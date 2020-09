Kävimme läpi 10 Trumpin vaalilupausta – näin niille kävi

Trump on onnistunut ainakin osin toteuttamaan monet tärkeimmistä vaalilupauksistaan.

Neljä vuotta sitten Donald Trump teki kymmeniä lupauksia äänestäjille pyrkiessään Yhdysvaltojen presidentiksi. Suurimmista hän on onnistunut pitämään jokseenkin hyvin kiinni, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.

Annalan mukaan Trump vetosi lupauksillaan erityisesti arvokonservatiivisiin kristittyihin, jotka ovat perinteisesti olleet republikaaneille tärkeä ryhmä, sekä maahanmuuttoon epäillen suhtautuviin.

– Trump on ajanut heidän asiaansa jopa silloin, kun se ehkä ei ole ollut edes hänen avustajiensa mielestä järkevää tai sellaisissa tilanteissa, joissa se on tarkoittanut vastakkainasettelun voimistamista sen sijaan, että hän olisi yrittänyt tuoda kansaa yhteen.

Etenkin maahanmuuton vaikeuttamisessa Trump on Annalan mukaan onnistunut, vaikka presidentti on myös joutunut tekemään kompromisseja.

– Objektiivisestikin tarkastellen on tosiasia, että Trump on tehnyt isoja asioita estääkseen ja vaikeuttaakseen maahanmuuttoa ja muslimien maahantuloa, vaikka hän ei ole onnistunut siinä, mitä hän aluksi lupasi.

Trump on esimerkiksi vaikeuttanut Latinalaisesta Amerikasta tulevien mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa. Lisäksi Trumpin hallinto sai korkeimman oikeuden hyväksynnän maahantulorajoituksille koskien 13 maata, BBC kertoo.

Trump on myös vahvistanut rajaesteitä Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla, vaikka Meksikon maksamaa muuria ei ole rakennettu.

– On päivän selvää, ettei lupaus ole kirjaimellisesti toteutunut. Moni Trumpin kannattaja kuitenkin mieltää, että kyse oli symbolisesta lupauksesta puuttua maahanmuuton tilanteeseen. Ja sen Trump on tehnyt.

Trump lupasi muurin Yhdysvaltojen ja Meksikon väliselle radalle. Kuvassa hän vierailee rajalla Otay Mesassa, Kaliforniassa.­

Trump onnistui täyttämään myös arvokonservatiivien kannalta tärkeän lupauksen: nimittää liittovaltion tuomioistuimien ja korkeimman oikeuden tuomareiksi konservatiiveja.

– Trump lupasi myös, että hän ajaa arvokonservatiivisia arvoja kuten abortin vastustusta muuten. Siinä Trumpin hallinto on ollut hyvin johdonmukainen. Esimerkiksi YK:ssa Yhdysvallat on jarruttanut päätöslauselmia sen takia, että siellä on ollut aborttimyönteiseksi tulkittava lause, Annala sanoo.

Trump on syyttänyt demokraatteja siitä, ettei ole pystynyt toteuttamaan kaikkia vaalilupauksiaan. Esimerkiksi Obamacaren purkaminen ja korvaaminen uudella järjestelmällä ei ole onnistunut.

Annalan mukaan se, etteivät kaikki lupaukset ole toteutuneet, tuskin on kynnyskysymys kannattajille.

– Ymmärtääkseni monien Trumpin kannattajien kokemus on, että demokraatit, joita kohtaan heillä ei ole ymmärrystä tai lämpöä, ovat tehneet kaikkensa estääkseen Trumpia toteuttamasta lupauksia, mutta presidentti on tästä huolimatta onnistunut hyvin.

Jos vaalit olisi järjestetty alkuvuonna, Annala olisi vielä arvioinut, että Trumpilla oli tämän saavutusten valossa hyvä mahdollisuus tulla uudelleen valituksi.

Tilannetta on kuitenkin mutkistanut koronaviruspandemia, jonka seurauksena pidetyillä lupauksillakaan ei välttämättä ole merkitystä.

– Trumpin kaltaiselle poliitikolle tämä koronapandemia on ehkä pahin vihollinen ja kriisi kohdattavaksi presidenttinä.

Trumpia on kritisoitu koronakriisin hoitamisesta. Yhdysvalloissa on Worldometerin mukaan todettu yli 6,4 miljoonaa koronavirustartuntaa, ja virukseen yhdistettyjä kuolemia on tilastoitu yli 193 000.

Annalan mukaan Trump on ylpeillyt sillä, että toimii vaistojensa varassa eikä kuuntele asiantuntijoita tai anna muiden neuvoa itseään. Aiemmin tämä on vedonnut hänen kannattajiinsa, mutta nyt mielipidemittauksissa on viitteitä siitä, että tilanne on muuttunut.

Trumpia on kritisoitu muun muassa siitä, että hän ei yleensä käytä kasvomaskia julkisuudessa. Trump kuvattiin kasvomaski kasvoillaan ensimmäistä kertaa heinäkuussa. Kuva elokuulta, kun hän vieraili Whirlpoolin tehtaalla Ohiossa.­

Trump on myös koronakriisin aikana esimerkiksi kehunut kokeellisia hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole saatu yksiselitteistä näyttöä tai nostanut esille hoitoja, jotka voivat olla suorastaan vaarallisia. Annalan mukaan myös tämä on vahingoittanut presidentin kannatusta.

– Hän sanoo sellaisia asioita, jotka siinä tilanteessa edistävät hänen etujaan, riippumatta siitä, ovatko ne valetta vai totta. Hän ei välttämättä edes tiedä, puhuuko hän valheita vai ei. Se ei kuitenkaan pandemiatilanteessa vaikuta olevan se, mitä amerikkalaiset haluavat, Annala sanoo.

– Koronakriisi vaikuttaa varmasti vaalien lopputulokseen. Iso kysymys lopulta on, kuinka paljon.

Näin Trump piti lupauksiaan

1. Meksiko maksamaan muuri: osittain toteutunut.

Trumpin kuuluisimpia lupauksia on lupaus, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja Meksikon väliselle rajalle rakennettaisiin noin 1 600 kilometriä pitkä muuri, jonka Meksiko maksaisi.

Toistaiseksi rajalle on rakennettu 443 kilometriä muuria, mutta suurin osa siitä korvasi vain aiempia rajaesteitä. Vain 48 kilometriä on rakennettu alueelle, jossa ei aiemmin ole ollut rajaesteitä.

Elokuun puolivälissä Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos oli ilmoittanut suunnittelevansa, että rajalle rakennettaisiin 1 190 kilometrin muuri. Muuri korvaisi myös olemassa olevia rajaesteitä.

Rahoitusta muurin rakentamiseen ei ole saatu Meksikolta.

2. Veroleikkauksia kaikille: osittain toteutunut.

Trump lupasi matalampaa yritysverotasoa ja veroleikkauksia työssä käyville amerikkalaisille.

Yritysveroa laskettiin 21 prosenttiin, kun aiemmin vero oli ollut 35 prosenttia. Trumpin tavoitteena oli ollut, että yritysvero olisi 15 prosenttia, joten presidentti joutui hyväksymään kompromissin.

Verotus keveni myös kaikissa tuloluokissa, mikä ei tosin tarkoita sitä, että jokainen veronmaksaja joutuisi maksamaan vähemmän. Pitkällä aikavälillä verotuksen muuttumisesta hyötyvät kuitenkin suurituloiset, ja itse asiassa keskituloiset ja vähemmän tienaavat päätyvät maksamaan aiempaa enemmän.

3. Kauppasopimus uusiksi: toteutunut.

Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko allekirjoittivat marraskuussa 2018 vapaakauppasopimuksen, jolla korvattiin aiempi, Trumpin ”katastrofiksi” haukkuma vapaakauppasopimus NAFTA. Sopimus astui voimaan viime heinäkuussa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump (keskellä), Meksikon silloinen presidentti Enrique Pena Nieto (edessä vasemmalla) ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau (edessä oikealla) allekirjoittivat USMCA-sopimuksen, jolla korvattiin NAFTA, marraskuussa 2018.­

4. Konservatiivituomarien nimittäminen: toteutunut.

Trump on nimittänyt korkeimpaan oikeuteen kaksi konservatiivituomaria. Lisäksi Trump on nimittänyt alempiin oikeusasteisiin lähes 200 konservatiivituomaria.

5. Obamacaren purkaminen ja korvaaminen: osittain toteutunut.

Trump ja republikaanit ovat halunneet päästä eroon Obamacarena tunnetusta terveydenhuoltojärjestelmästä jo pitkään, sillä järjestelmän väitetään aiheuttavan yrityksille liikaa kustannuksia.

Trumpin hallinto on onnistunut purkamaan osia laista, mutta itse laki on kuitenkin yhä voimassa.

Joulukuussa 2018 texasilainen tuomari määräsi, että Obamacare olisi perustuslain vastainen. Korkein oikeus käsittelee asiaa ensi vuonna.

6. Isisin tuhoaminen: osittain toteutunut.

Trump lupasi kampanjatilaisuudessa suunnitelman terrorijärjestö Isisin tuhoamiseksi. Trump myös sanoi pommittavansa Isisin tuhkaksi.

Huhtikuussa 2017 Yhdysvallat pudotti ”kaikkien pommien äidiksi” kutsutun GBU-43/B-pommin Afganistanissa Isisin taistelijoiden tukikohtaan. Yhdysvallat oli myös mukana Isisin vastaisessa liittoumassa. Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi räjäytti itsensä amerikkalaisten Delta-erikoisjoukkojen operaation yhteydessä Syyriassa.

Asiantuntijoiden mukaan Trump ei voi kuitenkaan yksin ottaa kunniaa Isisin romahduksesta. Lisäksi terrorijärjestö ei ole kadonnut, vaikka se onkin menettänyt maa-alueensa Syyriassa ja Irakissa.

Isis on menettänyt maa-alueensa, mutta terrorijärjestöllä on yhä kannattajia.­

7. Israelin-suurlähetystö Jerusalemiin: toteutunut.

Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystö siirrettiin Tel Avivista Jerusalemiin Trumpin antaman vaalilupauksen mukaisesti toukokuussa 2018.

Yhdysvallat siirsi Israelin-suurlähetystönsä Jerusalemiin.­

8. Muslimien maahantulokielto: osittain toteutunut.

Trump vaati ensin ”täydellistä kieltoa” Yhdysvaltoihin tuleville muslimeille, mutta päästyään republikaanien presidenttiehdokkaaksi hän puhui ”äärimmäisen tiukasta seulonnasta”.

Presidentin kaksi maahantulokieltoa kaatui tuomioistuimiin, mutta kolmas sai korkeimman oikeuden hyväksynnän. Kyseinen kielto rajoittaa matkustajia Iranista, Libyasta, Somaliasta, Syyriasta, Jemenistä, Venezuelasta ja Pohjois-Koreasta. Rajoitukset eivät siis koske ainoastaan muslimeja, joskin viidessä edellä mainituista maista islam on suurin uskonto.

9. Infrastruktuurin kehittäminen: ei toteutunut.

Trump ei ole lupaustensa mukaisesti edistänyt infrastruktuurin kehittämistä. Maaliskuuhun 2018 mennessä kongressi oli merkinnyt 21 miljardia infrastruktuuriin käytettäväksi, mikä oli kaukana Trumpin vaatimasta 1,5 biljoonasta.

Huhtikuussa 2019 Trump ja demokraattijohtajat sopivat kahden biljoonan käyttämisestä infrastruktuuriin, mutta sopimus myöhemmin purkautui.

10. Tutkinta Hillary Clintonista: ei toteutunut.

”Lock her up!” (vapaasti suomennettuna ”laittakaa hänet vankilaan”) oli yksi suosituimmista iskulauseista Trumpin vaalitilaisuuksissa vuonna 2016. Lauseella viitattiin demokraattien presidenttiehdokkaana olleeseen Hillary Clintoniin.

Trump lupasi käynnistää tutkinnan Clintonista, joka oli käyttänyt yksityistä sähköpostipalvelinta ulkoministerinä ollessaan. Trumpin hallinto ei kuitenkaan käynnistänyt tutkintaa.

Hillary Clinton oli demokraattien presidenttiehdokkaana vuonna 2016. Tuolloin Trump ja hänen kannattajansa vaativat tutkintaa entisen ulkoministerin toiminnasta.­

Lähteet: Reuters, BBC, PolitiFact, Washington Post