Yhdysvaltojen ulkoministeri: Navalnyin myrkytyksen määräsivät todennäköisesti korkean tason venäläisvirkamiehet

Korkea-arvoiset venäläisvirkamiehet todennäköisesti määräsivät Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytyksestä, arvioi Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo. Hän puhui asiasta radiohaastattelussa.

Venäjän toimien arvostelemista välttävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan todennut aiemmin, ettei ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

Navalnyi on sairaalahoidossa Saksassa. Saksa on sanonut, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä Siperiassa. Venäjä on kiistänyt väitteen.