskiviikkona, että erosopimus on suunniteltu sellaiseksi, että sopimuksen ”harmaita alueita” voidaan myöhemmin täydentää.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on useaan otteeseen toistellut latinankielistä sopimusoikeuden peruskiveä pacta sunt servanda, sopimukset ovat pitäviä. Hänen mukaansa on ”menestyksekkäiden tulevien suhteiden perusta”, että sopimuksia ei rikota.

Kovaa kritiikkiä myös Englannin kanaalin pohjoispuolella

Monet brittipoliitikot ovat ilmaisseet huolensa sopimuksen kunnioittamatta jättämisestä ja sen seurauksista.

Entiset pääministerit Sir John Major ja Theresa May ovat huomauttaneet Boris Johnsonille, että erosopimuksen yksipuolinen muuttaminen voi heikentää muiden maiden luottamusta Britanniaan.

– Sukupolvien ajan.. allekirjoituksemme missä tahansa sopimuksessa on ollut pyhä ja loukkaamaton. Jos menetämme maineemme solmimiemme lupausten kunnioittamisen suhteen, menetämme jotakin mittaamattoman arvokasta, mitä ei ehkä koskaan voi saada takaisin, maata 1990–997 hallinnut John Major sanoi.