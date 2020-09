Koomasta herätetyn Navalnyin toipuminen on epävarmaa – Novitshok-myrkyn kehittäjä uskoo peruuttamattomiin seurauksiin

Novitshok-hermomyrkyn pitkäaikaisia seurauksia ei tunneta. Myrkyn kehittäneen entisen neuvostotiedemiehen Vil Mirzajanovin mukaan täydellinen toipuminen saattaa olla mahdotonta.

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, 44, herätettiin maanantaina keinotekoisesta koomasta. Häntä hoitaneen berliiniläisen Charite-sairaalan mukaan Navalnyin tila on kohenemaan päin ja häntä irrotetaan hengityskoneista.

– Hän reagoi puheeseen. On vielä liian aikaista sanoa, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia myrkytyksellä on, sairaala kertoo tiedotteessaan.

Navalnyi sairastui vakavasti 20. elokuuta lähtiessään Tomskista Moskovaan suunnanneelle lennolle. Lentokoneessa Navalnyi alkoi voida pahoin, ja hänet toimitettiin ambulanssilla sairaalaan Omskiin tehdyn välilaskun yhteydessä.

Navalnyin tukijat olisivat halunneet toimittaa miehen oitis hoitoon Saksaan, mutta lähtö viivästyi venäläislääkärien päätettyä toisin. Lopulta Navalnyi saatiin kuitenkin vietyä ambulanssilennolla Berliiniin.

Saksan hallitus tiedotti viime keskiviikkona, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä. Navalnyista otetut verinäytteet analysoitiin Saksan armeijan sotilaslaboratoriossa, ja tutkimusten kerrottiin tuottaneen ”yksiselitteisiä todisteita” Novitshokin käytöstä.

Venäjän hallintoa pidetään yleisesti syypäänä Navalnyin myrkytykseen. Saksa vaatii Venäjältä selitystä Navalnyin tapauksesta ja harkitsee uusia Venäjän vastaisia pakotteita.

Venäjä on kiistänyt syytökset ja sanonut myrkytysväitteiden olevan osa Venäjän vastaista informaatiokampanjaa. Venäläislääkärit ovat esittäneet Navalnyin sairastumisen syyksi muun muassa kroonista haimatulehdusta.

Novitshok-ryhmän hermomyrkyt tunnetaan neljännen polven kemiallisina aseina, ja ne ovat äärimmäisen vaarallisia jo hyvin pieninä annoksina. Se voi esiintyä nesteenä, kaasuna tai jauheena. Myrkylle voi siten altistua hengittämällä tai nielemällä sitä tai saamalla sitä iholleen.

– Nehän on kehitetty sotilastarkoituksiin, joukkotuhoaseeksi, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti Verifinin johtaja Paula Vanninen totesi IS:lle viime viikolla.

Hermokaasujen vaikutus näkyy tyypillisesti ensin pupillien pienenemisenä. Uhrin lihaksiin tulee liikaa hermoimpulsseja, mikä aiheuttaa kouristelua. Lopulta hengitys tai sydän voi pysähtyä.

Hermokaasujen valmistaminen on erittäin vaativaa ja edellyttää pitkälle erikoistunutta tuotantolaitosta. Erilaisia Novitshok-myrkkyjä valmistettiin Neuvostoliitossa 1970-luvulta 1990-luvun alkuun asti. Ohjelmaa kutsuttiin koodinimellä Foliant.

Novitshokin kehittäjiin kuuluva entinen neuvostotiedemies Vil Mirzajanov on kuvaillut Novitshok-myrkytystä brutaaliksi ja tuskalliseksi. Hänen mukaansa kivut jatkuvat viikkoja pienenkin annoksen jälkeen.

Mirzajanov sanoi vastikään Voice of America -kanavalle, että täydellinen toipuminen hermomyrkystä saattaa olla mahdotonta.

– Luulen, että myrkytyksellä tulee olemaan valitettavasti joitakin peruuttamattomia seurauksia, Mirzajanov sanoi Navalnyin toipumiseen viitaten.

Mirzajanovin mukaan Neuvostoliitossa tapahtui Novitshokin kehittelyn aikana onnettomuuksia, jolloin jotkut laboratorion työntekijät altistuivat myrkylle.

– Yleensä kun meidän systeemissämme tapahtui myrkytyksiä, he eivät enää koskaan palanneet takaisin töihin sinne. Vaikka he saattoivat olla periaatteessa terveitä, niin he eivät olleet täysin ennallaan, jotta heidät olisi voitu päästää vaarallisiin töihin. Kukaan ei halunnut ottaa sitä riskiä, Mirzajanov sanoi.

Vuonna 2018 venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal yritettiin myrkyttää novitshokilla Britanniassa. He jäivät henkiin, mutta Skripalien nykyisestä terveydentilasta ei ole tietoa.

Hajuvesipulloon kätketyn myrkyn löysi lopulta britannialainen Charlie Rowley, joka päätti antaa pullon lahjaksi puolisolleen Dawn Sturgessille. Sturgess kuoli myrkytykseen.

Myös Rowley altistui myrkylle, mutta jäi henkiin. Rowleylla on ollut myrkytyksen jälkeen vaikeuksia näkönsä ja kävelykykynsä kanssa, ja hän uskoo myrkyn tappavan hänet hitaasti.

– Lääkärit eivät yksinkertaisesti tiedä, millaisia pitkän tähtäimen vaikutukset voivat olla. Maailmassa vain kourallinen ihmisiä on selvinnyt Novitshokista, ja olen yksi heistä, joten se on tutkimatonta aluetta, Rowley avautui Sunday Mirrorille joulukuussa 2018.