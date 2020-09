Kommentti: Trump saattoi juuri puhua itselleen taas virkasyytteen

Watergate-toimittaja Bob Woodwardin ei tarvinnut tällä kertaa kuin laittaa nauhuri itse päälle, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Jos Donald Trump valitaan marraskuussa uudelleen presidentiksi, hän saattaa joutua uudelleen myös virkasyytteeseen.

Tällä kertaa presidenttiä vaadittaisiin tilille XXX XXX:n ihmisen kuoleman epäsuorasta aiheuttamisesta. X-kirjainten paikalle laitetaan luku, joka sillä hetkellä on Yhdysvaltain koronauhrien määrä.

Jopa näin rajuja tulkintoja on ehditty esittää Watergate-toimittaja Bob Woodwardin tuoreen kirjan paljastuksista, joiden mukaan Trump vähätteli tietoisesti koronaviruksen vaarallisuutta.

Hän kertoi kansalle yli kuukauden ajan täysin eri viestiä kuin yksityisesti. Tällä kertaa tietoja ei voi kiistää, koska kaikki on nauhalla.

Ainekset Koronagateen ovat olemassa.

Paljastukset ovat pysäyttäviä. Samaan aikaan kun presidentti tiesi, että tauti on kenties normaalia influenssaa viisi kertaa tappavampi, hän sanoi julkisesti sen olevan kuin normaali influenssa. Samaan aikaan, kun hän tiesi taudin leviämiskyvystä, hän piti suuria vaalitilaisuuksiaan ja esitti kuin kaikki olisi normaalisti.

Jos presidentti valitaan jatkokaudelle ja kongressia hallitsevat yhä hänen vastustajansa, kuten todennäköistä on, ei heillä ole kenties muuta mahdollisuutta kuin viedä Trump jälleen valtakunnanoikeuteen. Jos he tekivät sen Ukraina-skandaalista, niin näillä tiedoilla se on mahdollista tehdä tästäkin.

Taas Woodward

Koronan vähättely ja sen myöntäminen kirjaa tekevälle tutkivalle toimittajalle onnistuu viemään Trumpin skandaalit taas uudelle tasolle.

Trump liittolaisineen on syyttänyt yleensä aina nimettömiä vuotajia, jotka ovat tarjonneet paljastuskirjoille materiaalia kulissien takaa. Nyt vuotaja on presidentti itse omalla äänellään.

Voi vain arvailla, mitä hän on ajatellut tarjouduttuaan antamaan haastatteluja toimittajalle, joka tunnetaan presidenttien kauhuna, ja jonka tiedetään aina nauhoittavan kaikki keskustelunsa.

Ei ihme, jos Trumpia jälleen verrataan Watergateen kaatuneeseen Richard Nixoniin, joka antoi nauhoittaa omat keskustelunsa Valkoisessa talossa ja tarjosi näin todisteet virkarikostutkijoille. Muiden muassa Bob Woodwardin sitkeä työ toi tuolloin ne tietoisuuteen.

Nyt Woodwardin ei tarvinnut kuin laittaa nauhuri itse päälle.

Kootut selitykset

Trumpia tukevat republikaanit ovat jo ehtineet esittää mielestään päteviä perusteluja presidentin koronatoiminnalle: (Suluissa muutamia huomioita niistä)

”Taas yksi kirja. Äärivasemmistomedia tekee kaikkensa keksiäkseen valheita presidentin vahingoittamiseksi.” (Entäs ne nauhat?)

”On järkevää, että presidentti ei halunnut lietsoa paniikkia, kuten hän myös nauhoilla itse toteaa.” (Kummastakohan Trump oli kiinnostuneempi, kansalaisten vai oman presidenttiytensä suojelusta? Jos tiedot hänenkin mielestään olivat niin hälyttäviä, että jopa paniikki oli mahdollinen, kumpi on tuomittavampaa, se että ei kerro vai se että antaa ihmisten jatkaa normaalia elämäänsä ja altistaa itsensä?)

”Eivät asiantuntijatkaan varoittaneet taudista vielä helmikuussa.” (Kyllä jotkut varoittivat, ja jos eivät varoittaneet, niin ehkä heillä ei yksinkertaisesti ollut samoja tietoja kuin maailman tehokkaimman tiedustelukoneiston palvelemalla presidentillä, jonka tehtävä ensi sijassa on suojata kansalaisiaan)

”Trump toimi rauhallisesti ja osoitti johtajuutta” (Noin 190 000 kuollutta Yhdysvalloissa tähän mennessä, ja jos Trump olisi hälyttänyt koronasta esimerkiksi kuukautta aiemmin, kuinka paljon aikaa olisi saatu varautumiseen ja kuinka monta ihmishenkeä olisi ehkä säästetty koko maailmassa?)

Uskollisten republikaanitukijoidensa avulla Trump luovii kuiville tästäkin skandaalista. Toistaiseksi.

Jo kahdeksan viikon päästä hän on tuomiolla tekemisistään. Tämä skandaali ei varsinaisesti auta häntä kääntämään huonoa enteileviä kannatuslukuja positiivisiksi ennen vaaleja.