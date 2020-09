Trumpin vaalikampanja kärsii talousvaikeuksista – Trump vaihtoi kampanjapäällikköä ja on valmis laittamaan omaa rahaa peliin: ”Meidän on voitettava”

Bidenin onnistui kuroa taloudellista takamatkaansa umpeen järjestämällä muun muassa virtuaalisia varainkeruutilaisuuksia Zoom-sovelluksessa.

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin uudelleenvalintakampanjan ei pitänyt jäädä ainakaan rahasta kiinni. Hän ilmoitti jatkoaikeistaan aiemmin kuin kukaan modernin ajan presidentti Yhdysvalloissa – virkaanastumispäivänään. Tämän piti varmistaa reilu taloudellinen etumatka vaalivuoteen.

Siltä tilanne näyttikin vielä muutama kuukausi sitten. New York Timesin mukaan Trump oli lähes 200 miljoonaa dollaria vastaehdokastaan Joe Bideniä edellä, kun Bidenistä tuli demokraattipuolueen vahvin presidenttiehdokas, New York Times kertoo.

Nyt Trumpin etumatka on sulanut pois. Reilun vuoden aikana kerätystä 1,1 miljardin dollarin kampanjarahoituksesta yli 800 miljoonaa on jo tuhlattu, mikä on yli kaksi kertaa niin paljon kuin demokraattien Joe Biden on hassannut vaaleihin. NYT:n mukaan Trumpin kampanjahenkilöstö ennustaa rahojen loppuvan, kun vaaleihin on enää alle kaksi kuukautta aikaa.

Trump sanoi tiistaina olevansa valmis käyttämään omia rahojaan vaalikampanjaansa, jos tarve vaatii.

– Jos niin pitää tehdä, teen sen. Mitä siihen vain vaaditaankin, mutta meidän on voitettava, Trump sanoi toimittajille.

Trump nousi Air Force Onen kyytin lentääkseen Pennsylvaniaan kampanjatilaisuuteen syyskuun alussa.­

Trump erotti kampanjapäällikkönsä Brad Parscalen keväällä ja tilalle nimitettiin Bill Stepien. Vaihdoksen jälkeen alkoi välitön kulukuri ja monia asioita järjesteltiin uusiksi.

Parscalen aikana yli 350 miljoonaa dollaria käytettiin varainkeruuohjelmaan, eikä uusia lahjoittajia etsitty lainkaan internetistä. Televisiomainoksiin käytettiin yli 100 miljoonaa dollaria jo ennen republikaanien puoluekokousta, jossa Trump valittiin virallisesti puolueen ehdokkaaksi.

Yksi kyseenalaisimmista investoinneista oli lehden mukaan kaksi mainosta Super Bowlissa, jotka maksoivat yhteensä 11 miljoonaa dollaria. Se on suurempi summa kuin mitä Trump on käyttänyt tv-mainontaan joissain vaa’ankieliosavaltioissa.

Myös joukko pienempiä hankintoja muodostaa arvokkaan kokonaisuuden. Kampanja muun muassa palkkasi ryhmän kovapalkkaisia konsultteja, tuhlasi 156 000 dollaria lentokoneisiin kiinnitettäviin kampanjalakanoihin ja maksoi yli 100 000 dollaria magneettisia pusseja valmistavalle Yondr-yritykselle.

”4 vuotta lisää” -kylttejä pidelleet Trumpin kannattajat odottivat presidenttiä saapuvaksi Smith Raynoldsin lentokentälle tiistaina.­

Pusseja käytettiin matkapuhelinten säilyttämiseen Trumpin varainhankintatilaisuuksissa, jotta lahjoittavat eivät voineet salaa nauhoittaa presidenttiä ja vuotaa hänen kommenttejaan. Entisellä kampanjapäälliköllä Brad Parscalella oli käytössään myös virka-auto ja autonkuljettaja, joita kampanjapäälliköillä ei yleensä ole.

Republikaanistrategi Ed Rollins on syyttänyt Parscalen tuhlanneen rahaa kuin ”juopunut merimies”. Vaikka Biden on käyttänyt vaaleihin rahaa yli kaksi kertaa vähemmän kuin Trump, on hän silti kannatusmittausten perusteella Trumpia edellä.

– Jos tuhlaat 800 miljoonaa ja olet 10 prosenttia jäljessä, on syytä vastata kysymykseen: ”Mikä oli taktiikka?”, Rollins sanoo.

– Luulen, että suurin osa rahoista tuhlattiin, kun äänestäjät eivät kiinnittäneet huomiota, hän lisää.

Joe Bidenin kannattaja piteli ”ei enää pelkoa” -kylttiä Kenoshassa Wisconsinissa syyskuun alussa, jolloin Biden vieraili protestien ja mellakoiden täyttämässä kaupungissa.­

Uusi kampanjapäällikkö Stepien on ottanut käyttöön tiukan kulukurin, josta Trump itsekin on häntä kehunut riemuissaan. Hän on hylännyt useita Parscalen aikaisia suunnitelmia, jotka olisivat maksaneet miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia dollareja.

Tapahtumiin matkustavan kampanjahenkilöstön määrää on vähennetty, jotta niistä ei muodostuisi ”maksettuja lomia”, kuten eräs kampanjan työntekijä kuvaili. Idea tuhlata kolme miljoonaa dollaria Trumpin nimeä kantavaan Nascar-autoon hylättiin.

– Tärkein työni on kiinnittää huomiota budjettiin, Stepien sanoi NYT:n haastattelussa.

Hän kieltäytyi keskustelemasta budjetista yksityiskohtaisesti, mutta sanoi kampanjalla olevan tarpeeksi rahaa voittoon. Trumpin kampanja luopui lähes kokonaan televisiomainonnasta puoluekokousten ajaksi.

Bidenin kampanja käytti 35,9 miljoonaa dollaria televisiomainoksiin kahden viime viikon aikana, kun Trumpilla vastaava summa oli vain 4,8 miljoonaa dollaria.

Joe Biden vilkutti kannattajilleen Pennsylvaniassa.­

Kuinka Biden onnistui kuromaan kiinni Trumpin taloudellisen etumatkan? Yksi Bidenin taktisista valinnoista oli pitää kampanja minimalistisena koronapandemian pahimpina kuukausina. Trumpin esikunta pilkkasi sitä ”kellaristrategiaksi”, mutta Biden sai Zoom-sovelluksen välityksellä järjestetyissä varankeruutilaisuuksissa jopa satojen tuhansien dollarien kertalahjoituksia.

Virtuaalitapahtumat veivät tyypillisesti alle 1,5 tuntia ehdokkaan aikaa, mutta poikivat miljoonia dollareita kampanjatilille. Kuluja ei käytännössä ollut. Trump sen sijaan kieltäytyi lähes täysin järjestämästä vastaavia tilaisuuksia. Hänen avustajiensa mukaan hän ei pidä niistä.

Biden onnistui elokuussa keräämään kampanjalleen 365 miljoonaa dollaria uutta rahaa. Trumpin kampanja ei ole julkaissut elokuun lukujaan.