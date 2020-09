Matthew Robson aikoo käyttää kokoelmansa myynnistä saatavat rahat ensiasuntonsa ostamiseen.

Britannialainen Matthew Robson, 28, on saanut elämänsä jokaisena syntymäpäivänään isältään lahjaksi pullon arvokasta vuosikertaviskiä. Pullojen hankintahinta on ollut yhteensä noin 5 000 puntaa (5 500 euroa).

Robson kertoo BBC:lle ajatelleensa, ettei viskipullo välttämättä ollut paras mahdollinen lahja pienelle lapselle. Isänsä ohjeiden mukaisesti koskemattomina säilytetyistä pulloista on kuitenkin kasvanut vuosien saatossa hänelle mukava pesämuna.

Nyt 28 pullon kokoelma Macallan-mallasviskiä on myynnissä yli 40 000 punnan (44 500 euron) hintaan. Robson aikoo käyttää kokoelman myynnistä saatavat rahat ensiasuntonsa käsirahaan.

Robsonin isä Pete, 64, kertoo ostaneensa ensimmäisen pullon vauvan syntymää juhlistaakseen. Pullon hankinnasta tuli kuitenkin vuosittainen perinne.

– Se ei ollut ainoa lahja, jonka hän meiltä sai. Sen oli tarkoitus olla vain uniikki lahja, mutta onneksi jatkoimme niiden ostamista, Pete Robson iloitsee.

– Ajattelin, että olisi mielenkiintoista ostaa joka vuosi uusi pullo ja lopulta hänellä olisi 18 pulloa 18. vuosikerran viskiä hänen 18-vuotissyntymäpäivänään, hän kertoo.

Kokoelmaa myyvä viskimeklari Mark Littler kuvailee kokoelmaa täydelliseksi. Hänen mukaansa sitä kohtaan on osoitettu paljon kiinnostusta erityisesti yhdysvaltalaisten ja aasialaisten ostajien suunnalta.

– Macallanin arvo on noussut massiivisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näin laaja kokoelma on todellinen myyntivaltti, Littler sanoo.

Macallan on skotlantilainen viskitislaamo, joka on yksi maailman arvostetuimpia. Se on tullut tunnetuksi muun muassa erittäin arvokkaista viskeistään.

Kaksi vuotta sitten kaksi pulloa Macallanin vuosikertaa 1926 huutokaupattiin ennätykselliseen yli miljoonan dollarin kappalehintaan.