Sukellusvenemurhasta tuomittu keksijä myönsi lopulta tappaneensa ruotsalaistoimittajan – tunnustus tv-sarjassa

Tutkijan mukaan Madsenin tunnustuksessa näkyy psykopaattisia piirteitä

Tanskalainen keksijä Peter Madsen on viimein myöntänyt surmanneensa ruotsalaistoimittaja Kim Wallin. Toimittajan murhasta elinkautiseen tuomittu Madsen tunnustaa tekonsa tv-sarjassa, jonka sisällöstä kerrotaan tanskalaisessa mediassa.

Yllä olevalla videolla nähdäään sisäkuvaa Madsenin sukellusveneestä.

Discovery Networks Denmark -yhtiön tuottama dokumenttisarja perustuu 20 tunnin puhelinhaastatteluihin Madsenin kanssa. Haastattelujen perusteella tehdyn sarjan ensimmäinen osa esitettiin keskiviikkona.

– On minun syytäni, että hän kuoli. Ja se on minun syyni, koska tein rikoksen. Kaikki on minun syytäni, Madsen sanoo.

Madsen sanoo Wallin ”koskeneen miinaan” ja myöntää, että Wallin kysymykset saivat hänet tappamaan tämän.

Entinen murhatutkija Kurt Kragh sanoo Ekstrabladetille, että on tyypillistä, että Madsenin kaltaiset tekijät pyrkivät irtisanoutumaan teosta ja siirtämään vastuuta uhrille.

– Se on klassinen piirre Madsenin kaltaisille murhamiehille, joilla on selviä psykopaattisia piirteitä. He eivät koskaan ota vastuuta teoistaan, Kragh sanoi.

Surmatyö tapahtui elokuussa 2017, kun Wall lähti Madsenin sukellusveneen kyytiin haastatellakseen tätä. Myöhemmin hänen paloitellun ruumiinsa osia löytyy merestä. Madsen tuomittiin elinkautiseen seuraavana vuonna.