Lääkeyhtiö AstraZeneca keskeyttää koronarokotetestinsä – syynä koehenkilön selittämätön sairastuminen

Lääkeyhtiö AstraZeneca on ilmoittanut keskeyttävänsä kehittämänsä koronavirusrokotteen kliinisen testauksen, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. Pörssiyhtiö sanoi päättäneensä keskeytyksestä sen jälkeen, kun yksi vapaaehtoisista koehenkilöistä sairastui selittämättömästi.

Yhtiö kutsuu keskeytystä rutiiniluontoiseksi. Keskeytyksen aikana riippumaton komitea tutkii asiaa.

Sairastunut henkilö asuu Britanniassa, yritys kertoi. Vielä on epäselvää, miten pitkäksi ajaksi kliininen testaus keskeytetään. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, liittyvätkö sairastuneen henkilön oireet rokotteeseen.

USA Today kertoo, että keskeytys on ensimmäinen merkittävä takaisku AstraZenecan hyvin sujuneelle rokotteen kehittämiselle. Aikaisemmissa, pienemmille ihmisjoukoille tehdyissä testeissä kenelläkään ei ole raportoitu vakavia oireita rokotteesta.

Ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotetutkimus on ehtinyt edetä kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin.

EU on elokuussa sopinut ostavansa 300 miljoonaa annosta AstraZenecan rokotetta, jos ja kun rokote on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi koronavirusta vastaan. Yritys on kertonut voivansa aloittaa rokotteen niin sanotun hätäversion toimittamisen jo lokakuussa, jos tutkimustulokset toteavat rokotteen tepsivän. Myös Suomeen saapuu AstraZenecan rokotteita, jos ne todetaan toimiviksi ja turvallisiksi.

Aiemmin tiistaina AstraZeneca allekirjoitti yhdessä kahdeksan muun yrityksen kanssa lupauksen siitä, etteivät yritykset pyrkisi saamaan hallitukselta ennenaikaista hyväksyntää koronarokotteelle. Yritykset lupasivat odottaa siihen asti, että heillä on riittävät tiedot siitä, että rokote todella on turvallinen.

AstraZenecan lisäksi kaksi muuta koronarokotetta on ehtinyt edetä kolmannen vaiheen kliiniseen testaukseen.

CNN kertoo, ettei heti ollut selvää, koskeeko rokotetestien keskeytys vain Yhdysvaltoja vai myös muita maita. Myöhemmin yrityksen edustaja kuitenkin kertoi, että testaukset keskeytetään kaikkialla, missä ne ovat nyt käynnissä, eli Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Britanniassa.