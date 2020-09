Trump vähätteli tarkoituksella koronavirusta, vaikka ymmärsi sen vaarallisuuden – uutuuskirja paljastaa, kuinka Trumpin hallinnon kulisseissa kuohuu

Trump totesi taudin olevan tappava kauan ennen kuin myönsi sen julkisesti. Hän ei omien sanojensa mukaan halunnut lietsoa paniikkia kansalaisissa.

Bob Woodwardin uusin kirja on jatko-osa hänen kaksi vuotta sitten julkaistulle kirjalleen, joka sekin käsittelee Trumpia.­

Ensi viikolla julkaistavasta Washington Postin varapäätoimittaja Bob Woodwardin Donald Trumpia käsittelevästä paljastuskirjasta tihkuu otteita julkisuuteen.

Legendaarisen ja palkitun journalistin kirja kantaa nimeä Rage (suom. raivo) ja on jatko-osa Woodwardin kaksi vuotta sitten julkaistulle kirjalle Fear (suom. Pelko), joka oli myyntimenestys.

Kirjasta uutisoiva Washington Post on julkaissut otteita Woodwardin ja Trumpin välisten haastattelujen äänitallenteista. Kirja pohjautuu 18 haastatteluun, jotka on tehty joulukuun ja heinäkuun välisenä aikana. Kirjassa on myös useita paljastuksia Trumpin lähellä toimineilta henkilöiltä.

Bob Woodward on Washington Post -lehden varapäätoimittaja ja palkittu journalisti.­

Washington Postin mukaan Trump muun muassa oli tietoinen koronaviruksen vaarallisuudesta jo kauan ennen kuin myönsi sen julkisesti. Häntä evästettiin viruksesta tammikuun lopulla.

Kirjan mukaan Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Robert C. O’Brien totesi tuolloin viruksen olevan Trumpin presidenttikauden vakavin kansallinen uhka.

Toinen neuvonantaja, Matthew Pottinger, yhtyi O’Brienin mielipiteeseen ja totesi koronan olevan yhtä vakava terveysuhka kuin vuosina 1918–1920 maailmalla riehunut espanjantauti, jonka on arvioitu tappaneen kymmeniä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.

Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Robert C. O’Brien sanoi jo tammikuussa koronaviruksen olevan pahin kansallinen uhka, jota Trump tulee presidenttiytensä aikana kohtaamaan.­

Tästä huolimatta Trump vähätteli julkisesti koronaviruksen vaarallisuutta vielä pitkään. Trumpin julkisten puheiden mukaan virus ei ollut tavallista kausiflunssaa kummoisempi ja ennusti sen katoavan pikaisesti. Hän sanoi tilanteen olevan täysin hallinnassa Yhdysvalloissa.

Hän kuitenkin sanoi Woodwardille helmikuun alussa antamassaan haastattelussa, että koronavirus on vaarallinen ja tappava tauti. Maaliskuussa Trump myönsi Woodwardille, että on tarkoituksella vähätellyt viruksen vaarallisuutta.

– Ollakseni rehellinen kanssasi, vähättelin asiaa tarkoituksella koko ajan. Vähättelen sitä edelleen, koska en halua aiheuttaa paniikkia, Trump sanoi Woodwardille.

Valkoisen talon korona-asiantuntija Anthony Faucin kerrotaan sanoneen, että Trumpilla on vaikeuksia keskittyä kokouksissa ja hän ”täysin eri kanavalla”.

– Hänen keskittymiskykynsä on miinusmerkkinen. Hänen ainoa tavoitteensa on tulla uudelleenvalituksi, Fauci sanoo Woodwardin mukaan.

Valkoisen talon korona-asiantuntija, Anthony Faucin kerrotaan kuvailleen Trumpin keskittymiskykyä miinusmerkkiseksi.­

Trump kommentoi kirjan paljastuksia tuoreeltaan keskiviikkoiltana. Hän toistaa pyrkineensä lieventämään paniikkia amerikkalaisten keskuudessa.

– Viimeinen asia, mitä haluamme, on lietsoa paniikkia, Trump sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kirjassa käsitellään myös Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välistä suhdetta ja julkaistaan muun muassa otteita heidän välisestä kirjeenvaihdostaan. Kim kirjoitti Trumpille ylistystä vuotavan kirjeen heidän ensitapaamisensa jälkeen.

Kimin kerrotaan toivoneen Trumpille kirjoittamassaan viestissä uutta tapaamista ”Teidän Ylhäisyytenne” kanssa. Hänen mukaansa ensitapaaminen on kallisarvoinen muisto, joka alleviivasi heidän välistään ”syvää, erityistä ja taianomaista ystävyyttä”.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kerrotaan muistelevan Trumpille osoitetuissa kirjeissään hetkeä, jolloin miehet kättelivät koko maailman edessä. Kimin kerrotaan kutsuvan Trumpia ”Teidän Ylhäisyydeksi”.­

Teidän Ylhäisyytenne, olen hyvilläni luotuani hyvät suhteet kaltaisenne voimakkaan ja verrattoman valtiomiehen kanssa, Kim Jong-un kirjoittaa toisessa kirjeessä.

Yhdessä kirjeistä hän hehkuttaa ”sitä historiallista hetkeä”, kun hän puristi Trumpin kättä ensimmäistä kertaa koko maailman seuratessa.

Woodwardin mukaan Trump oli äärimmäisen otettu Kim Jong-unin imartelusta. Trump kertoi hänelle ylpeänä, kuinka Kim kutsuu häntä ”Ylhäisyydeksi”. Hän myös rehenteli Woodwardille, kuinka Kim kertoo hänelle kaiken.

Trump ei ole näyttänyt kirjeitä, jotka lähetti Kimille, vaan totesi niiden olevan erittäin salaisia. Woodwardin mukaan Trump kuitenkin lähetti Kimille kopion New York Times -lehdetä, jossa kaksikko poseeraa etusivulla, ja kehui sen olevan erinomaisen hyvä kuva Pohjois-Korean johtajasta.

Trump pohdiskeli Woodwardin mukaan myös yleisellä tasolla suhteitaan muihin maailman autoritäärisiin johtajiin, kuten Turkin presidenttiin Recep Tayyip Erdoganiin.

– On hauskaa, että mitä kovempia ja ilkeämpiä he ovat, sitä paremmin tulen heidän kanssaan toimeen, Trump sanoi Woodwardin mukaan.

Kirjassa kerrotaan myös Trumpin suhteesta maailman autoritäärisiin johtajiin, kuten Turkin presidentti Erdoganiin. Trump kertoo tulevansa sitä paremmin toimeen, mitä kovempi ja ilkeämpi toinen osapuoli on.­

Trump paljasti yllättäen Woodwardille myös käynnistäneensä uuden ydinaseohjelman.

– Olen rakentanut ydinaseita – aseohjelman, jollaista kenelläkään tässä maassa ei ole aiemmin ollut. Meillä on tavaraa, joista Putin ja Xi eivät ole koskaan kuulletkaan. Kukaan ei ole – se mitä meillä on, on ennen kuulumatonta, Trump hehkutti Woodwardin mukaan.

Woodwardin mukaan nimettömät lähteet vahvistivat myöhemmin, että Yhdysvaltain armeijalla oli salainen aseohjelma, mutta eivät kertoneet yksityiskohtia. Lähteet sanoivat yllättyneensä, kun Trump paljasti asian.

Woodward ja Trump kävivät keskusteluissaan useaan otteeseen läpi myös rasismia ja vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.

Woodward kysyi Trumpilta muun muassa, kokeeko tämä, että hänen täytyisi yrittää kovemmin ymmärtää rasisminvastaisia mielenosoituksia ja vihaa niiden taustalla. Woodward huomautti heidän molempien olevan valkoisia miehiä samasta ikäluokasta, ja täten etuoikeutetussa asemassa.

– Ei. En koe niin lainkaan, Trump kuittasi.

Trump sanoo vähätelleensä koronaviruksen vaaroja tarkoituksella, jotta ei lietsoisi paniikkia.­

Toisessa keskustelussa Trump valitti huonosta kannatuksestaan mustien äänestäjien keskuudessa.

– Olen tehnyt valtavasti mustan yhteisön eteen. Rehellisesti, en koe saavani yhtään rakkautta, Trump sanoo.

Trump myös totesi, ettei pidä edeltäjäänsä Barack Obamaa älykkäänä ja Obama on hänen mielestään yliarvostettu.

– Mielestäni hän ei ole hyvä puhuja, Trump sanoi lisäten Kim Jong-unin pitävän Obamaa persereikänä.

Kirjan mukaan Yhdysvaltain entinen puolustusministeri James Mattis kävi kirkossa rukoilemassa, koska oli huolissaan maan kohtalosta Trumpin käsissä.­

Kirjan mukaan ärsytys Trumpia kohtaan kasvoi hänen sisäpiirissään niin kutsuttujen aikuisten keskuudessa. Muun muassa Trumpin nimittämät entinen puolustusministeri James Mattis, kansallisen tiedustelun entinen johtaja Dan Coats ja entinen ulkoministeri Rex Tillerson pohtivat tämän tästä Trumpin esikunnasta lähtemistä.

Mattisin kerrotaan käyneen kirkossa rukoilemassa, koska hän oli huolissaan maan kohtalosta Trumpin käsissä. Mattis totesi Coatsille, että Trumpilta puuttuu moraalinen kompassi. Coats vastasi olevansa samaa mieltä ja lisäsi, ettei Trump erota totuutta valheesta.

– Voi tulla aika, jolloin meidän on toimittava yhdessä, koska Trump on vaarallinen ja epäpätevä, Mattisin kerrotaan sanoneen Coatsille.

Trumpin lähipiiriin kuulunut Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Rex Tillerson ei ollut tyytyväinen Trumpin toimintaan presidenttinä.­

CNN:n mukaan Woodward kertoo Coatsin hautoneen ajatusta, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla oli ”jotain meneillään” Trumpin suhteen. Ajatus voimistui, vaikka tiedustelunäyttöä asiasta ei ollut.

– Miten muuten presidentin käytöstä voi selittää, hämmästeli Coats, joka ei nähnyt muuta selitystä asialle.

Kun Trumpin ja Kimin välinen sanasota oli tiukimmillaan, Mattis nukkui kirjan mukaan ulkovaatteet päällä ollakseen valmiina lähtöön, koska pelkäsi Pohjois-Korean ohjusiskua.