Rinnakkaisyhteiskunnista kärsivät myös jo maahan hyvin kotoutuneet maahanmuuttajat, jotka jakavat samat länsimaiset arvot. kirjoittaa Seida Sohrabi.

”Kaikki se paska mitä perheemme lähti pakoon, tulee kovaa vauhtia perässä” twiittasi arvostettu suomalais-iranilainen toimittaja Arman Alizad Haagan puukotukseen liittyvään uutisointiin maaliskuussa 2019. Puukotuksessa oli kyse kunniaan liittyvästä väkivallasta. Mies oli uhannut tuhota naisen ulkonäön ja tappaa tämän. Syyksi riitti se, että nainen kulki huivitta ja kävi ravintoloissa. Pari oli saapunut Suomeen Irakista vuonna 2015.

Huivitta kulkeminen, koulunkäynti, töihin meneminen, oman tilin haltuun ottaminen, baarissa käyminen, kantasuomalaisen kanssa seurusteleminen tai homoksi paljastuminen voivat laukaista yhteen henkilöön kohdistuvan henkisen ja fyysisen väkivallan kierteen. Ruuvia kiristetään mitä lähemmäs nuori, useimmiten tyttö, tulee teini-ikää.Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että tietoon tulleiden pakkoavioliittojen määrä on kovassa kasvussa. Nuorimmat uhrit ovat jopa niin nuoria kuin 14-vuotiaita. Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Saara Pihlaja kertoo tapaavansa naisia, jotka ovat kokeneet hyvinkin raakaa fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa pakkoavioliitoissaan. Pihlaja kuvaa tilannetta joidenkin naisten osalta helvetilliseksi.

Karusta tarinasta ovat kertoneet myös Arman Alizad, joka tietää omakohtaisesti useita kunniaväkivaltatapauksia. Niin minäkin.

Kunniaan liittyvä väkivalta on Lähi-idän, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan alueilla vähintään yhtä yleistä kuin alkoholiongelma Suomessa. Vaikka väkivalta on laskussa ja tapauksia paljastuu yhä enemmän, on ongelma edelleen suuri.

Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy keskeisesti kotouttamiseen ja kotoutumiseen eli maahanmuuttopolitiikkaan. Mitä enemmän sallimme alueiden eriytymistä, kulttuurin ja uskonnon varjolla tapahtuvaa väkivaltaa ja maahanmuuttajataustaisten lähiöihin pakkautumista, sitä suurimmissa ongelmissa olemme. Myös opettajat pitävät vieraskielisten keskittymistä samoille alueille ongelmallisena. Rinnakkaisyhteiskunnista kärsivät myös jo maahan hyvin kotoutuneet maahanmuuttajat, jotka jakavat samat länsimaiset arvot.Olemme sinisilmäisiä ajatellessamme, että vieraasta kulttuurista voidaan tuoda iso määrä nuoria miehiä, joihin istuttaa heti länsimaisia arvoja. Hyvään pitää pyrkiä, mutta naiivi ei saa olla.

On paljon sellaisia kulttuurillisia piirteitä, jotka eivät istu suomalaiseen oikeustajuun. Hyssyttelyyn ei ole sijaa eikä asioiden valkopesuun. Suomi on monessa asiassa paremmassa tilanteessa kuin Ruotsi, jonka tielle meillä ei ole varaa tai halua. Meidän on pidettävä kiinni arvoistamme – vapaudestamme ja tasa-arvostamme – mikäli haluamme pysyä turvallisena sivistysvaltiona.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija.