Sukellusvenemurhaaja Peter Madsen kertoo uudessa dokumentissa, mikä ajoi hänet veritekoon – tutkija: ”Klassinen piirre murhamiehille”

Peter Madsen myöntää Kim Wallin surman, mutta sysää teon syyn uhrille.

Tanskalainen keksijä Peter Madsen myöntää dokumenttiohjelmassa ensimmäistä kertaa surmanneensa ruotsalaistoimittaja Kim Wallin.

Discovery Networks Denmark -yhtiön tuottaman sarjan ensimmäinen osa esitettiin keskiviikkona. Sukellusvenemurhaaja: Salatut kuvanauhat -sarjan jakso esitetään näillä näkymin Suomen Discoveryn Dplay-suoratoistopalvelussa perjantaina 11. syyskuuta, kerrotaan kanavalta IS:lle.

Madsen kertoo tappaneensa Wallin, koska tämän esittämät kysymykset ”koskivat miinaan”.

Surmatyö tapahtui elokuussa 2017, kun Wall lähti Madsenin sukellusveneen kyytiin haastatellakseen tätä. Myöhemmin hänen paloitellun ruumiinsa osia löytyy merestä. Madsen tuomittiin elinkautiseen seuraavana vuonna.

Dokumenttisarja perustuu toimittaja Kristian Linnemannin 20 tunnin puhelinkeskusteluihin Madsenin kanssa. Madsen ei tiennyt puheluiden nauhoittamisesta, mutta on nyt hyväksynyt niiden käytön ohjelmassa.

Madsen ei nauhoilla sano suoraan sanoja ”minä tapoin Kim Wallin”, mutta kertoo selkeästi olleensa Kim Wallin surmaaja.

49-vuotias Madsen vastaa ”kyllä”, kun toimittaja kysyy surmasiko hän Kim Wallin.

– On minun syytäni, että hän kuoli. Ja se on minun syyni, koska tein rikoksen. Kaikki on minun syytäni, Madsen sanoo.

Kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä Madsen muutti tarinaansa useaan otteeseen ja väitti Wallin kuoleman aiheutuneen onnettomuudessa sukellusveneessä, mutta tunnusti ruumiin paloittelun ja mereen heittämisen.

Ruumiinavausraportin mukaan Wall ilmeisesti kuoli tukehtumalla tai kurkun auki leikkaamiseen, mutta ruumiinosien huonon kunnon vuoksi tarkkaa syytä ei voitu selvittää.

Ekstra Bladet -lehden mukaan sarjan ensimmäisessä osassa Madsenilla on suuria vaikeuksia kertoa tarkoin tapahtumista. Sen sijaan hän antaa ymmärtää, ettei tavallisesti ole väkivaltainen luonne.

– Jos olen joskus satuttanut jotakuta, niin itseäni.

Peter Madsen toteaa ohjelmassa, ettei osaa sanoa, millä tavoin Wallin kuolema aiheutui.

– Kyllä siinä oli jotain, mitä sanoin hänelle. Tapahtui erilaisia asioita, jonkinlainen shokki, mutta sitten hän oli poissa ja katosi. Jotain sellaista.

Sen sijaan Madsen yrittää sysätä syytä Wallin kuolemasta uhrille itselleen. Madsen sanoo, että kun Wall haastatteli häntä sukellusveneessä, niin uhri kysymyksillään ”painoi muutamia nappeja”, ”kosketti eräitä seikkoja”, ja ”kosketti miinaan”, joka sitten aiheutti naisen kuoleman.

Entinen murhatutkija Kurt Kragh sanoo Ekstra Bladetille, että on tyypillistä, että Madsenin kaltaiset tekijät pyrkivät irtisanoutumaan teosta ja siirtämään vastuuta uhrille.

– Se on klassinen piirre Madsenin kaltaisille murhamiehille, joilla on selviä psykopaattisia piirteitä. He eivät koskaan ota vastuuta teoistaan, Kragh sanoi kuunneltuaan Madsen-puhelut.

– Hän keskittyy vain itseensä. Hän ei osoita ollenkaan katumusta. Hän puhuu vain Peter Madsenista.

Kraghin mielestä Madsenin suostuminen ohjelmaan on mielenkiintoista, mutta ei usko siitä olevan tälle hyötyä.

Viimeinen Kim Wallista (vas.) Madsenin rakentaman sukellusveneen tornissa ennen surmaa elokuussa 2017.­

– Hän paljastaa aika selkeästi millainen persoona on, enkä usko ohjelman tuovan hänelle mitään plussaa. Päinvastoin. Mielestäni hän paljastaa millainen luonne oikeasti on – kyyninen ja brutaali murhaaja.

Tekeillä on myös toinen tv-sarja, joka keskittyy monimutkaiseen murhatutkintaan. Madsen on kieltänyt ottamasta osaa sen tekoon.